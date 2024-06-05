Правительство Чехии одобрило закон, который поможет более чем миллиону человек с жильем

«С помощью инструментов, введенных законом, мы хотим ограничить число детей в приютах или пожилых людей в общежитиях», — сказал министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).





Законопроект призван помочь всем людям, которым угрожает жилищная нужда. В общей сложности это коснется около 1,6 миллиона человек. Среди прочего, законопроект предусматривает создание сети контактных пунктов, где люди смогут получить консультацию о том, как сохранить имеющееся жилье или как найти новое.





В то же время вводится система гарантий для арендодателей, чтобы побудить их предоставлять свою недвижимость в распоряжение неблагополучных групп населения.





Министр регионального развития Иван Бартош сказал, что он хотел бы, чтобы депутаты обсудили проект в первом чтении до начала так называемых парламентских каникул.





«Если мы вовремя не выработаем комплекс системных мер, то, по мнению аналитиков, стоимость жилья будет стремительно расти», — сказал он.





Проблемы с законопроектом возникли у партии ODS, которая была обеспокоена тем, что он потребует найма новых чиновников. Из-за этого правительство отложило обсуждение законопроекта на своем майском заседании.





В то же время правительство одобрило поправку, предложенную министром юстиции Павлом Блажеком (ODS), позволяющую домовладельцам легче выселять проблемных жильцов с помощью так называемого ордера на выселение. Это призвано сократить и упростить судебные процедуры.





Арендодатели уже давно указывают на проблемы с людьми, которые не платят за жилье. Они называют это одним из аргументов, почему они тщательно подходят к выбору арендаторов и предпочитают заключать с ними краткосрочные договоры.