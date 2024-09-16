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Самый дешевый безлимитный тариф на мобильную связь в Чехии — сколько сейчас платят пользователи?
27 сентября 2024
10:00
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Средняя цена передачи мобильных данных в Чехии значительно снизилась в прошлом году: пользователи платили 1,7 геллера за один мегабайт (МБ). По сравнению с прошлым годом это снижение на 23%. Несмотря на эту тенденцию, стоимость безлимитных тарифов увеличилась, самый дешевый тариф в прошлом году подорожал на 54 крон до 653 крон в месяц.
Это следует из данных Чешского телекоммуникационного управления (ČTÚ).
Подробный анализ ČTÚ показал, что наибольшее падение цен на передаваемые данные коснулось домохозяйств. Для них средняя цена одного Мб снизилась на 24% до 1,6 геллера. Для бизнес-клиентов снижение было несколько более умеренным: цена снизилась на 17% до 2 геллеров за Мб.
Удивительна ситуация на рынке виртуальных операторов. Обычно они предлагают услуги по более низким ценам, чем традиционные сетевые операторы. Тем не менее ČTÚ зафиксировала у них значительно более высокие цены на передачу данных. В среднем они взимали около 3,2 геллера за Мб, но это по-прежнему представляет собой снижение на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Тарифы на мобильную связь с безлимитом звонков и данных находятся на среднем уровне в международном сравнении. И это несмотря на то, что самый дешевый тариф с безлимитными данными подорожал на уже упомянутые 54 кроны до 653 крон.
«Эти тарифы, впервые появившиеся на внутреннем розничном рынке в 2019 году, показали положительную ценовую динамику с точки зрения пользователей, когда к концу контролируемого периода их цены упали почти на 40%», — говорится в сообщении.
Текущая ситуация на рынке
Однако подробный отчет телекоммуникационной конторы отслеживает лишь динамику цен с 2019 по 2023 год. Поэтому он не отражает текущие предложения чешских мобильных операторов.
Если пользователь теперь хочет заказать безлимитный тариф, включая данные, и не учитывает никаких пакетов, скидок и преимуществ, предложения начинаются от 945 крон у T-Mobile и 949 крон с O2.
В случае Vodafone цена начинается от 747 крон. Однако этот оператор добился более привлекательной цены за более медленную передачу данных, поскольку тариф предлагает безлимитную скорость передачи данных всего 4 Мбит/с.
Конкурирующие предложения от O2 и T-Mobile стоят дороже, но предлагают более чем вдвое большую скорость, а именно 10 Мбит/с.
В отчете ČTÚ также говорилось о динамике цен на мобильные звонки. Средняя цена за одну минуту разговора достигла дна, упав до 72 геллеров за последний год.
Однако интерес к регулярным телефонным звонкам среди людей снижается, поскольку чехи все чаще используют для общения различные чат-приложения, такие как WhatsApp или Messenger. Именно поэтому мобильные данные становятся все более важными для клиентов.
В связи с этой тенденцией — переходом на онлайн-общение — в ČTÚ указывают, что нового значительного снижения цен на звонки больше ожидать не приходится.
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