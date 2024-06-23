«Неплохо, но надо вести учет». Медсестра Мария рассказала, сколько тратит на жизнь в Чехии

Работа очень сложная, но хорошо вознаграждается

Мария замужем во второй раз, ее муж Антонин (50) — частный предприниматель и зарабатывает около 30 000. У каждого из них есть свой счет, свои сбережения, страховые полисы, они отдельно оплачивают свои хобби.



Когда Мария развелась в 2015 году, ей пришлось быстро искать жилье — учитывая свои финансовые возможности, она решила купить домик в садоводческой колонии под Кладно, для чего взяла ипотечный кредит. Размер уплачиваемой ипотеки составляет 7 500 крон, и 2 000 крон пришлось добавить на страхование от потери дохода. Мария отремонтировала коттедж за свой счет два года назад, на сумму около 500 000 крон, которые она заплатила из своих сбережений. Они живут в доме круглый год и счастливы, но это означает, что им приходится ездить на работу на собственных машинах, что обходится примерно в 7 000 в месяц. Однако они экономят на аренде и расходах на проживание — платят всего 2 500 крон за электричество, 1 000 крон за вывоз мусора, и у них есть свой собственный колодец. Они платят 1 100 крон за телефон и интернет и тратят около 3 000 крон на собаку.



Самой большой статьей расходов, безусловно, является еда, на которую они тратят около 10 000 крон в месяц. «И я стараюсь покупать со скидками, так же, как одежду или обувь. Мне не приходится считать каждую копейку, но я уже привыкла к этому», — комментирует Мария. В бюджет также входит сад — всегда новые посадки весной, новая теплица в этом году, или инструменты и оборудование, ландшафтный дизайн и так далее, так что это может составлять несколько тысяч за раз.



Муж и жена любят путешествовать, но из-за напряженной работы, а также большого сада, это не заграничные поездки, а скорее длительные уик-энды. «Но даже в этом случае расходы могут достигать 7-8 тысяч, потому что нам приходится брать с собой собаку, и обычно отели или пансионаты берут за нее деньги почти как за другого человека», — говорит Мария. Такая поездка случается не чаще одного раза в месяц.



У Антонина есть дочь от первого брака, ей уже 27 лет, и у нее своя семья и дети, которых они с Марией время от времени любят побаловать подарком или путешествием.



Я бы хотела погасить ипотеку

Если обсудить с Марией ее финансовые планы, она чаще всего упоминает, что хотела бы пораньше погасить ипотеку. Именно поэтому она откладывает около 5 000 в месяц. После того как она вложила свои сбережения (около 500 000) в реконструкцию дома, у нее осталось около 350 000 крон — 200 000 она хотела бы отправить в качестве экстренного платежа по ипотеке, а 150 000 оставить в качестве резерва на случай, если ее машина «подведет». Без нее ей будет очень сложно добираться на работу, ей придется идти несколько километров до ближайшего автобуса.



Мария беспокоится, что может потерять работу или что ее здоровье может настолько ухудшиться, что ей придется перейти в другое отделение, где она будет зарабатывать не так много. Она также немного беспокоится, как вырастет ипотека в тот момент, когда закончится фиксация. В остальном она верит, что они с мужем смогут со всем справиться и жить так же хорошо, как и сейчас.





Имя и возраст: Мария, 48 лет



Семейное положение и количество детей: замужем, детей нет



Род занятий: медсестра отделения интенсивной терапии



Общий доход семьи в месяц: 78 000 крон



Расходы на проживание в месяц: 7 500 крон ипотека, 2 500 электричество



Другие крупные инвестиции: телефон и интернет 1 800 крон (на обоих), страхование жизни 2 000 крон, транспорт 7 000 крон + парковка 800 крон + обязательное страхование 700 крон (на ремонт и виньетку ежегодно около 15 000), собака 3 000 крон, сбережения 5 000 крон



Культура, спорт, другие увлечения: около 5 000 крон



Расходы на питание в месяц: около 10 000 крон



Расходы на одежду: приблизительно 1 000 крон



Расходы на гигиенические товары: около 600 крон



Что пришлось сократить или что обходится дорого: «Я привыкла покупать все, что можно, со скидками, а иногда люблю покупать по объявлениям, когда мне что-то нужно».



Сбережения на черный день: «У каждого из нас есть свои сбережения, дом оформлен на мое имя, и ипотека тоже на мое имя, так что я откладываю деньги на более быстрое погашение и возможный ремонт, хотя мой муж тоже вносит свой вклад, включая техническое обслуживание и тому подобное».



Сколько выходит в год на отдых, включая длинные выходные: «Выходные стоят около 7-8 тысяч, мы не ездим в длительные или зарубежные отпуска из-за собаки и сада».



Финансовые привычки: «Я не думаю, что у меня есть какие-либо привычки, возможно, инвестирование в сад».



Финансовые цели или желания: «Погасить ипотеку досрочно и всегда иметь в запасе деньги на крупный ремонт автомобиля или на покупку новой машины, если старая не подлежит ремонту».



Финансовые страхи: «Потерять работу или проблемы со здоровьем, которые ограничат мои возможности».



Как оценивает общее финансовое положение семьи: «Я думаю, что у нас все хорошо».



Финансовое положение Марии и ее мужа высоко оценивается экспертом

«Профессия Марии как медсестры в отделении интенсивной терапии требует много времени и сил, но она получает удовольствие от своей работы, и это обеспечивает ей относительно хороший доход. Ее муж дополняет этот доход своим бизнесом. Вместе они следят за тем, чтобы их свободное время проходило с пользой, и заполняют его поездками и хобби. Как отмечает сама Мария, у нее относительно хорошее качество жизни», — резюмирует Йиржи Глухий, генеральный директор финтех-стартапа Frenkee, и советует, как его можно улучшить:



«Мария и ее муж хорошо отслеживают свои расходы, что является отличной основой. Затем они могли бы вместе сравнить цены поставщиков электроэнергии и телекоммуникационных услуг в рамках мероприятия по сокращению расходов, которое часто может привести к значительной экономии и нескольким лишним копейкам. Это те статьи расходов, на которых можно легко сэкономить.



Я бы рекомендовал сравнить цены страховых компаний, поскольку не исключено, что они смогут найти лучшие условия по существующей страховке и одновременно лучшую цену. Она может воспользоваться помощью онлайн-сранения или умных приложений, которые легко и быстро предложат наилучшее предложение, подходящее именно ей. Кроме того, объединение нескольких страховых полисов у одного поставщика может привести к заключению более выгодного договора страхования.



Поскольку Мария в основном волнуется о том, чтобы покончить с ипотекой, использование большей части своих сбережений для более быстрого погашения ипотеки — это хороший первый шаг. В то же время необходимо сохранить финансовую подушку безопасности, чтобы покрыть любые более высокие выплаты. Я хотел бы повторить, что путь к большей безопасности лежит не в том, чтобы больше экономить, а в том, чтобы больше зарабатывать.



У Марии и ее мужа есть хороший финансовый фундамент для того, чтобы инвестировать часть своих денег, что поможет им бороться с инфляцией и еще больше укрепить свои сбережения. Инвестирование не означает ежедневного наблюдения за рынком — в наши дни существуют приложения, которые автоматизируют и эффективно инвестируют за нас. Таким образом, Мария может выбрать инвестиционный план, который подходит именно ей, и где она может сама определить степень риска. В то же время, для инвестирования достаточно даже небольших сумм, так что паре не обязательно выделять все деньги на одну инвестицию, а можно разделить сумму.



В заключение хочу сказать, что Мария и ее муж очень хорошо управляют своими финансами. Они реалистично подходят к тратам и сбережениям, а их обзор финансов позволяет им быть готовыми к неожиданным ситуациям. Рефинансирование ипотеки, инвестирование и сравнение цен на коммунальные услуги могли бы принести дополнительную экономию и безопасность. Однако, прежде всего, супруги не должны забывать наслаждаться жизнью и вкладывать деньги в свои хобби и совместный опыт».