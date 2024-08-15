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Минфин: Через три года средняя зарплата в Чехии превысит 54 000 крон
26 августа 2024
14:00
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В следующем году средняя зарплата должна приблизиться к отметке в 50 000 крон. В 2027 году она должна превысить сумму в 54 000 крон. Это следует из августовского макроэкономического прогноза Минфина.
В прошлом году на конец года средняя заработная плата в Чехии составила 43 120 крон, а медианная — 37 086 крон. В этом году, по данным министерства, средняя заработная плата должна увеличиться на 4,7 процента — до 46 246 крон.
Далее 6,5-процентный рост прогнозируется министерством на 2025 год — до суммы 49 233 крон, через год она должна достичь 51 761 крон, а в 2027 году средняя заработная плата должна составить 54 179 крон.
В первом квартале текущего года средняя заработная плата увеличилась на семь процентов, чему, по данным министерства, больше всего способствовал рост средней заработной платы в обрабатывающей промышленности, в сфере здравоохранения и в сфере социальных услуг.
Минимальная заработная плата в настоящее время составляет 18 900 крон. В следующем году, по данным Министерства труда и социальных дел, она должна увеличиться до 20 600 крон.
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