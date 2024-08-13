Жители Чехии все чаще не сводят концы с концами. Они ищут подработки и сдают кровь

В Чехии растет число людей, которым приходится зарабатывать дополнительно. Им нужны деньги, чтобы догнать инфляцию.



Матери-одиночке из Праги Ленке не хватает около 10 000 крон в месяц, чтобы сводить концы с концами со своими двумя детьми, или, как она выражается, чтобы «не пересчитывать мелочь в кошельке, чтобы купить сыну йогурт».



Она работает в сфере здравоохранения санитаркой и зарабатывает менее 30 000 крон в месяц. Кроме того, она с трудом оплачивает школьные расходы старшей дочери и вынуждена платить за медицинские приспособления младшего сына. От отца детей получает алименты в размере 3 000 чешских крон на каждого ребенка.



Устроиться на подработку сложно

Поэтому она пытается решить свою ситуацию, зарабатывая лишние деньги. «Я ищу подработку на стороне, но она должна быть организована в соответствии с моими сменами. То, что мне предлагали до сих пор, было просто катастрофой», — говорит Ленка. Например, работая уборщицей, она столкнулась с тем, что работодатель не заплатил ей за последний месяц. Точно так же к ней обратилась загадочная дама, которая поинтересовалась мечтами Ленки, прежде чем раскрыть, какую же работу ей предлагают.



Мать-одиночка рассказывает, как ей постоянно не хватало денег, но скачки цен в последние годы усугубили ситуацию. «Это точно. Школьные обеды стали дороже. Общественный транспорт стал дороже. А мясо — свинина — стоит уже не 90 крон, а больше 100», — подсчитывает она.



Желание заработать дополнительные деньги растет

«Несмотря на то что экономическая ситуация в стране изменилась в лучшую сторону, значительная часть общества по-прежнему находится в ситуации, когда они не могут делать сбережения, потому что при росте стоимости жизни им просто не из чего их делать», — говорит Михал Харасек, сооснователь Tymbe. По его словам, люди ищут дополнительный доход, когда у них возникают непредвиденные расходы или когда их расходы растут в долгосрочной перспективе.



В целом 60% респондентов отметили свою готовность выйти на дополнительные заработки, чтобы жить в том же комфорте, что и до инфляционного кризиса. И еще 7% сказали, что уже подрабатывают по этой причине.



Чаще всего нехватка бюджета составляет от трех до восьми тысяч крон. Это был опрос не на сайте платформы, а через онлайн-инструмент Ipsos, в котором в течение мая ответили 840 респондентов.



В аналогичном опросе в июне 2022 года только 37 % респондентов указали на заинтересованность в дополнительном заработке. Таким образом, за два года интерес вырос более чем на 20%.



По словам Харасека, отчасти причина в том, что на цену рабочей силы больше нет такого сильного давления. «Работодателям не приходится так сильно конкурировать за сотрудников, как в предыдущие годы», — упоминает он.



Бедные вынуждены, богатые хотят

Экономист Ян Биттнер подтверждает тот факт, что люди вынуждены искать дополнительный заработок из-за растущих расходов. Вместе с другими экспертами он работает над показателем, который называется «Минимальная достойная зарплата». Это сумма, которая представляет собой доход одного работоспособного человека, на который можно прожить, ухаживая за другим человеком. На 2023 год минимальная достойная зарплата установлена на уровне 45 573 чешских крон брутто.



По словам Биттнера, люди чаще, чем раньше, упоминают получение дохода в качестве выхода из ситуации. «Учитывая, насколько значительным был удар по бюджетам из-за инфляции, такого никогда не было. Раньше люди говорили нам, что вынуждены экономить и не могут позволить себе поесть, но теперь более распространены вторая работа, дополнительный заработок или даже поход в магазин и сдача плазмы», — говорит экономист, описывая истории, с которыми он сталкивается.



Экономист Биттнер упоминает, что чешский рынок труда примечателен тем, что низкий уровень безработицы не отражается на росте заработной платы. «В этом Чехия на высоте», — говорит он, добавляя, что люди, находящиеся в затруднительном финансовом положении, не могут позволить себе быть безработными и обладают меньшей переговорной силой.



По данным Чешского статистического управления, в прошлом году зарплаты выросли на 7,5%, в то время как инфляция увеличилась на 10,7%.



В то же время экономист отмечает, что в Чехии смешиваются две тенденции. Бедные ищут вторую работу или дополнительный заработок, чтобы свести концы с концами, а верхняя часть среднего класса отказывается от принципа одной работы.



«Идея иметь одну работу рушится. Они совмещают разные работы. Не потому, что одной недостаточно, а потому, что они могут делать больше, чем одну одновременно», — говорит экономист.