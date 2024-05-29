Новые сорта пива и бехеровка. Чешский ассортимент товаров в Москве расширяется, несмотря на войну

Таков результат новой проверки в одном из московских магазинов, куда Seznam Zprávy направил своего сотрудника Иржи Юста, как и в марте прошлого года. И его результаты, полученные в гипермаркете «Глобус» в Новомосковском округе, показывают, что поставки чешских товаров «военного времени» спустя год скорее улучшились, чем ухудшились.





При этом никто из чешских производителей никогда не говорил о том, что они специально экспортируют товары в нынешнюю путинскую Россию. В первые месяцы после начала войны многие объясняли сохраняющиеся поставки тем, что это просто распродажа старых запасов или реэкспорт из третьих стран, на которые они не имели никакого влияния.





Например, группа Pivovary CZ именно так объясняет сохранение своих брендов Zubr, Litovel и Holba. Она уверяет, что сама не предпринимает никаких «активных шагов по поиску деловых контактов в Российской Федерации». Представитель компании в СМИ Ян Вавра также отметил, что пиво как товар не входит в санкционный список ЕС, поэтому экспорту из стран-членов практически ничто не мешает.





Однако не только пиво является сегодня самым заметным чешским товаром в России. Согласно официальной статистике, другие чешские товары попадают в путинскую империю через черный ход — через Турцию, среднеазиатские республики или Кавказ.





Но вернемся к московскому «Глобусу». По сравнению с прошлым годом с российских прилавков исчезли чешские макароны, мюсли и некоторые марки пива от небольших производителей. Но среди новинок московского ассортимента — пиво Krušovice с логотипом на кириллице.





Голландский концерн Heineken, которому принадлежит чешская пивоварня, официально завершил свой уход из России в августе прошлого года, передав свои семь российских заводов и 1800 сотрудников российской группе Arnest за символическую сумму в один евро.





Как же получилось, что пиво с названием Krušovice осталось на российском рынке? В рамках соглашения о покупке активов Heineken в России группа Arnest заключила трехлетний лицензионный договор на торговую марку, которая включает в себя бренд Krušovice только на кириллице, рассказала Дита Якобсон, менеджер группы Heineken в Чехии, отвечая на вопрос об условиях договора с российской компанией-преемником.





Она заявила, что сегодня они ничего не экспортируют в Россию, не оказывают там никакой поддержки бренду «Крушовице» и больше не получают никаких доходов из России.





Но в торговом зале все выглядит иначе. На полках московского «Глобуса» появились банки Krušovice в «стандартном» дизайне, а не только с кириллическим логотипом. Чешское руководство Heineken не предоставило объяснения этому, хотя редакция указала на очевидное противоречие.





«Это невозможно контролировать»





Представители других пивоваренных компаний, чья продукция представлена на российских полках, также исключают целенаправленный экспорт в Россию.





«Это точно не деятельность нашей компании или одного из наших партнеров», — заявила Дениза Мылбахрова, пресс-секретарь пивоварни Staropramen. По ее словам, решение материнской компании Molson Coors Beverage Company, принятое в прошлом году, о приостановке экспорта и лицензировании производства всех своих брендов в России остается в силе.





Аналогичным образом высказываются и представители компании Plzeňský Prazdroj, чье пиво Kozel также продается в Москве, хотя эта группа также официально прекратила экспорт сразу после начала войны. «Мы не занимаемся активным экспортом, но невозможно знать, перевозил ли кто-то еще что-то туда», — сказал пресс-секретарь Prazdroj Зденек Коварж.





Представители компании «Ян Бехер — Карловарская Бехеровка» также опровергли информацию о намеренном экспорте в Россию. «В настоящее время мы не ведем там никакой деятельности, не продаем, в том числе бехеровку, и у нас нет там никакого филиала», — сказала Ленка Руснакова из польской группы Maspex, которая недавно приобрела карловарский ликероводочный завод.





Магазин, управляемый из Праги





Сравнительная проверка была проведена в российской сети «Глобус». Эта сеть с немецкими владельцами уникальна тем, что вскоре после начала войны перенесла свой головной офис в Прагу. Чисто теоретически вопрос о том, кто поставляет чешское пиво и другие товары в Россию, мог бы быть решен на переговорах в Чехии.





Однако представители родственной (чешской) сети Globus ČR не стали способствовать решению этой загадки. Они заявили, что сами не имеют никакого отношения к России. «Globus ČR не экспортирует никаких товаров из Чехии или других стран-членов ЕС в Россию и не занимается никакой подобной деятельностью», — заявила пресс-секретарь Globus ČR Анета Турновская на вопрос редакции.





Они хотели уйти, но в итоге не ушли





Это новое расследование также иллюстрирует, как на самом деле обстоят дела с прекращением экспорта западных товаров в страну-агрессора. Ведь британская Financial Times в последние дни сообщила, что большое количество западных корпораций все еще находятся в России, несмотря на данные ранее обещания покинуть рынок.





По данным издания, которое ссылается на украинские источники, там по-прежнему работают 2 200 транснациональных корпораций, в то время как «только» 1 600 покинули страну или сократили свою деятельность. Считается, что это связано не только с растущими барьерами на пути ухода из России, но и с тем, что российские потребители теперь более охотно покупают.





Чешский экспорт на Восток резко изменился после вторжения российской армии на Украину. По данным Чешского статистического управления, экспорт в Россию в прошлом году составил 15 миллиардов чешских крон — в довоенный период он составлял около 85 миллиардов крон (примерно в шесть раз больше).





Однако нельзя не заметить, как за тот же период развивался экспорт в соседние или близлежащие страны. В абсолютном выражении больше всего вырос чешский экспорт в Турцию (с 40 до почти 70 миллиардов). Также заметно вырос экспорт в Казахстан и многие другие республики Центральной Азии.





Ряд экспертов считает, что именно через страны, в которых наблюдается резкий рост, товары идут в Россию.





«Я провел анализ, и стало ясно, что то, что упало в России, снова выросло в близлежащих странах — Турции, Казахстане и Индии. Я почти уверен, что через эти страны товары идут в Россию», — говорит Отто Данек, бизнесмен и заместитель председателя Ассоциации экспортеров Чешской Республики.





Чешский экспорт в Кыргызстан вырос больше всего в процентном выражении, как уже заметили некоторые иностранные эксперты. Министерство иностранных дел Чехии недавно провело анализ резкого роста экспорта в эту страну. Оно пришло к выводу, что скачок произошел в основном за счет экспорта предметов роскоши. От автомобилей до одежды, стеклянных изделий, осветительных приборов и даже некоторых видов электроники, например, усилителей.





Однако речь идет не только о товарах, произведенных в Чехии, поскольку в рамках таможенного союза производители из других стран ЕС также могут растаможивать свои товары через Чехию при торговле с Кыргызстаном.





Товары, которые поступают в Кыргызстан из Чехии, могут затем свободно перемещаться через Казахстан, например, в гипермаркеты в Москве.





Что касается продуктов питания, то здесь нет ничего противозаконного, за некоторыми исключениями (экспорт элитного алкоголя стоимостью более 300 евро за бутылку запрещен). Однако явным нарушением санкций всегда является экспорт оружия или так называемых товаров двойного назначения. Как правило, это станки, которые также могут использоваться для производства военных материалов.





Уже был описан случай, когда станки из ТОС «Варнсдорф» были отправлены в Россию через Кыргызстан. В прошлом году газета N также обратила внимание на случай планируемого экспорта станков с предприятия Kovosvit MAS через Турцию в Россию. Предполагалось, что эти усилия южночешской компании, контролируемой российскими владельцами, будут пресечены Информационной службой безопасности и Таможенным управлением Чешской Республики.





Именно за такими случаями сегодня больше всего следят чешские власти, в том числе с помощью посольств, которым, согласно дипломатической информации, поручено отслеживать, действительно ли станки попадают в страну в соответствии с декларацией.





Таможенники уже рассмотрели десятки дел





По словам пресс-секретаря Ханы Прудичовой, таможенная администрация уже рассмотрела десятки дел, связанных с подозрениями в нарушении международных санкций. «Некоторые из них возникли, например, в ходе таможенных разбирательств из-за неосведомленности субъектов, которые хотели экспортировать товары из санкционного списка, не зная, что они в нем находятся», — добавила Прудичова.





Больше никаких новых заказов





Для некоторых компаний давние тесные связи с Россией были связаны именно с тем, что у них были российские владельцы. Но даже переход в чешские руки не всегда означает немедленные перемены.





Пример московского гипермаркета лишний раз показывает это. Даже сегодня в нем достаточно широко представлена продукция известного в Йиндржихуве Градце винного магазина Fruko-Schulz. В марте этого года первоначальных владельцев из российской группы «Ладога» сменил предприниматель Радек Буковски и его чешский экономический холдинг.





По словам директора южночешской компании Йозефа Неедлы, это всего лишь перепродажа старых контрактов. Он утверждает, что с Россией точно покончено.





«На данный момент у нас нет новых заказов на экспорт в Россию. Что касается алкоголя, который сейчас предлагается в российских сетях, то речь идет о завершении заказов, которые были согласованы до смены владельца», — заявил директор Неедлы.