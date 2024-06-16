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В Украине растет тенденция недоброжелательного отношения к людям, покинувшим страну во время войны
18 июня 2024
11:30
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Некоторые из военных беженцев, находящиеся в Чехии, все еще хотят вернуться в Украину. Другие планируют остаться в Чехии в целях безопасности или экономической защиты. Кроме того, в Украине растет тенденция недоброжелательного отношения к людям, покинувшим страну во время войны.
37-летняя Катерина Болдырева родом из Запорожья. Ее муж работал в Праге задолго до того, как украинский город стал объектом российской агрессии. «Этим летом мы планировали приехать с детьми к мужу на некоторое время. Посмотреть, где он работает, какая Прага и какие у нее возможности», — описывает ситуацию Катерина на неуверенном чешском языке. Ее голос дрожит.
Из-за вторжения Путина в Украину она поехала к мужу и их двум детям раньше, чем планировала. На эвакуационном поезде. И то, что первоначально должно было произойти два года назад, теперь происходит на два года позже.
В исследовании, опубликованном факультетом естественных наук Карлова университета, помимо прочего, ставилась задача ответить на вопрос, хотят ли беженцы вернуться домой в Украину после окончания войны.
И оказалось, что для многих это довольно проблематичный вопрос.
Только половина хочет вернуться
Опрос показал, что, как и Катерина, 75% респондентов верили в возвращение на родину в 2022 году. Главным аргументом в пользу возвращения было в основном владение недвижимостью. Другим важным фактором было наличие близких и родных, которые живут там по сей день.
Однако продолжающийся конфликт и ухудшающаяся экономическая ситуация в Украине изменили взгляды некоторых беженцев на возвращение домой. Некоторые из них не уверены, что вернутся в свои дома. Другие сталкиваются с невозможностью найти работу.
Во втором раунде опроса стало ясно, что только половина респондентов заинтересована в возвращении на родину.
«Беженцы обеспокоены опасностью, плохой экономической ситуацией и разрушенными городами. Они также наблюдают политическую деградацию и постоянную коррупцию, опасаясь травмированного общества. И они уже замечают негативное отношение к тем, кто покинул Украину и остался в другой стране», — объясняет исследователь Анна Левкова с кафедры социальной географии и регионального развития.
Чужой в своей стране
Катерина подтверждает ее слова. «Мне тяжело, когда мои друзья описывают настроение в обществе, что, собственно, и является одной из причин, по которой я сомневаюсь в возвращении домой. Мы оторвались от жизни там, и некоторые украинцы смотрят на беженцев негативно», — рассказывает она.
Актуальным является и опыт Марии Федоренко, когда люди в Украине меняют свое отношение к уехавшим. «Когда я вернулась в Украину на неделю, я почувствовала себя иностранкой. Потому что люди, которые переживают там войну и испытывают стресс, не следят за своими эмоциями. Я не хочу сказать, что они завидуют, но мне кажется, что некоторые люди чувствуют, что мы больше не одни из них, что мы не знаем, что такое война. Но я это испытал», — объясняет 25-летняя студентка магистратуры из Чернигова.
Что касается развития российской агрессии, то ни одна из женщин не уверена в будущем. «У нас еще есть надежда, но это нелегко. Практически в каждой семье есть раненые или погибшие. Людей без конечностей становится все больше, и трудно сказать, доживут ли они до конца. Ведь что такое конец? Я думаю, нам нужно найти какой-то эффективный способ договориться за круглым столом, либо с Путиным, либо с его министрами», — говорит Катерина.
Родственники отговаривают их от возвращения
Однако исследование показало, что родственники военных беженцев в основном поддерживают их в том, чтобы оставаться в безопасности и не возвращаться в Украину до поры до времени. «Я не хочу ехать в Украину, и мои родственники тоже не хотят, чтобы я возвращалась. Они хотят, чтобы я была в безопасности. Я хочу обосноваться здесь, надеюсь, что в следующем году мое заявление на получение постоянного вида на жительство будет удовлетворено», — подтверждает Мария.
Когда Катерина Болдырева бежала из Украины, что ее удивило в чехах, так это их готовность помочь. «Мне показалось, что они старались помочь нам больше, чем некоторые украинцы на границе. Благодаря работе моего мужа нам даже было где жить первое время, пока мы не нашли квартиру, в которой живем до сих пор», — рассказывает Катерина.
Ее семья из четырех человек уже два года живет в пражских Модржанах. «В Украине мы привыкли к большему пространству. У нас было два балкона, квартира была 90 квадратных метров. Но здесь нас не бомбят, поэтому мы счастливы».
Безопасность детей как основная причина
Муж Катерины работает на той же работе, что и до войны, а она — в начальной школе «Ангел» в Модржанах, где преподает английский и немецкий языки. До этого она некоторое время работала ассистентом учителя в начальной школе в Праге 6. «Я помогала интегрировать украинских детей в коллектив». На родине, в Запорожье, до ухода в декретный отпуск она работала в юридической конторе.
Ее дети учатся в той же школе, где она работает. Ее девятилетняя дочь и семилетний сын хорошо устроились. «У них много друзей, они постоянно получают приглашения на вечеринки и тому подобное», — говорит она.
Но затем она признается, что чувствует себя в Праге одиноко. «У нас с мужем здесь не так много друзей. Они все в Украине, делают все возможное, чтобы выжить, как и моя семья», — с тревогой говорит она.
Сначала она думала, что война продлится недолго и она и ее дети скоро вернутся домой. Теперь она смотрит на ситуацию по-другому. «Дети счастливы здесь, и это главная и, по сути, единственная причина, по которой мы не хотим возвращаться в Украину», — признается она.
Упомянутое выше исследование факультета естественных наук Карлова университета показало, что удовлетворенность, безопасность и лучшие перспективы для детей часто являются одними из главных факторов, которые рассматривают украинские беженцы, когда думают о возвращении в Украину.
До войны Мария Федоренко изучала маркетинг и зарабатывала на жизнь как преподаватель английского языка. «Я вела активную жизнь и была счастлива. Я зарабатывала деньги, у меня была квартира, у меня все было хорошо», — вспоминает она. Сейчас она живет в Праге со своим парнем в субаренде. Но найти жилье было непросто.
«Мой парень не говорит по-чешски. Я говорю, но я женщина, и некоторые арендодатели считали, что я, как девушка, не буду платить за жилье. А с моим парнем они боялись, что у него нет „документов“, потому что он не говорит на чешском языке».
Но после нескольких трудных недель поисков они нашли жилье.
Вместо того чтобы заниматься маркетингом в Праге, она работает воспитателем в школе Монтессори. Она также хочет остаться в Чехии, потому что гордится тем, что вносит свой вклад в государственный бюджет как работник, и хотела бы создать здесь семью. «Я думаю, что Чехия — хорошая страна для семей с детьми и домашними животными. И здесь безопасно», — подчеркивает она.
Комментарии:
paylina 18 июня 2024 13:36
Все это неприятно, конечно. Нервы у людей расшатаны из-за войны, все ищут, на кого бы скинуть негатив, это не удивительно. Плохо то, что в первую очередь этот негатив обрушивается на соотечественников, и людей начинают делить на своих и чужих - из-за языка, из-за региона проживания, из-за того, уехали они или остались. Но с другой стороны - решившим остаться в Чехии уже не все ли равно? Их задача теперь - интегрироваться в чешское общество, а не прислушиваться к тому, что думают бывшие соотечественники. Не определившимся, особенно с маленькими детьми или с мальчишками на грани призывного возраста, сейчас в любом случае нет смысла возвращаться. А после войны кто захочет вернуться, те вернутся, каждый человек будет ценен. И плевать на тех, кто недоброжелательно относится к уехавшим. Близкие поймут, а остальным и знать ничего не обязательно, не надо раскрываться или оправдываться перед чужими. Мнение же ноунеймов в соцсетях и вовсе не должно волновать. Больше должно волновать, что страна много лет будет в долгах, неизвестно как будет с работой и уровнем жизни, ну и если своей квартиры нет, то по соотношению аренда/зарплата снимать будет не намного дешевле, чем в Чехии. Зато люди и порядки - все привычное.
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