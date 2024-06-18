ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Минимальная зарплата в Чехии к 2029 году резко вырастет
28 июня 2024
22:00
218
Ежегодные споры о том, насколько вырастет минимальная зарплата с января, скорее всего, закончатся. Депутаты одобрили правительственную поправку к Трудовому кодексу, согласно которой минимальная зарплата будет постепенно увеличиваться, пока не достигнет 47% от среднего заработка в 2029 году. После этого минимальный заработок должен оставаться стабильным на этом уровне.
В настоящее время минимальная зарплата составляет примерно 41,1% от средней зарплаты. Минимальная заработная плата в Чехии сейчас установлена в размере 18 900 крон, и она, по оценкам Министерства труда, может вырасти до 28 000 крон к 2029 году.
Однако оппозиция подвергла это критике, заявив, что Европейская комиссия в директиве, на которую Чехия должна отреагировать, хочет, чтобы минимальная зарплата достигла 50% от средней. Но правительство утверждает, что это лишь рекомендация.
Законодатели также согласились отменить гарантированные уровни заработной платы в частных компаниях. Они устанавливают минимально возможный заработок в отдельных профессиях. Гарантированные уровни зарплат останутся только в государственном секторе. Это беспокоит оппозицию и профсоюзы. Они считают, что это навредит многим работникам, так как их заработки не будут расти так быстро, и им не будет гарантирован хотя бы минимальный уровень.
По словам министра труда и социальных дел Мариана Юречки (KDU-ČSL), это не так. Он считает, что доходы большинства работников будут повышены благодаря резкому росту минимальной заработной платы.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
28 ИЮНЯ 2024
345
Мирослав Шевчик, бывший декан экономического факультета ВШЭ, станет замдекана по экономике экономического факультета. Академический Сенат согласился с намерением декана Аделы Зубиковой назначить...
13:00
28 ИЮНЯ 2024
1642
Население Чешской Республики в первом квартале 2024 года сократилось на 41 000 человек до 10,86 миллиона. Это связано с меньшим количеством рождений по сравнению со смертями и отрицательным сальдо...
13:00
26 ИЮНЯ 2024
19760
В жаркие дни хочется освежиться в прохладной воде и отдохнуть в тени на шезлонге. Но морские волны, к сожалению, берега Праги не омывают. Несмотря на это, в чешской столице, а также в ее...
10:30
26 ИЮНЯ 2024
2235
Нижняя палата парламента Чехии поддержала правительственную поправку о дальнейшем продлении временной защиты беженцев из Украины. Те из них, кто решит остаться в Чехии и не будет нуждаться в...
15:00
25 ИЮНЯ 2024
1711
Количество заявок на получение лицензий на самозанятость в этом году — самое большое за последнее десятилетие. Это связано с тем, что правительство изменило условия для людей, работающих по...
11:30
24 ИЮНЯ 2024
2409
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ В ЧЕХИИ — ОБЫЧНОЕ ДЕЛО. КВАРТИРЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ АГЕНТСТВАМИ, БОЛЬШЕ ПОХОЖИ НА ТЮРЕМНЫЕ КАМЕРЫ
Не все агентства по трудоустройству плохие, считает социальный географ Душан Дрбоглав. Но он предупреждает, что эксплуатация украинских беженцев, плохие условия труда, невыплата страховок и...
19:00
23 ИЮНЯ 2024
3873
УКРАИНЦЫ В ЧЕХИИ ПОПАЛИ В ЛОВУШКУ. У НИХ НЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ПАСПОРТА, И ОНИ НЕ ХОТЯТ ЕХАТЬ В УКРАИНУ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЕГО
Эти люди приехали в Чехию задолго до того, как в их родной стране началась российская агрессия. Однако теперь они оказались в ловушке, поскольку срок действия их документов истек, а получить новые...
13:30
22 ИЮНЯ 2024
1118
Семья переехала или купила квартиру, которая больше подходит под ее нужды. В этот момент, помимо всего прочего, ее приходится переписывать коммунальные услуги с первоначального плательщика на себя....
11:30
21 ИЮНЯ 2024
4546
Дорогие квартиры и война в Украине заставили чехов заинтересоваться покупкой недвижимости за рубежом. Они зачастую дешевле, а также могут окупаться за счет арендной платы. Пятая часть всех людей,...
08:00
21 ИЮНЯ 2024
2718
Обеды в чешских ресторанах в последние годы стали настолько дорогими, что многие люди предпочитают приносить на работу еду из дома. Операторы уже вынуждены реагировать на сокращение числа...
11:30
20 ИЮНЯ 2024
1836
«ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРОЩЕ, ЧЕМ ПОЛУЧИТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА», — НАПИСАЛ УБИЙЦА С ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА О ТОМ, КАК ОН ПОКУПАЛ ОРУЖИЕ
Убийца на философском факультете и в Клановице стрелял с глушителями. Он купил их легально благодаря поправке к закону, которую в 2020 году пролоббировал бывший министр внутренних дел Чехии Гамачек...
19:30
19 ИЮНЯ 2024
1565
Некоторые абитуриенты, желающие учиться на 3-м медицинском факультете Карлова университета в Праге, жалуются на то, что другие списывали во время вступительных экзаменов. Несколько человек...
10:30
19 ИЮНЯ 2024
3339
Прага уже третий раз подряд становится лучшим местом для жизни в Чехии. Южноморавский край поднялся на второе место с четвертого в прошлом году, а Краловеградецкий край опустился на третье....
19:30
18 ИЮНЯ 2024
1244
В Чехии почти на 50 000 детей больше посещают частные школы, чем 10 лет назад. А все потому, что родители готовы инвестировать в них больше, чем в собственный отпуск, о чем свидетельствуют и...
11:30
18 ИЮНЯ 2024
2766
Некоторые из военных беженцев, находящиеся в Чехии, все еще хотят вернуться в Украину. Другие планируют остаться в Чехии в целях безопасности или экономической защиты. Кроме того, в Украине растет...