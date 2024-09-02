Цены на обеды в ресторанах растут, больше всего — в Южной Чехии

Эта тенденция — прежде всего вопрос последнего квартала года. «Хотя в первые пять месяцев цены почти не росли, в последние три месяца тенденция начала немного меняться», — сказал Ян Мишельфайт из Pluxee, который собрал данные на основе данных о платежах по картам питания.





В январе средняя цена обеда составляла примерно 187 крон, в марте 190,50 кроны, в июне 192 крон, в июле и августе чуть более 195 крон. Эксперт объясняет рост цен увеличением затрат на рабочую силу.





На первом месте в прошлом месяце был Южночешский край, обед здесь стоит в среднем почти 213,60 кроны. В то же время у этого региона есть еще один досадный приоритет: здесь быстрее всего растут цены. В среднем с начала этого года в отдельных регионах они выросли на 5-6 крон за обед, а в Южночешском крае — более чем на 20 крон.





На втором месте по дороговизне в августе оказался Среднечешский край, где средняя цена обеда составила более 207,20 кроны. В Среднечешском, Пардубицком и Либерецком краях цены также превысили 200 крон. В Праге обед стоит в среднем 200 крон.





Самые дешевые обеды были на Высочине, где люди могли поесть менее чем за 173 кроны. Разница между самым дешевым и самым дорогим регионом составила почти 41 крону.