Число российских предпринимателей в Чехии увеличилось. Это шпионы?

«Это не способствует повышению безопасности Чешской Республики», — комментирует пресс-секретарь Службы информации безопасности Ладислав Штиха увеличение числа российских граждан в стране.





Seznam Zprávy получил от Министерства промышленности и торговли данные, свидетельствующие о росте числа российских мужчин и женщин, занимающихся бизнесом в Чехии как физические лица.





Предпринимательство как способ остаться



В частности, в первом квартале 2022 года, который совпал с началом российского вторжения в Украину, в Чехии было зарегистрировано 4 303 россиянина, занимающихся бизнесом (из них 2 439 женщин). Два года спустя, в первом квартале этого года, в стране уже 5 218 россиян имеют лицензию на ведение бизнеса, и снова большинство из них женщины — 2 946.





Аналитик Ассоциации по международным делам Павел Гавличек, который специализируется на Восточной Европе и занимается вопросами безопасности, объясняет, что, по его мнению, растущая тенденция российских бизнесменов связана с тем, что в Чехии легче сохранить вид на жительство.





«Система, как она устроена, не совсем дружелюбна к людям, которые выступают против Путина с точки зрения ценностей. Гораздо проще привлечь людей сюда через различные бизнес-проекты», — отмечает аналитик. Однако, по его словам, в основном речь идет о людях, которые уже находятся в стране и пытаются легализовать свое пребывание.





«Это люди, у которых истек срок действия визы или какого-то вида на жительство, и они пытаются найти другой способ. И я думаю, что именно этим объясняются цифры. Бизнес-путь — это самый простой путь. Я вижу, что за этим стоит, и я неоднократно говорил об этом с людьми, которые выбрали этот путь», — размышляет Гавличек.





Русские в Европе — это риск





Служба безопасности BIS сообщила, что регистрирует растущее число россиян на территории Чехии.





«Мы оцениваем, представляет ли кто-то угрозу безопасности, в первую очередь по имеющейся у нас информации об этом человеке», — сказал пресс-секретарь BIS Ладислав Штиха.





В целом, однако, он добавляет, что эта тенденция не способствует повышению безопасности Чешской Республики. А в контексте событий в Европе и вовлеченности Российской Федерации в подрывную шпионскую деятельность она представляет риск и для других европейских демократий.





Количество россиян с постоянным видом на жительство в Чехии в этом году уменьшилось, но количество людей с временным видом на жительство увеличилось.





Якуб Янда из неправительственной организации European Values, занимающейся вопросами безопасности, рассказывает, что после высылки из посольств около 600 российских дипломатов и сотрудников разведки большинство русских, живущих в Европе, остаются без дипломатического прикрытия для целей российского шпионажа.





«В течение долгого времени российские спецслужбы использовали в основном российских граждан, проживающих в Европе, потому что у них было больше всего рычагов воздействия на них. Они могут вербовать их позитивно, по идеологическим причинам. Или негативно, шантажируя их через родственников в России», — говорит Янда.





Он, однако, подчеркивает, что не каждый россиянин является шпионом.





Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ондржей Кратошка добавляет, что в связи с военным вторжением России в Украину Чехия приняла ряд мер, в том числе ограничила визовые услуги и не принимает заявления на получение визы и вида на жительство от граждан России и Беларуси (за узким исключением) в посольствах. Так, Ондржей Кратошка отмечает, что общее число российских граждан в Чехии фактически сократилось.





«Если в конце 2021 года в Чехии проживало 45 365 российских граждан, то по состоянию на 31 мая 2024 года их число составляет 40 243 человека», — говорит представитель Министерства внутренних дел.