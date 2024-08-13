ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Жители Чехии все чаще не сводят концы с концами. Они ищут подработки и сдают кровь
23 августа 2024
14:00
514
Люди стремятся найти дополнительный заработок. После повышения цен им нужно улучшить свой семейный бюджет.
В Чехии растет число людей, которым приходится зарабатывать дополнительно. Им нужны деньги, чтобы догнать инфляцию.
Матери-одиночке из Праги Ленке не хватает около 10 000 крон в месяц, чтобы сводить концы с концами со своими двумя детьми, или, как она выражается, чтобы «не пересчитывать мелочь в кошельке, чтобы купить сыну йогурт».
Она работает в сфере здравоохранения санитаркой и зарабатывает менее 30 000 крон в месяц. Кроме того, она с трудом оплачивает школьные расходы старшей дочери и вынуждена платить за медицинские приспособления младшего сына. От отца детей получает алименты в размере 3 000 чешских крон на каждого ребенка.
Устроиться на подработку сложно
Поэтому она пытается решить свою ситуацию, зарабатывая лишние деньги. «Я ищу подработку на стороне, но она должна быть организована в соответствии с моими сменами. То, что мне предлагали до сих пор, было просто катастрофой», — говорит Ленка. Например, работая уборщицей, она столкнулась с тем, что работодатель не заплатил ей за последний месяц. Точно так же к ней обратилась загадочная дама, которая поинтересовалась мечтами Ленки, прежде чем раскрыть, какую же работу ей предлагают.
Мать-одиночка рассказывает, как ей постоянно не хватало денег, но скачки цен в последние годы усугубили ситуацию. «Это точно. Школьные обеды стали дороже. Общественный транспорт стал дороже. А мясо — свинина — стоит уже не 90 крон, а больше 100», — подсчитывает она.
Желание заработать дополнительные деньги растет
«Несмотря на то что экономическая ситуация в стране изменилась в лучшую сторону, значительная часть общества по-прежнему находится в ситуации, когда они не могут делать сбережения, потому что при росте стоимости жизни им просто не из чего их делать», — говорит Михал Харасек, сооснователь Tymbe. По его словам, люди ищут дополнительный доход, когда у них возникают непредвиденные расходы или когда их расходы растут в долгосрочной перспективе.
В целом 60% респондентов отметили свою готовность выйти на дополнительные заработки, чтобы жить в том же комфорте, что и до инфляционного кризиса. И еще 7% сказали, что уже подрабатывают по этой причине.
Чаще всего нехватка бюджета составляет от трех до восьми тысяч крон. Это был опрос не на сайте платформы, а через онлайн-инструмент Ipsos, в котором в течение мая ответили 840 респондентов.
В аналогичном опросе в июне 2022 года только 37 % респондентов указали на заинтересованность в дополнительном заработке. Таким образом, за два года интерес вырос более чем на 20%.
По словам Харасека, отчасти причина в том, что на цену рабочей силы больше нет такого сильного давления. «Работодателям не приходится так сильно конкурировать за сотрудников, как в предыдущие годы», — упоминает он.
Бедные вынуждены, богатые хотят
Экономист Ян Биттнер подтверждает тот факт, что люди вынуждены искать дополнительный заработок из-за растущих расходов. Вместе с другими экспертами он работает над показателем, который называется «Минимальная достойная зарплата». Это сумма, которая представляет собой доход одного работоспособного человека, на который можно прожить, ухаживая за другим человеком. На 2023 год минимальная достойная зарплата установлена на уровне 45 573 чешских крон брутто.
По словам Биттнера, люди чаще, чем раньше, упоминают получение дохода в качестве выхода из ситуации. «Учитывая, насколько значительным был удар по бюджетам из-за инфляции, такого никогда не было. Раньше люди говорили нам, что вынуждены экономить и не могут позволить себе поесть, но теперь более распространены вторая работа, дополнительный заработок или даже поход в магазин и сдача плазмы», — говорит экономист, описывая истории, с которыми он сталкивается.
Экономист Биттнер упоминает, что чешский рынок труда примечателен тем, что низкий уровень безработицы не отражается на росте заработной платы. «В этом Чехия на высоте», — говорит он, добавляя, что люди, находящиеся в затруднительном финансовом положении, не могут позволить себе быть безработными и обладают меньшей переговорной силой.
По данным Чешского статистического управления, в прошлом году зарплаты выросли на 7,5%, в то время как инфляция увеличилась на 10,7%.
В то же время экономист отмечает, что в Чехии смешиваются две тенденции. Бедные ищут вторую работу или дополнительный заработок, чтобы свести концы с концами, а верхняя часть среднего класса отказывается от принципа одной работы.
«Идея иметь одну работу рушится. Они совмещают разные работы. Не потому, что одной недостаточно, а потому, что они могут делать больше, чем одну одновременно», — говорит экономист.
Матери-одиночке из Праги Ленке не хватает около 10 000 крон в месяц, чтобы сводить концы с концами со своими двумя детьми, или, как она выражается, чтобы «не пересчитывать мелочь в кошельке, чтобы купить сыну йогурт».
Она работает в сфере здравоохранения санитаркой и зарабатывает менее 30 000 крон в месяц. Кроме того, она с трудом оплачивает школьные расходы старшей дочери и вынуждена платить за медицинские приспособления младшего сына. От отца детей получает алименты в размере 3 000 чешских крон на каждого ребенка.
Устроиться на подработку сложно
Поэтому она пытается решить свою ситуацию, зарабатывая лишние деньги. «Я ищу подработку на стороне, но она должна быть организована в соответствии с моими сменами. То, что мне предлагали до сих пор, было просто катастрофой», — говорит Ленка. Например, работая уборщицей, она столкнулась с тем, что работодатель не заплатил ей за последний месяц. Точно так же к ней обратилась загадочная дама, которая поинтересовалась мечтами Ленки, прежде чем раскрыть, какую же работу ей предлагают.
Мать-одиночка рассказывает, как ей постоянно не хватало денег, но скачки цен в последние годы усугубили ситуацию. «Это точно. Школьные обеды стали дороже. Общественный транспорт стал дороже. А мясо — свинина — стоит уже не 90 крон, а больше 100», — подсчитывает она.
Желание заработать дополнительные деньги растет
«Несмотря на то что экономическая ситуация в стране изменилась в лучшую сторону, значительная часть общества по-прежнему находится в ситуации, когда они не могут делать сбережения, потому что при росте стоимости жизни им просто не из чего их делать», — говорит Михал Харасек, сооснователь Tymbe. По его словам, люди ищут дополнительный доход, когда у них возникают непредвиденные расходы или когда их расходы растут в долгосрочной перспективе.
В целом 60% респондентов отметили свою готовность выйти на дополнительные заработки, чтобы жить в том же комфорте, что и до инфляционного кризиса. И еще 7% сказали, что уже подрабатывают по этой причине.
Чаще всего нехватка бюджета составляет от трех до восьми тысяч крон. Это был опрос не на сайте платформы, а через онлайн-инструмент Ipsos, в котором в течение мая ответили 840 респондентов.
В аналогичном опросе в июне 2022 года только 37 % респондентов указали на заинтересованность в дополнительном заработке. Таким образом, за два года интерес вырос более чем на 20%.
По словам Харасека, отчасти причина в том, что на цену рабочей силы больше нет такого сильного давления. «Работодателям не приходится так сильно конкурировать за сотрудников, как в предыдущие годы», — упоминает он.
Бедные вынуждены, богатые хотят
Экономист Ян Биттнер подтверждает тот факт, что люди вынуждены искать дополнительный заработок из-за растущих расходов. Вместе с другими экспертами он работает над показателем, который называется «Минимальная достойная зарплата». Это сумма, которая представляет собой доход одного работоспособного человека, на который можно прожить, ухаживая за другим человеком. На 2023 год минимальная достойная зарплата установлена на уровне 45 573 чешских крон брутто.
По словам Биттнера, люди чаще, чем раньше, упоминают получение дохода в качестве выхода из ситуации. «Учитывая, насколько значительным был удар по бюджетам из-за инфляции, такого никогда не было. Раньше люди говорили нам, что вынуждены экономить и не могут позволить себе поесть, но теперь более распространены вторая работа, дополнительный заработок или даже поход в магазин и сдача плазмы», — говорит экономист, описывая истории, с которыми он сталкивается.
Экономист Биттнер упоминает, что чешский рынок труда примечателен тем, что низкий уровень безработицы не отражается на росте заработной платы. «В этом Чехия на высоте», — говорит он, добавляя, что люди, находящиеся в затруднительном финансовом положении, не могут позволить себе быть безработными и обладают меньшей переговорной силой.
По данным Чешского статистического управления, в прошлом году зарплаты выросли на 7,5%, в то время как инфляция увеличилась на 10,7%.
В то же время экономист отмечает, что в Чехии смешиваются две тенденции. Бедные ищут вторую работу или дополнительный заработок, чтобы свести концы с концами, а верхняя часть среднего класса отказывается от принципа одной работы.
«Идея иметь одну работу рушится. Они совмещают разные работы. Не потому, что одной недостаточно, а потому, что они могут делать больше, чем одну одновременно», — говорит экономист.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
23 АВГУСТА 2024
260
Иво Лукачович, единственный владелец и основатель компании Seznam.cz, рассматривает возможность размещения акций компании на фондовой бирже. Он упомянул об этом на платной онлайн-платформе Patreon....
19:00
22 АВГУСТА 2024
611
В июле в странах Евросоюза действовало около 45 000 компаний, из которых более 40 процентов прямо или косвенно принадлежали российским компаниям или лицам с двойным гражданством. Из них 12 400...
09:00
22 АВГУСТА 2024
436
Почти три четверти чехов довольны своей жизнью. 18% очень довольны, 53% — скорее довольны. Недовольство выразили 8% респондентов, тогда как примерно пятая часть населения не определилась по этому...
15:00
21 АВГУСТА 2024
912
Самые дешевые онлайн-магазины, которые также популярны в Чехии, развязали коммерческую войну. Оператор интернет-магазинов Shein подал иск в суд Вашингтона на конкурирующую платформу Temu, обвиняя...
14:00
21 АВГУСТА 2024
1492
Соединенные Штаты вместе с Китаем, Европейским союзом и всеми демократическими странами мира должны подтолкнуть Украину и Россию к переговорам о мире. Однако, cкорее всего, этот мир не будет...
09:00
21 АВГУСТА 2024
4292
Именно это попыталась описать в своем рассказе пани Йиндра из небольшой деревни. Что влияет на их семейный бюджет?
15:00
20 АВГУСТА 2024
2898
Поступить в медицинский вуз Чехии, да, пожалуй, и любой другой страны, крайне сложно. А без специальной подготовки — едва ли реально. Расскажем вам о первых независимых медицинских курсах для...
19:40
19 АВГУСТА 2024
1535
СГОРЕЛ АВТОМОБИЛЬ, ПРИНАДЛЕЖАВШИЙ АРМЯНСКОМУ РЕСТОРАНУ В ПРАГЕ. ПОЛИЦИЯ ВЫЯСНЯЕТ, БЫЛО ЛИ ЭТО НАМЕРЕННЫМ
В ночь на понедельник, 19 августа, на улице возле пражской арены О2 загорелся автомобиль. Он принадлежит компании, управляющей армянским рестораном в Праге 9. Полиция выясняет, было ли пожар...
13:00
17 АВГУСТА 2024
947
Основатель стартапа DTS Милан Моравец ухватился за новую тенденцию в отрасли. Спустя пять лет после основания компания практически вышла из бизнеса, а чешские фонды получили прибыль.
09:00
16 АВГУСТА 2024
14091
Четыре миллиона крон. На эту величину за последние годы выросло среднее благосостояние чешских домохозяйств. Но обогащение, вызванное главным образом стремительным ростом цен на недвижимость,...
14:00
15 АВГУСТА 2024
1115
Курсы призваны облегчить украинским беженцам доступ к программам обучения на чешском языке в чешских университетах. Участники курсов будут получать стипендию в размере 16 000 крон в месяц. Она...
11:30
15 АВГУСТА 2024
883
Во втором квартале этого года более 87% интернет-магазинов, проверенных Чешской торговой инспекцией (ČOI), нарушили правовые нормы. В частности, торговцы не сообщили о возможности возврата или...
21:00
13 АВГУСТА 2024
2139
Поиск временных сотрудников может обойтись компаниям недешево. Несколько интернет-порталов заманивают пользователей бесплатным размещением предложений, но потом счет доходит до нескольких тысяч...
12:30
13 АВГУСТА 2024
2458
Латвийская авиакомпания Air Baltic решила провести, казалось бы, невинный опрос. 48 самолетов из своего парка авиакомпания хочет назвать в честь городов Балтии и призвала местных жителей голосовать...
11:30
13 АВГУСТА 2024
1096
Если человек попал в дорожно-транспортное происшествие, он должен знать, как себя вести. Правила немного различаются в зависимости от того, произошла ли авария на автостраде или второстепенной...