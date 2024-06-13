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Как переписать на себя электричество или газ
22 июня 2024
13:30
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Семья переехала или купила квартиру, которая больше подходит под ее нужды. В этот момент, помимо всего прочего, ее приходится переписывать коммунальные услуги с первоначального плательщика на себя. Для этого необходимо знать, какие документы нужно будет предоставить поставщику электроэнергии или газа.
«Большинству людей сложно разобраться в энергетике, не говоря уже о переоформлении на себя электроэнергии или газа при смене поставщика, потому что это сложный процесс. Наш портал может помочь в этом», — рассказал Михал Кулиг из портала Enkidoo.
Этот сайт не только занимается поиском нового поставщика, который может быть более выгодным для клиента, но и выступает посредником при переходе на другое энергоснабжение.
«Специалист объяснит клиенту по телефону или по электронной почте, какие документы нужно предоставить поставщику, чтобы осуществить переход. Если же человек хочет узнать информацию самостоятельно, он может обратиться к руководству Enkidoo на нашем сайте», — добавил он.
По словам энергетического аналитика Ušetřeno.cz Томаша Врняка, при покупке старой квартиры или дома необходимо взаимодействовать с первоначальным потребителем энергии. Переписывание может также потребовать контакта с застройщиком или договорным партнером, если речь идет о новостройке.
Если же вы продаете недвижимость, вам необходимо переписать коммунальные услуги на нового владельца, чтобы не платить за то, чем вы больше не пользуетесь.
Опять же, если первоначальный владелец умирает или если вы получаете недвижимость по наследству, нужно передать энергетическую точку новому владельцу, чтобы снабжение продолжалось.
«Весь процесс переписывания может быть административно сложным, и с ним часто сталкиваются агенты по недвижимости. Идеальный вариант — связаться с поставщиком, с которым происходит передача, и заключить с ним договор на неопределенный срок, из которого потом легко выйти», — сказал Врняк.
Преимущество передачи энергии семье, которая будет жить в квартире, в том, что она сможет далее выбрать поставщика с лучшей ценой и сэкономить деньги.
А что вам понадобится при переходе на другого поставщика электроэнергии? Прежде всего необходимо предоставить доказательство своей связи с недвижимостью, то есть договор аренды или купли-продажи. Некоторые поставщики также требуют акт приема-передачи. Кроме того, вам нужна доверенность на нового поставщика от нового клиента, которому будет проводиться переписывание энергии, и доверенность от первоначального клиента, если он хочет, чтобы новый поставщик расторг контракт за него.
Если у вас нет доверенности от первоначального владельца, который сам расторг договор на поставку энергии, вам нужно узнать дату, когда первоначальный поставщик прекращает поставку. Если первоначальный арендатор недоступен, владелец недвижимости должен подписать соответствующее заявление под расписку. Необходимо предоставить окончательные показания счетчика на дату переоформления и удостоверение личности. Наконец, необходимо также подписать контракт с новым поставщиком энергии.
Кроме того, в случае смерти первоначального владельца требуется свидетельство о смерти или акт осмотра тела. Обязанность перенести точку потребления на себя, чтобы энергоснабжение могло продолжаться, переходит к тому, кто вступил в распорядительное право на имущество. Для крупных поставщиков не проблема оформить отказ и последующее заявление онлайн, не выходя из дома.
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