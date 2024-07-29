В прошлом году минимальная зарплата в Чехии не покрывала основные потребности и жилье

Регулярная оценка возложена на государства-члены Европейской директивой. Эксперты впервые проанализировали ситуацию в этом году, оценив прошлогоднюю минимальную заработную плату в 17 300 крон.





«Минимальной заработной платы было недостаточно для покрытия основных жизненных потребностей, включая расходы на жилье. Чтобы покрыть эти потребности, минимальная заработная плата должна была быть на 36–60 процентов выше, в зависимости от размера муниципалитета. Номинально она должна была бы быть выше достичь 23 500–27 700 крон брутто в месяц», — говорится в анализе авторов. В их основе лежали прожиточный минимум и нормативные расходы на расчет жилищного пособия. Согласно выводам, сумма минимума и норм превышала чистую минимальную заработную плату «в большинстве случаев, особенно по арендному жилью». По более ранним данным, за минимальную зарплату работают около 150 тысяч человек.





RILSA разработал процедуру оценки адекватности в соответствии с Директивой. Институт контролировал покупательную способность с учетом стоимости жизни, уровня заработной платы и темпов ее роста, а также развития производительности.





«На основе анализа отдельных показателей адекватности минимальной заработной платы можно сделать вывод, что минимальная заработная плата в Чехии в 2023 году не была адекватной», — заявили авторы. По их мнению, причиной стало недостаточное покрытие основных расходов на жизнь, низкий коэффициент средней заработной платы, снижение реальной стоимости из-за инфляции и отставание от производительности и экономического роста.





Адекватная минимальная заработная плата регулируется директивой ЕС, которую страны-члены должны ввести в действие к середине ноября. Постановление рекомендует самый низкий заработок на уровне 60 процентов средней брутто-зарплаты или 50 процентов средней брутто-зарплаты.





В прошлом году минимальная заработная плата в Чехии достигла 40,1 процента средней заработной платы и 43,8 процента медианной. С января этого года сумма выросла с 17 300 до 18 900 крон. Это составляет 41 процент от средней зарплаты. В следующем году она должна достичь 42,2 процента от среднего показателя, по оценкам, она может вырасти до 20 600 крон. В 2026 году она должна составить 43,4 процента и может составить 22 100 крон. К 2029 году этот показатель должен вырасти до 47 процентов от среднего показателя. Согласно документам предлагаемого госрегулирования с коэффициентами повышения минимальной заработной платы, результаты анализа адекватности должны таким образом улучшиться.





В прошлом году минимальная заработная плата увеличилась на 6,8 процента по сравнению с годом ранее, средняя заработная плата — на восемь процентов, а медианная — на 5,6 процента. Инфляция достигла 10,7 процента. По мнению авторов, минимальная заработная плата отставала от уровня заработной платы.