Эксплуатация украинских беженцев в Чехии — обычное дело. Квартиры, предлагаемые агентствами, больше похожи на тюремные камеры

После начала российского вторжения в Украину в Чехию устремились в основном высокообразованные женщины и дети. «Ситуация немного меняется, доля мужчин начинает увеличиваться — уже не 80 к 20, а скорее 60 к 40», — говорит Душан Дрбоглав, социальный географ с факультета естественных наук Карлова университета.





Вместе со своими коллегами с кафедры социальной географии и регионального развития он является автором нового исследования, посвященного ситуации и субъективному отношению военных беженцев из Украины в Чешской Республике. Анкетный опрос показал, что около половины респондентов имели опыт нелегальной работы.





«Координаторы часто используют положение беженцев»





В интервью изданию Seznam Zprávy Дрбоглав рассказал о том, как военные беженцы, принявшие участие в исследовании, чувствуют себя на чешском рынке труда и с какими подводными камнями они сталкиваются.





– Каково положение военных беженцев из Украины на чешском рынке труда?





– Если судить по количеству беженцев, которых на рынке труда насчитывается около 110 000-120 000, то их положение можно оценить достаточно хорошо. Они зарабатывают деньги и в то же время платят взносы в систему медицинского и социального страхования, так что их включение в общество в этом отношении рассматривается положительно. Но оказывается, что это происходит за счет чего-то. Например, работа часто не соответствует их квалификации, что часто связано с их неудовлетворенностью.





– Почему им трудно найти работу в этой сфере?





– Специфика беженцев на рынке труда заключается в том, что существует общий спрос на рабочую силу, особенно на низкоквалифицированные должности. Однако изначально к нам приезжали в основном образованные женщины с детьми. А вот на другом конце спектра, на высокообразованных и квалифицированных рабочих местах, закрепиться гораздо сложнее. Причиной тому прежде всего языковой барьер — нужно просто знать чешский.





Некоторые люди могут продвинуться вперед с английским, но они должны говорить на нем в совершенстве, а таких не так много. Проблема также заключается в подтверждении квалификации и в конкуренции. Поэтому беженцам, как правило, легче найти работу на вторичном рынке труда.





– Беженцы, ищущие работу, часто обращаются в агентства по трудоустройству через социальные сети. Какова их роль в этом вопросе?





– Я думаю, что уже существует — я бы сказал, почти печальная — традиция, которая известна нам с 90-х годов под названием «клиентская система». На самом деле это система этнической занятости, которая в данном случае ориентирована в основном на работников из стран бывшего Советского Союза, и характерна тем, что в ней присутствуют своего рода посредники-координаторы. В данном случае они часто являются выходцами из Закарпатской области и живут здесь уже 10-20 лет, поэтому хорошо знают положение украинских мигрантов и общаются с ними на их языке. В обязанности координаторов входит не только организация работы, но и другие вопросы, такие как жилье или организация финансов. Конечно, они делают это не бесплатно, а также часто пользуются ситуацией и используют плохо информированных работников из Украины.





– Как именно?





– Например, когда беженцы устают вечером после смены, они дают им подписать контракт, эти люди часто не знают, что именно они подписывают, или думают, что берут на себя какие-то обязательства. Это действительно мошенничество. Однако сама эксплуатация беженцев принимает самые разные формы. Например, они сами жалуются на уровень зарплаты, продолжительность рабочего дня и условия труда или на недостойную обстановку и поведение на рабочем месте. Затем, конечно, им обещают, что агентство оформит для них социальные и медицинские отчисления, чего часто не происходит, и они узнают об этом только в центре занятости.





Квартиры агентств как «тюремные камеры»





– Что привлекательного в агентствах для беженцев? Особенно, когда вы описываете эти практики.





– Исследование показало, что агентства предлагают деньги сразу, и нет никаких бюрократических препон, как в обычной компании, которая нанимает на работу напрямую. Это может быть заманчиво. В то же время самим компаниям проще нанимать работников через агентства. Кроме того, работа через агентство привлекает их еще и тем, что беженцам не нужно учить чешский язык, а агентства предлагают им квартиры, которые в нашем исследовательском отчете мы назвали тюремными камерами.





– Почему так?





– Потому что они получают квартиру для работы, за которую платят немалые деньги, а когда они подписываются на нее, у них заканчивается контракт, и они должны ждать, пока он истечет. Это фактически связывает их с агентством, и потом трудно выбраться из этой ситуации. А получить жилье сложно даже чеху, который знает, что делать, поэтому для беженцев важно просто иметь крышу над головой. Но было бы лучше, если бы они имели жилье вне агентства, потому что тогда их положение было бы намного легче.





– Дает ли работа в агентстве перспективы на будущее?





– Перспектив нет. Сами респонденты отмечали, что те, кому посчастливилось работать в компании, имеют возможность карьерного роста. Но в агентстве лучших перспектив нет и не предвидится.





– Различается ли отношение к агентской занятости, которая иногда находится на уровне черной или серой экономики, среди беженцев с точки зрения того, хотят ли они жить здесь долго?





– Да. Здесь мы увидели, что те, кто не хочет оставаться в Чехии надолго, имеют прагматичный склад ума и не очень заботятся о том, на кого и как они работают — на черном рынке или легально. Но люди, которые хотят жить и строить здесь карьеру, знают, что работа через агентство может быть несколько рискованной, поэтому не идут на это. Они знают, что для получения долгосрочного вида на жительство им нужно иметь нормальную работу.





– Вы сталкивались со случаями, когда беженцы сначала обращались к официальным лицам, но из-за длительного процесса в итоге выбирали работу через агентство?





– Одно дело — бюрократия, другое — чиновники, которые могут помочь людям во многих вопросах. Но оказалось, что в некоторых случаях чиновники проявляют вялость и незаинтересованность, своего рода быстрый отказ: «У вас этого нет, приходите через 14 дней, если сможете получить».





Некоторые жаловались, что такой подход усложняет их положение и попытки найти работу. Что касается того, что вы имеете в виду, то да. Мы знаем, что там, где правовая система, то есть бюрократическая машина, дает сбой, сразу же появляются другие формы, например, агентства, которые поджидают такие «сбои» и очень быстро ловят своих жертв.





– Вы упомянули о мошенничестве, эксплуатации и неподходящих условиях труда. Что можно сделать для улучшения условий и положения беженцев на рынке труда?





– Информированность, конечно, важна. Мы обнаружили, что те, кто ищет информацию, применяет критическое мышление, внимательно читает контракты в процессе переговоров, находятся в более выгодном положении. Я не говорю, что все агентства плохие и эксплуататорские, но оказывается, что если человек более заинтересован и любознателен, это дает ему понять, что он более равноправный партнер, что заставляет агентства соблюдать условия.





Я также вижу большую проблему в том, что компании, которые обращаются к агентствам, снимают с себя ответственность и не заботятся о том, что происходит с их работниками, как они работают и живут. В конце концов, должна быть какая-то проверка того, что все работают в соответствии с условиями, но это уже вторично. Поэтому осознание и заинтересованность со стороны компаний крайне важны.