Moody’s: Большинство российских компаний в ЕС зарегистрированы в Чехии

Об этом сообщил сервер польской газеты Rzeczpospolita со ссылкой на данные рейтингового агентства Moody’s.





Moody’s предупреждает, что банки и финансовые учреждения этих стран должны уделять особое внимание операциям, проводимым этими компаниями, и сообщать о них соответствующим органам. Согласно решению Европейской комиссии (ЕК), кредитно-финансовые учреждения ЕС должны соответствовать новым требованиям по отчетности о финансовых операциях граждан России начиная с июля этого года.





Эта мера является частью двенадцатого пакета санкций ЕС против России. Цель состоит в том, чтобы лучше оценить возможные нарушения санкций и составить карту источников доходов России. Государствам-членам ЕС поручено оценить сообщенную информацию и выявить возможные нарушения или уклонение от санкций. Западные страны ввели санкции против России за вторжение на Украину в феврале 2022 года.





На вопрос ČTK в Министерстве промышленности и торговли Чехии заявили, что уже давно следят за ситуацией ради экономической безопасности. «В случаях, когда есть сделки, которые могут привести к риску безопасности Чешской Республики, Mинторг проверяет инвестиции», — сказал руководитель пресс-отдела министерства Марек Вошалик.





Например, банки обязаны сообщать властям обо всех переводах из Союза в третьи страны, если они превышают 100 000 евро (2,5 миллиона чешских крон) и осуществляются компаниями, в которых российские юридические и физические лица владеют более 40 процентами активов. Это все виды переводов, осуществляемые соответствующими компаниями с российским участием, которые выходят из-под юрисдикции ЕС или государств-членов. Мера распространяется на все виды транзакций независимо от валюты.





В июле рабочая группа советников по международным отношениям РЕЛЭКС, орган, входящий в состав Совета ЕС, изменила критерии определения собственности и контроля компаний с российским капиталом. Ранее считалось, что лицо, находящееся под санкциями, имеет контроль над фирмой, если оно контролирует более половины ее капитала. Теперь ей достаточно владеть 40 процентами капитала компании. Аналогичное правило есть и в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, пишет польское издание.





Наблюдатели полагают, что ЕС ужесточил правила, поскольку некоторые владельцы бизнеса к ним адаптировались. Европейская комиссия рассмотрит действие новых мер в декабре этого года.