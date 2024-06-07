В прошлом году количество выпитого пива в Чехии было самым низким с 1963 года

«Долгосрочная тенденция снижения продаж пива продолжилась и в прошлом году. Тенденция очевидна, потребление снижается», — заявил Томаш Слунечко, исполнительный директор Чешской ассоциации пивоваров и солодовников.





Основной причиной этого, по его словам, является ухудшение экономического положения семей, что не способствует потреблению. В то же время цены на разливное пиво, в частности, растут. Поэтому люди пьют дома, потому что пиво из магазина дешевле.





«Доля пива, продаваемого в пабах и ресторанах, упала до 30 процентов, что, за исключением годов ковида, является худшим показателем за всю историю. Потребители склоняются к тому, чтобы пить пиво дома или в саду», — подтвердил Слунецко.





Пятнадцать лет назад более половины чешского пива пили в пабах и ресторанах.





Общий объем производства пива на пивоварнях также снизился и в прошлом году едва превысил 20 миллионов гектолитров. Это означает снижение на 2,7 процента по сравнению с прошлым годом. Из них 15,2 миллиона гектолитров было потреблено в Чешской Республике, а остальное было экспортировано за границу.





По сравнению с 2019 годом, предшествовавшим пандемии, чехи выпили на 1,35 миллиона гектолитров чешского пива меньше. Это означает сокращение потребления на 270 миллионов бутылок пива, или 27 бутылок на человека в год.





Молодежь не так любит золотой напиток





По мнению Любоша Кастнера из Чешского института гастрономии, снижение потребления связано также с изменением поведения людей.





«Молодое поколение перестало пить, а продажи крепкого алкоголя падают двузначными темпами. Потребление пива не вернется к уровню прошлых лет», — сказал он.





Пиво больше не привлекает молодежь, даже по мнению управляющего директора пивоварни Clock Йиржи Андршта.





«У них гораздо более широкий выбор, и многие из них даже не стремятся к алкоголю, предпочитая купить какую-нибудь безалкогольную смесь. Потребление пива будет снижаться», — говорит он.





По словам Слунечека, меняется и образ жизни. «Статистика подтверждает, что молодые люди не так часто употребляют пиво. Это не работает так, как раньше, когда встречи проходили в пабах. Теперь они больше пользуются социальными сетями. Они предпочитают другие виды напитков, в том числе энергетические», — отметил он.





По словам Слунечека, аналогичная тенденция — снижение потребления, рост цен на пиво и другой образ жизни — прослеживается и в соседних странах.





Кастнер ожидает, что чешский рынок быстро начнет повторять структуру немецкого.





«Пабов станет значительно меньше, и они разделятся на две категории: одна будет ориентироваться на впечатления клиентов, а другая — на цену. А пространство между ними будет заполнено концепциями, как в Германии, где активно развиваются кебабы и фастфуд в целом», — сказал он.