«Мне нравится ходить на шопинг и путешествовать». Учительница Либуше из Чехии прекрасно зарабатывает

Семья живет в недавно построенном доме, который они взяли в ипотеку — платят 7 500 крон в месяц, плюс 1 000 крон за воду и 4 000 крон за электричество.



Если они на что-то и тратятся, то это еда, одежда и расходы на красоту хозяйки дома. «Мы тратим около 11 000 крон на еду и около 5 000 крон на обеды в ресторанах, куда мы любим ходить. Я шопоголик и трачу около 6 000 крон на одежду. Я закупаюсь в магазинах периодами, делаю большой объем покупок. В месяц это может составлять около 3 000 крон, но нужно добавить мои процедуры, то есть косметику и маникюр, а это еще 3 000 крон», — говорит Либуше, которая признается, что после возвращения на работу из декретного отпуска перестала себя ограничивать.



В семье накоплено около 440 000 крон, и около 50 000 крон они держат в фондах. «У нас у всех троих есть пенсионные накопления, куда мы с мужем отчисляем 1 000 крон, мой работодатель — 500 крон, а муж — 300 крон. Дочери перечисляем 1 500 крон, еще один взнос делают бабушка и дедушка. У дочери есть сберегательный счет на моем счете, куда я перечисляю 500 крон, и время от времени бабушка с дедушкой тоже что-то ей перечисляют. У всех нас троих также есть строительный сберегательный счет, на который в общей сложности поступает 3 000 крон», — говорит Либуше.



Они любят путешествовать, и в год у них уходит около 100 000 крон, в которые входит не только отдых за границей, но и туристические поездки и расходы на них.



Другой крупной статьей расходов семьи являются автомобили и топливо — у супругов у каждого своя машина. Одному небольшому легковому автомобилю шесть лет, а внедорожнику три года — на его эксплуатацию они тратят не менее 5 000 чешских крон в месяц.



Траты на одежду, даже на распродажах, вошли в привычку. «Моя зарплата уходит только на еду и развлечения, как говорит мой муж», — комментирует Либуше.



Они смогли позволить себе новый дом «под ключ», продав свою первую квартиру. «Мы выбрали дом и землю с умом, чтобы достроить дом, разбить сад, построить бассейн, полностью обставить интерьер и иметь обе новые машины. Не то, что мы видим, например, у наших соседей — молодые семьи уже несколько лет строят по соседству, потому что хотят гранитную столешницу на кухне, мраморную плитку в душе и т. д. Но у них есть навес в саду и ступеньки к входу, построенные из паллет. Мы установили все недорого, но за один раз», — объясняет он.





ФИНАНСОВАЯ АНКЕТА ЛИБУШЕ И ЕЕ СЕМЬИ



Общий доход: около 82 000 крон



Жилье: ипотека 7 500 крон, вода 1 000 крон, электричество 4 000 крон



Еда: около 16 000 крон



Одежда: около 6 000 крон



Предметы гигиены: вместе с косметикой и маникюром — около 6 000 крон



Что нам пришлось сократить или покупать меньше: «Мы всей семьей не покупаем дорогих подарков, но любим собираться вместе, чтобы вкусно поесть и повеселиться».



Сколько накопили: «440 000 крон наличными, 50 000 крон в фондах, пенсионные накопления, накопления в строительном обществе, накопительный счет для нашей дочери».



Сколько тратят на отдых и впечатления: около 100 000 крон в год



Беспокоит ли дальнейшее повышение цен: пока нет



Финансовые привычки: поиск скидок на одежду, отдых за границей



Финансовые страхи: «Нехватка денег, хотя муж говорит, что вся моя зарплата уходит на еду и развлечения».



Финансовые цели (надежды): «Получение прибыли от инвестиций и наличие денег на то, что нам нравится, а также на начало самостоятельной жизни для моей дочери в будущем».



Общая оценка финансового положения семьи: «Не живем в роскоши, но мы не бедствуем».



Рассмотрите возможность страхования и использования сбережений, говорит эксперт

«Либуше, учительница, и ее муж Карел находятся в относительно комфортной финансовой ситуации: чистый ежемесячный доход составляет около 82 000 крон, приличная сумма сбережений, немного средств в фондах, а также пенсионные и строительные накопления. Хотя их доход и сбережения стабильны, у них нет страховки, что может усилить стресс от неожиданных финансовых расходов, о которых пишет Либуше», — резюмирует ситуацию Лукаш Вршецкий, генеральный директор Patron GO, и добавляет, что в целом семья финансово стабильна — с помощью нескольких корректировок и оптимизаций они могут еще больше повысить свою финансовую безопасность и достичь долгосрочных целей.



«Я бы рекомендовал застраховать жизнь, чтобы обеспечить финансовую защиту на случай, если с Либуше или Карелом что-то случится. Это позволит покрыть расходы на проживание, повседневные расходы и обеспечить будущее их дочери.



Кроме того, я бы рекомендовал супругам рассмотреть возможность страхования от несчастных случаев и страхования жилья, которое покроет расходы, связанные с лечением травм и повреждением имущества.



Семья также может подумать о более эффективном использовании своих сбережений. Инвестиции в недвижимость, например покупка небольшой квартиры для дочери, могут стать приемлемым вариантом. Эта квартира может служить долгосрочным залогом и приносить доход от аренды, пока дочь не переедет. Они могут использовать часть своих сбережений для покупки квартиры, а остальное финансировать за счет ипотеки, что может быть выгодно, учитывая нынешнее снижение процентных ставок.



Приятно, что семья может позволить себе и те вещи, которые им нравятся, например, шопинг и путешествия — я рекомендую делать покупки со скидками и воспользоваться схемами cashback и умными мобильными приложениями, которые помогут определить, где можно сэкономить. Регулярный пересмотр того, действительно ли все купленные вещи необходимы, также поможет сократить ненужные расходы, а также поможет сохранить окружающую среду.



Путешествия очень важны для семьи, и цифра в 100 000 крон кажется приемлемой в контексте их бюджета, если включить в него зимние и летние каникулы, а также поездки на выходные. При планировании отпуска стоит искать поездки заблаговременно или, наоборот, в последнюю минуту. Также можно воспользоваться, например, профилями в Instagram, где часто публикуются варианты дешевых перелетов, а также проверенные маршруты.



Еще одна существенная статья расходов — содержание двух автомобилей, поэтому семья может подумать о сокращении расходов на их обслуживание. Я бы посоветовал регулярно проверять и обновлять страховку на автомобиль, например, с помощью сайтов сравнения или умных приложений».