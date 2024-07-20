Европейцы пьют больше всего алкоголя в мире, предупреждает ВОЗ. Чехия занимает третье место

«Европа по-прежнему удерживает незавидный рекорд не только по самому высокому потреблению алкоголя на человека, но и по самому низкому числу воздерживающихся», — сказал Гауден Галеа, эксперт по общественному здравоохранению и советник регионального директора ВОЗ Ханса Клюге. Среднемировой показатель потребления алкоголя составляет два бокала вина или два небольших бокала пива в день. По мнению ВОЗ, это уже представляет повышенный риск для здоровья.



Европейский регион ВОЗ включает 53 страны, в том числе страны-члены ЕС, Великобританию и Швейцарию, а также Россию и среднеазиатские постсоветские республики.



Последний отчет ВОЗ о мировом потреблении алкоголя показывает, что европейцы старше 15 лет выпивают 9,2 литра чистого спирта на душу населения в год. Средний мировой показатель значительно ниже — всего 5,5 литра алкоголя на человека.



Семь из десяти стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя в мире находятся в ЕС, включая Чешскую Республику с 13,3 литрами на человека, которая занимает третье место после Грузии с 14,3 литрами на человека. Первую строчку в топ-10 занимает Румыния с 17 литрами чистого алкоголя на человека в год. Сразу за Чехией по статистике ВОЗ идут соседи — Германия с 12,2 литрами на человека и Австрия с 12 литрами.



По данным ВОЗ, мужчины пьют в разы больше, чем женщины. По данным ВОЗ, мужчины в европейском регионе выпили 14,9 литра чистого алкоголя на человека, что почти в четыре раза больше, чем женщины, которые выпивают в среднем четыре литра. По оценкам, каждый десятый взрослый имеет проблемы с алкоголем, а почти каждый двадцатый — зависим от него. Алкоголь может оказывать разрушительное воздействие не только на здоровье и психическое благополучие пьющего, но и на окружающих, например, вызывая риск домашнего насилия и семейных конфликтов.



Несмотря на тревожную статистику, только 12 из 53 стран, входящих в Европейский регион ВОЗ, добились прогресса в достижении цели сокращения потребления алкоголя на 10 процентов к 2025 году по сравнению с 2010 годом, предупредило региональное бюро ВОЗ, расположенное в Копенгагене. Тот факт, что регион в целом приближается к достижению цели, объясняется тем, что некоторые густонаселенные страны, такие как Россия, Турция и Украина, стали пить значительно меньше. В странах ЕС, напротив, значительных изменений в этом отношении не наблюдается уже более десяти лет.