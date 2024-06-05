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Правительство Чехии одобрило закон, который поможет более чем миллиону человек с жильем
13 июня 2024
10:00
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Министерству регионального развития удалось со второй попытки продвинуть один из своих ключевых планов. В среду правительство одобрило законопроект о жилищной поддержке. Его цель — 10 лет сократить число нуждающихся в жилье примерно на треть, сейчас таких в Чехии свыше 160 000.
«С помощью инструментов, введенных законом, мы хотим ограничить число детей в приютах или пожилых людей в общежитиях», — сказал министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).
Законопроект призван помочь всем людям, которым угрожает жилищная нужда. В общей сложности это коснется около 1,6 миллиона человек. Среди прочего, законопроект предусматривает создание сети контактных пунктов, где люди смогут получить консультацию о том, как сохранить имеющееся жилье или как найти новое.
В то же время вводится система гарантий для арендодателей, чтобы побудить их предоставлять свою недвижимость в распоряжение неблагополучных групп населения.
Министр регионального развития Иван Бартош сказал, что он хотел бы, чтобы депутаты обсудили проект в первом чтении до начала так называемых парламентских каникул.
«Если мы вовремя не выработаем комплекс системных мер, то, по мнению аналитиков, стоимость жилья будет стремительно расти», — сказал он.
Проблемы с законопроектом возникли у партии ODS, которая была обеспокоена тем, что он потребует найма новых чиновников. Из-за этого правительство отложило обсуждение законопроекта на своем майском заседании.
В то же время правительство одобрило поправку, предложенную министром юстиции Павлом Блажеком (ODS), позволяющую домовладельцам легче выселять проблемных жильцов с помощью так называемого ордера на выселение. Это призвано сократить и упростить судебные процедуры.
Арендодатели уже давно указывают на проблемы с людьми, которые не платят за жилье. Они называют это одним из аргументов, почему они тщательно подходят к выбору арендаторов и предпочитают заключать с ними краткосрочные договоры.
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