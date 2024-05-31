Пиво в ресторане стало роскошью для чехов, за пять лет оно подорожало в два раза

Разливное пиво в Чехии стало дороже, независимо от его уровня, в среднем с 36 крон в 2019 году до 53 крон в этом году, свидетельствуют данные оператора POS-систем Dotykačka. Таким образом, в ресторанах и пабах люди платят за кружку пива почти в два раза больше, чем перед пандемией ковида.





А если мы посмотрим на популярные сорта пива 12-й крепости, то они станут еще дороже.





«Средняя цена кружки пива на разлив в гастрономических заведениях в апреле составляла 58,90 чешских крон», — рассказал Петр Менцлик, директор компании Dotykačka. Только за последний год цены выросли на десятую часть.





Дороже всего пиво в столице, где цена составляет в среднем 70 чешских крон, что на шесть крон больше, чем в прошлом году. По словам Любоша Кастнера из Чешского гастрономического института, в мае цена подскочила еще на одну крону.





«Цены на пиво в Праге и Остраве выросли из-за чемпионата мира по футболу. Раньше повышение на крону происходило из года в год, а не из месяца в месяц», — отметил он.





В небольших городах пиво продается в среднем за 55,70 чешских крон, то есть на четверть дешевле, чем в Праге. В других региональных городах, за исключением Праги и Остравы, в апреле пиво стоило в среднем 60 чешских крон.





Кастнер предупредил, что цены могут вырасти еще больше, потому что все пабы еще не полностью отразили январский переход пива с пониженного 10-процентного на базовый 21-процентный налог на добавленную стоимость.





«В отношении пива влияние налога на цены сказывается постепенно. Только в январе только 20% операторов полностью абсорбировали повышенный НДС», — отметил он.





Повышение налогов, энергоносителей, зарплат





По мнению Кастнера, рост цен в ресторанах и барах обусловлен несколькими факторами.





«В нашей отрасли мы более чем на 30 процентов зависим от человеческого труда с точки зрения затрат. Поскольку расходы на людей растут, зарплаты продолжают расти, потому что нам нужны сотрудники. В нашей отрасли инфляция составляет восемь процентов, а не 2,9 процента, как сейчас в целом по стране», — рассказывает он.





Он добавил, что многие пабы по-прежнему платят за электроэнергию по высоким ценам. «И в целом все владельцы зданий применили инфляционную оговорку, в результате чего арендная плата выросла почти на 11 процентов по сравнению с инфляцией прошлого года», — отметил он.





Не ждите снижения цен





Рестораны, между тем, имеют вторую по величине маржу на пиво после обеденного меню, сказал Кастнер. Он посетовал, что, хотя цена на солод сильно упала, пивовары не делают свою продукцию дешевле.





По словам коммерческого директора компании Plzeňský Prazdroj Романа Тшаскалика, крупнейший отечественный производитель пива пошел навстречу пабам, поскольку не стал так сильно повышать цены во время последнего повышения цен в октябре прошлого года.





В среднем, по его словам, рост составил 5,7 процента, а уровень инфляции опустился ниже двузначных цифр на многие месяцы только в середине прошлого года.





«Мы столкнулись со значительным инфляционным давлением в 2022 году и в первой половине прошлого года, и рост цен на сырье затронул практически все этапы нашего производственного процесса. Наиболее ярко это проявилось в секторе упаковки, например, в ценах на бутылки и банки или алюминиевые банки», — пояснил Тшаскалик.





По его словам, подорожали и товары, непосредственно связанные с индустрией гостеприимства, такие как краны, стаканы и другое оборудование, которое пивоварня поставляет пабам за свой счет.





«Кроме того, в 2022 году выросли цены на энергоносители. Тем не менее, наш рост цен был ниже инфляции», — заключил директор.





В этом году повышение цен закончилось, по крайней мере, до осени. Затем цены будут повышаться в зависимости от урожая пивоваренного ячменя.





Аграрный аналитик Петр Гавел считает, что основная волна повышения цен на пиво, по крайней мере со стороны производителей, уже прошла.





«Повышение цен в этом году закончилось, по крайней мере, до осени. Затем рост цен будет зависеть от того, каким будет урожай пивоваренного ячменя. Пока что погода в Чехии была довольно хорошей, и урожай не должен быть плохим», — сказал он.





Однако Кастнер считает, что пиво точно не подешевеет. «Сейчас начнется летний сезон, и цены, конечно, не упадут», — сказал он.