Суд обязал выплатить Slavia pojišťovna компенсацию за невозможность страховать иностранцев

Три года назад депутаты чешского парламента проголосовали за монополизацию обязательного медицинского страхования для иностранцев в пользу VZP, а прошлым летом они вновь открыли рынок для всех. Решение суда не является окончательным. Компенсацию Slavia pojišťovna должно выплатить Министерство финансов, которое несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе государственного управления. По словам пресс-секретаря министерства Габриэлы Крушиновой, решение о том, будет ли Минфин обжаловать вердикт, будет принято после того, как ведомство тщательно изучит документы, пишет HN.





По мнению суда, утверждение вышеупомянутой монополии для крупнейшей чешской страховой компании, а точнее ее дочерней компании Pojišťovna VZP, нанесло вред ее конкурентам. «Чешская Республика явно и без общественного интереса отдала предпочтение VZP и нарушила конкуренцию ЕС», — заявила на позапрошлой неделе судья Окружного суда Праги 1 Петра Лукашкова.





Размер компенсации основан на анализе экспертного бюро Apogeo, оценившего текущие доходы страховой компании от медицинского страхования иностранцев на момент до того, как изменение в законе запретило ей оказывать эту услугу. Кроме того, по данным HN, министерство должно выплатить 2,5 миллиона крон судебных издержек.





«Нам очень жаль, что из-за плохого решения парламента расходы по этому спору теперь ложатся на нынешнюю казну. Однако позиция Slavia pojišťovna относительно монополии на этот продукт всегда была последовательной, и нынешнее решение суда ее только подтвердило», — заявил представитель Slavia pojišťovna Вацлав Балек.





В 2021 году депутаты ANO Вера Адамкова и Милослав Янулик представили предложение в Палате представителей, которое поддержало VZP. Свое предложение они обосновали, в том числе, тем, что среди страховых компаний, предоставляющих туристическое медицинское страхование иностранцам в Чехии, вышеупомянутая страховая компания имеет самую большую сеть договорных поставщиков медицинских услуг. Тогда предложение Янулика прошло парламентом, несмотря на протесты не только страховых компаний, но и Антимонопольного ведомства, Чешского национального банка, Торгово-промышленной палаты и министерств. Хотя Сенат вернул закон в парламент, коалиция преодолела вето Сената, напоминает HN.





Монополия тогда продлилась два года. После того как Европейская комиссия вмешалась и возбудила дело против Чешской Республики за нарушение законодательства ЕС, чешские законодатели прошлым летом вновь открыли рынок медицинского страхования для иностранцев.





В конце концов, Slavia pojišťovna оказалась единственной, кто подал иск, по мнению HN, другие страховые компании еще могут присоединиться. Срок исковой давности в данном случае составляет три года. Хотя поправка вступила в силу в начале августа 2021 года, компенсация рассчитывается за каждый день, когда они не смогли осуществлять свою деятельность. Поэтому они могут запросить возмещение только за 2022 год, сообщает HN.