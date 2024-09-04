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Чехи недовольны ростом цен в ресторанах: пиво 70 крон за кружку, шницель за 170 крон
16 сентября 2024
14:30
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Этим летом жители Праги платили 71 крону за 0,5 разливного пива, в регионах — 60 крон. В столице шницель стоил 170 крон, в других городах немного дешевле, следует из данных Dotykačka Cash.
Обед и пиво в ресторане уже не являются стандартом в Чехии. Цены в пабах и ресторанах продолжают расти из-за повышения налогов и увеличения штата сотрудников. Тенденция, которая превратила популярные продукты питания и напитки почти в «роскошный товар», сохраняется со времен ковида.
Цены на типичные чешские блюда с 2019 года выросли почти на 50%. Если вы посмотрите, скажем, на цену классического шницеля, то она составляет около 170 крон в городе и немного ниже за пределами города, отметил ресторатор Любош Кастнер, член правления Ассоциации малых и средних предприятий. Обеденное меню также подорожало.
“Мы были чемпионами мира по обедам. Люди воспринимали обед как очень дешевый продукт. Сейчас рост цен наиболее очевиден, и в то же время наблюдается самое большое падение продаж. Мы приближаемся к западным странам", - комментирует Кастнер для SZ Byznys.
Теперь клиент обычно платит двести крон за меню, состоящее из основного блюда, супа и напитка. Однако чехи не «ушли» от такого увеличения обеденных предложений и заменяют сидение в ресторане коробкой из дома, сэндвичем или пакетированными салатами, которые все чаще можно приобрести на полках магазинов. «Розничная торговля идет против этого, гастрономия забирает продажи обедов», - говорит Кастнер.
В годовом исчислении цены на пиво также выросли. «В Праге цена пива плотностью 12 градусов «поднялась» выше 70 крон, это семьдесят одна крона. В среднем по стране это уже более 60 крон», — резюмирует Кастнер, совладелец ресторана «Красный олень», свежие данные кассовых систем Dotykačka.
Но даже рост цен на еду и напитки не покрыл рост расходов гастрономических заведений, и продажи продолжают падать. Примерно десятая часть по сравнению с прошлым годом. «Номинально мы растем очень незначительно, но если добавить инфляцию, то реальное падение будет на уровне 8-10%, так что это не радует. Нам не хватает органического роста. Но мы видим и хорошие тенденции: качество побеждает количество, гость более разборчив», — говорит Кастнер.
Инфляция в гастрономии в августе составила 6,8%. Хотя цены на сырье уже не так высоки, по словам Любоша Кастнера, есть два фактора, которые продолжают толкать цены вверх. «Мы связываем это преимущественно с эффектом увеличения НДС и налога на потребление, что отражено в сравнении с прошлым годом. Пиво на 11% выше прошлогоднего, это ровно такая же ставка НДС, на продукты питания чуть меньше». С начала этого года пиво перешло с первоначальных 10 процентов на 21 процент.
Второй элемент, вызывающий рост цен, — это стоимость человеческого труда. «Поскольку расходы на персонал растут, а уровень безработицы очень низок, давление на рост зарплат в нашей сфере постоянно. Качественных людей у нас нет, ситуация на рынке труда действительно отчаянная. Сотрудники знают, что у них сильная позиция, а у нас слабая», — говорит Кастнер.
Приезд рабочей силы из Украины тоже не сильно помог в кадровой беде. Любош Кастнер считает ситуацию в гастроэнтерологии настолько сложной, что сам подумывает об уходе из этой области спустя годы. «Надо подумать, я сам уже перехожу в другую сферу и, возможно, это будет навсегда. В отрасли отсутствует (за исключением Праги) классическое удовольствие от ведения бизнеса. И это не только налоговые вопросы, но и система контроля, бюрократия. Этот бизнес больше не имеет привлекательности».
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