Переплата 4 500 крон в год. Домохозяйства в Чехии часто не пользуются преимуществами низкого тарифа, даже если имеют на это право

«Это потеря 4 500 крон», — сказал Роман Шмид, директор по продажам компании epet.





Например, у ČEZ клиенты платят 7,68 кроны за киловатт-час за наиболее распространенный тариф распределения с бессрочным договором, а за тариф на электроотопление — 6,25 кроны по высокому тарифу и 5,88 кроны по низкому тарифу. Разница за киловатт-час составляет 1,80 кроны, что означает тысячи крон в год при потреблении нескольких мегаватт-часов.





«Клиенты с обычным тарифом, которые устанавливают, например, тепловой насос и не меняют тариф распределения, затем платят неоправданно больше. По мощности электроэнергии разница не такая уж большая, но принципиальная разница заключается в плате за распределение, которая достигает тысячи крон за мегаватт-час», — сказал Шмид.





Просто есть бойлер





По словам Шмида, семьи, у которых есть котел, электрическое отопление, то есть электрический котел, пол с подогревом или прямое отопление, имеют право на низкий тариф. Его также могут получить домохозяйства с накопительным отоплением или если у них есть электромобиль или тепловой насос. Это сотни тысяч домохозяйств в Чехии.





Сэкономить можно и за счет того, что бытовая техника, которая «ест» больше всего тока, запускается именно в те часы, когда действует низкий тариф. Однако менее трети домохозяйств регулируют работу своей техники таким образом. По данным опроса, проведенного агентством Ipsos на репрезентативной выборке в 1 027 респондентов из всех регионов Чехии для компании epet, они чаще всего включают бойлеры, стиральные машины и электроотопление.





Низкий тариф действует от 8 до 22 часов в день в зависимости от выбранного тарифа на распространение. Время его действия клиенты могут узнать на сайте своего дистрибьютора. Для этого им необходимо ввести номер счетчика электроэнергии. Это не непрерывное время, а разделенное на четыре части внутри дня. То есть, если у клиента низкий тариф на 20 часов в сутки, то по высокому платится четыре раза в час в течение дня.





Изменение тарифа нужно согласовать





Что нужно сделать, чтобы изменить тариф? Когда домохозяйство покупает электрический водонагреватель, поставщик электроэнергии его не признает. Поэтому клиент должен попросить поставщика изменить тариф. Люди могут найти формы на сайтах поставщиков.





Для этого дистрибьютор обычно требует аудиторский отчет. Необходимо посетить технического специалиста, который, по словам Шмида, составит отчет за плату от 1 000 до 1 500 крон. Затем сообщение необходимо отправить поставщику. Он передаст документы дистрибьютору. Если в хозяйстве имеется штатный счетчик электроэнергии, устанавливается новый, измеряющий потребление по высокому и низкому тарифу. Все это можно сделать в течение трех недель.





Согласно опросу, люди не считают низкий тариф выгодным, поскольку в последнее время разница в оплате электроэнергии между высоким и низким тарифом сократилась.





Если раньше она составляла 500 крон за мегаватт-час, то сейчас она составляет чуть более 100 крон. Однако это правда, что за распространение по низкому тарифу вы платите гораздо меньше.