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Правительство одобрило обязательную регистрацию объектов размещения в системе eTurista
18 июля 2024
11:30
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Объекты размещения в Чешской Республике могут быть обязаны регистрироваться в предстоящей электронной системе eTurista с середины следующего года. Это предусмотрено поправкой к Закону о туристическом бизнесе, которая 17 июля была одобрена правительством без каких-либо существенных изменений, рассказал министр регионального развития Иван Бартош.
По словам Бартоша, поправка также позволяет Чехии регулировать краткосрочную аренду квартир и жилых домов, предлагаемую через онлайн-платформы, такие как Airbnb или Booking. Однако Европейская комиссия еще не уведомила об этих полномочиях, добавил Бартош.
Министерство регионального развития (MMR) надеется, что реестр позволит получить более полное представление о количестве краткосрочного жилья, предлагаемого через онлайн-платформы, и, как следствие, увеличить сбор налога на проживание, который идет в муниципалитеты, и подоходного налога. Стоимость создания и эксплуатации системы eTurista в течение пяти лет оценивается ведомством в 92,3 млн чешских крон, при этом 30 млн чешских крон выделено на проект в рамках Европейского плана национального восстановления.
По данным Министерства регионального развития, с 2020 года операторы онлайн-платформ обязаны предоставлять информацию о предлагаемом жилье по запросу отдела лицензирования торговли, но на практике некоторые этого не делают и рискуют получить штрафы, взыскание которых затруднено тем, что онлайн-платформы в основном базируются за границей, говорится в пояснительной записке.
Можно предположить, что за счет цифровизации и упрощения условий ведения бизнеса в сфере предоставления услуг по размещению некоторые (хотя, конечно, не все) перейдут к легальной деятельности, говорится в пояснительной записке к законопроекту Министерства промышленности и торговли. Вероника Хешикова, пресс-секретарь ведомства, ранее сообщила ЧТК, что около 40-70 процентов поставщиков услуг краткосрочного размещения в Чешской Республике не зарегистрированы на онлайн-платформах.
Согласно MMR, поставщики услуг размещения обязаны вести учет туристов в так называемой регистрационной книге, а затем и в домовой книге, если это иностранцы, что иногда приводит к двойной записи. S. Система eTurista должна снизить административную нагрузку на предприятия, поскольку данные нужно будет заполнять только один раз. U Система также должна присваивать регистрационный номер операторам, по одному на каждое заведение. Затем реестр будет автоматически отправлять данные в соответствующие органы. N Пример Чешское статистическое управление сможет лучше оценить состояние туризма в стране благодаря более полному обзору объектов размещения через онлайн-платформы.
В прошлом году муниципалитеты Чехии собрали 1,46 миллиарда чешских крон в виде сборов, уплаченных туристами в отелях и гостевых домах.
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