Минимальная зарплата в Чехии к 2029 году резко вырастет

В настоящее время минимальная зарплата составляет примерно 41,1% от средней зарплаты. Минимальная заработная плата в Чехии сейчас установлена в размере 18 900 крон, и она, по оценкам Министерства труда, может вырасти до 28 000 крон к 2029 году.





Однако оппозиция подвергла это критике, заявив, что Европейская комиссия в директиве, на которую Чехия должна отреагировать, хочет, чтобы минимальная зарплата достигла 50% от средней. Но правительство утверждает, что это лишь рекомендация.





Законодатели также согласились отменить гарантированные уровни заработной платы в частных компаниях. Они устанавливают минимально возможный заработок в отдельных профессиях. Гарантированные уровни зарплат останутся только в государственном секторе. Это беспокоит оппозицию и профсоюзы. Они считают, что это навредит многим работникам, так как их заработки не будут расти так быстро, и им не будет гарантирован хотя бы минимальный уровень.





По словам министра труда и социальных дел Мариана Юречки (KDU-ČSL), это не так. Он считает, что доходы большинства работников будут повышены благодаря резкому росту минимальной заработной платы.