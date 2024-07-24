Строительство сверхскоростной железной дороги в Чехии начнется в 2025 году. Чиновников мотивируют деньгами

«В следующем году мы начнем строительство первой высокоскоростной железной дороги в Моравии», — сказал Мартин Купка на круглом столе, организованном Союзом строительных предпринимателей. По словам министра, будет построен участок Брно — Пржеров.





Работы на участке между Брно и Бржецлавом начнутся в 2026 году, а на участке Моравска-Брана — не позднее 2028 года.





Во время дебатов Купка также пояснил, что для ускорения подготовки к реализации этих ключевых проектов он ввел систему, при которой вознаграждение чиновников железнодорожной администрации зависит от того, насколько быстро они обрабатывают все заявки и действия, необходимые для начала строительства высокоскоростных линий.





Новые линии рассчитаны на скорость движения местами до 320 км/ч. Они будут вести из Праги в Дрезден и Брно, а из Брно — в Вену и Остраву. В перспективе — правда, пока скорее в теоретических рассуждениях — существуют также линии из Праги во Вроцлав и из Пльзеня в Мюнхен, а также ответвление от основного дрезденского маршрута в Мост. В целом, строительство базовой инфраструктуры VRT в Чехии обойдется в 800 миллиардов крон, сказал Купка.