Самый дешевый безлимитный тариф на мобильную связь в Чехии — сколько сейчас платят пользователи?

Это следует из данных Чешского телекоммуникационного управления (ČTÚ).





Подробный анализ ČTÚ показал, что наибольшее падение цен на передаваемые данные коснулось домохозяйств. Для них средняя цена одного Мб снизилась на 24% до 1,6 геллера. Для бизнес-клиентов снижение было несколько более умеренным: цена снизилась на 17% до 2 геллеров за Мб.





Удивительна ситуация на рынке виртуальных операторов. Обычно они предлагают услуги по более низким ценам, чем традиционные сетевые операторы. Тем не менее ČTÚ зафиксировала у них значительно более высокие цены на передачу данных. В среднем они взимали около 3,2 геллера за Мб, но это по-прежнему представляет собой снижение на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Тарифы на мобильную связь с безлимитом звонков и данных находятся на среднем уровне в международном сравнении. И это несмотря на то, что самый дешевый тариф с безлимитными данными подорожал на уже упомянутые 54 кроны до 653 крон.





«Эти тарифы, впервые появившиеся на внутреннем розничном рынке в 2019 году, показали положительную ценовую динамику с точки зрения пользователей, когда к концу контролируемого периода их цены упали почти на 40%», — говорится в сообщении.





Текущая ситуация на рынке





Однако подробный отчет телекоммуникационной конторы отслеживает лишь динамику цен с 2019 по 2023 год. Поэтому он не отражает текущие предложения чешских мобильных операторов.





Если пользователь теперь хочет заказать безлимитный тариф, включая данные, и не учитывает никаких пакетов, скидок и преимуществ, предложения начинаются от 945 крон у T-Mobile и 949 крон с O2.





В случае Vodafone цена начинается от 747 крон. Однако этот оператор добился более привлекательной цены за более медленную передачу данных, поскольку тариф предлагает безлимитную скорость передачи данных всего 4 Мбит/с.





Конкурирующие предложения от O2 и T-Mobile стоят дороже, но предлагают более чем вдвое большую скорость, а именно 10 Мбит/с.





В отчете ČTÚ также говорилось о динамике цен на мобильные звонки. Средняя цена за одну минуту разговора достигла дна, упав до 72 геллеров за последний год.





Однако интерес к регулярным телефонным звонкам среди людей снижается, поскольку чехи все чаще используют для общения различные чат-приложения, такие как WhatsApp или Messenger. Именно поэтому мобильные данные становятся все более важными для клиентов.





В связи с этой тенденцией — переходом на онлайн-общение — в ČTÚ указывают, что нового значительного снижения цен на звонки больше ожидать не приходится.