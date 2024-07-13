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Ей 30 лет и она живет одна. Ассистентка зарабатывает 35 тысяч и рассказывает, как сводит концы с концами
19 июля 2024
21:00
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Понятно, что нынешние цены и расходы, особенно на жилье, никого не устраивают. Каково это — справляться со всем на одну зарплату, если вы молодая женщина, живущая одна? Об этом нам рассказала ассистентка Маркета.
Основная работа плюс подработка
Маркете 30 лет, она работает ассистентом в небольшой компании. На основной работе она получает 30 000 чистыми. Но этого не хватает на все необходимое, поэтому она нашла работу по совместительству. На ней она зарабатывает около пяти тысяч.
Девушка любит ходить с друзьями куда-нибудь на коктейли, ужин или культурные мероприятия, что тоже стоит денег. Как и ее склонность к путешествиям, хотя в этом случае она всегда выбирает более дешевые варианты, то есть бюджетные, без роскоши.
Три года назад она купила небольшую квартиру в ипотеку. Пошла на это, потому что купила ее по хорошей цене, а проценты на тот момент были низкими. Это были аргументы, по которым она приняла такое решение, несмотря на то что квартира была старой и нуждалась в капитальном ремонте. Но у нее не было на это денег, и она вложила все свои средства в покупку квартиры, чтобы ипотека была как можно ниже. Поэтому сейчас она старается в основном копить — ей нужна финансовая подушка безопасности, а также около 300 000 на ремонт. Она также хотела бы погасить ипотеку досрочно.
Маркета понимает, что ей очень повезло, что она купила свою квартиру, когда ипотека была более доступной и с более низкими процентными ставками, но она также беспокоится о том, какие платежи по ипотеке пойдут, когда ее фиксация закончится. Поэтому она старается накопить денег на дополнительную оплату.
Таким образом, сбережения — это ее основной приоритет. Кроме того, она должна предусмотреть и экстренные расходы, например, когда ломается машина или нужно купить новую технику. Если спросить Маркету о ее финансовых проблемах, она в основном говорит о страхе потерять работу или надолго заболеть.
Маркете 30 лет, она работает ассистентом в небольшой компании. На основной работе она получает 30 000 чистыми. Но этого не хватает на все необходимое, поэтому она нашла работу по совместительству. На ней она зарабатывает около пяти тысяч.
Девушка любит ходить с друзьями куда-нибудь на коктейли, ужин или культурные мероприятия, что тоже стоит денег. Как и ее склонность к путешествиям, хотя в этом случае она всегда выбирает более дешевые варианты, то есть бюджетные, без роскоши.
Три года назад она купила небольшую квартиру в ипотеку. Пошла на это, потому что купила ее по хорошей цене, а проценты на тот момент были низкими. Это были аргументы, по которым она приняла такое решение, несмотря на то что квартира была старой и нуждалась в капитальном ремонте. Но у нее не было на это денег, и она вложила все свои средства в покупку квартиры, чтобы ипотека была как можно ниже. Поэтому сейчас она старается в основном копить — ей нужна финансовая подушка безопасности, а также около 300 000 на ремонт. Она также хотела бы погасить ипотеку досрочно.
Маркета понимает, что ей очень повезло, что она купила свою квартиру, когда ипотека была более доступной и с более низкими процентными ставками, но она также беспокоится о том, какие платежи по ипотеке пойдут, когда ее фиксация закончится. Поэтому она старается накопить денег на дополнительную оплату.
Таким образом, сбережения — это ее основной приоритет. Кроме того, она должна предусмотреть и экстренные расходы, например, когда ломается машина или нужно купить новую технику. Если спросить Маркету о ее финансовых проблемах, она в основном говорит о страхе потерять работу или надолго заболеть.
АНКЕТА: СЕМЕЙНЫЕ ФИНАНСЫ
МАРКЕТА, НЕЗАМУЖНЯЯ АССИСТЕНТКА
Имя и возраст: Маркета, 29 лет
Семейное положение и количество детей: не замужем, детей нет
Род занятий: сотрудник небольшой компании
Общий доход семьи в месяц: 35 000 чешских крон
Расходы на проживание: 10 000 крон
Расходы на питание: 7-8 000, обеды на работе и иногда ужины вне дома
Расходы на одежду: около 2 000 в месяц
Расходы на предметы гигиены и другие важные вещи: бензин — около 2 000, гигиена и косметика — 1 000 крон.
На что надо долго собирать: Капитальный ремонт в квартире
Сбережения на черный день: 300 000 крон
Сколько может инвестировать в отпуск: 2 раза в год отпуск до 10-15 000 крон
Финансовые привычки: Импульсивные покупки ненужных вещей
Финансовые цели или желания: Отремонтировать квартиру (до 500 000) и досрочно погасить ипотеку
Финансовые страхи: «Я боюсь потерять работу».
Общее финансовое положение: «Жаловаться не на что, но мне нужно изменить некоторые финансовые привычки».
Рекомендации от финансового специалиста
Маркета вполне справляется со своими доходами — такова основная оценка финансового эксперта Иржи Глухи из компании Frenkee.
«Маркета нашла дополнительную подработку, что свидетельствует о том, что она знает основной принцип улучшения финансового положения — больше зарабатывать, а не экономить. Поскольку у нее нет семейных обязательств, я бы тоже подумал о смене работы. В наше время компаниям трудно найти действительно надежных сотрудников, поэтому я вижу возможность и шанс попросить о лучшей оплате труда в другом месте. Можно также использовать некоторые цифровые инструменты для учета доходов и расходов, которые предлагает рынок. Если она будет лучше понимать, на что тратит деньги, то, возможно, сможет удержаться от спонтанных покупок. Для меня очевидно, что время от времени нужно радовать себя. Но мы все знаем, что спонтанные покупки, как правило, иррациональны и продиктованы эмоциями. Для этого также необходимо ставить перед собой четкие финансовые цели.
Маркета очень хочет отремонтировать квартиру и досрочно погасить ипотечный кредит — оба варианта являются серьезными финансовыми обязательствами. Неплохо было бы составить план возможного увеличения выплат по ипотеке после окончания срока фиксации процентной ставки. Кроме того, рефинансирование ипотеки или переход к другому поставщику может оказаться более выгодным и обеспечить лучшую процентную ставку.
Учитывая ее опасения по поводу потери работы или длительной болезни, я бы рассмотрел возможность страхования на случай этих рисков. Например, страхование жизни может обеспечить финансовую защиту в случае непредвиденных обстоятельств.
Хотя Маркета откладывает деньги на черный день, важно думать о будущем и рассматривать возможность инвестирования. Инвестиции могут быть рискованными, но в долгосрочной перспективе они часто приносят больший доход, чем традиционные сбережения. Я бы рекомендовал составить диверсифицированный инвестиционный портфель, исходя из ее профиля риска и финансовых целей. В целом, я думаю, что у нее есть прочный фундамент, на который можно опираться, ей просто нужно предпринять дополнительные шаги, чтобы сделать свои финансы более эффективными».
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