Плиточник в Чехии может заработать и 300 тысяч крон в месяц. Однако чехи не любят работать руками

«Сегодня, если вы посмотрите на количество учеников и студентов в профессионально-технических училищах и профессиональных училищах, а также на количество ремесленников, выходящих на пенсию, разница еще выше, демография неумолима», — сказал Радован Буркович, президент Ассоциации агентств занятости.





Поэтому вполне возможно, что через несколько лет некому будет строить и ремонтировать чешские дома. И без того очень длительный период ожидания услуг мастеров продолжает увеличиваться.





«Причина, среди прочего, в долгосрочном восприятии обществом этих профессий как менее привлекательных. Они, как правило, связаны с тяжелыми условиями труда и недостаточным финансовым вознаграждением, хотя во многих случаях заработная плата очень высокая», — сказал представитель Министерства труда и социальных дел Якуб Аугуста.





Средняя зарплата ремесленников, к которым относятся, например, каменщики, плотники или сантехники, работающие по найму, в прошлом году составила около 40 000 крон.





«Ремесленники, работающие по профессии, живут лучше, с доходами на уровне менеджеров среднего звена более крупных компаний. Например, плиточник может зарабатывать до 300 000 крон в месяц. Но попробуйте весь день стоять на коленях в течение 30 лет и носить плитку большого формата», — сказала Ева Свободова, директор Ассоциации малых и средних предприятий и торговцев Чешской Республики.





Проблема, вероятно, еще и в том, что сегодня родители предпочитают общее образование для своих детей.





«Речь идет об общесоциальной тенденции, которая зачастую проявляется влиянием семьи уже при выборе будущей профессии еще до первого выхода на рынок труда. Высокий социальный спрос на общее образование отдаляет ручные и ремесленные профессии от молодых людей, выбирающих свою будущую профессию», — добавил Аугуста.





Таким образом, будущее ремесел в Чешской Республике относительно неопределенно. Даже сейчас обычное время ожидания услуг каменщика или электрика составляет несколько месяцев, и вполне возможно, что нехватка квалифицированных людей со временем станет еще заметнее.





«Людям необходимо показать, что ремесло — это уже не просто грязные ногти и спецодежда, это еще и использование новых технологий и наглядная видимость результатов работы. Это ключевая задача для Министерства образования, которое должно активно заняться этим вопросом и передать его начальным школам», — добавила Свободова.





По данным Минобразования, Национальный педагогический институт сейчас готовит изменения, которые должны помочь лучше отразить потребности сегодняшних работодателей. Бюро труда сообщает о десятках тысяч вакансий для рабочих и ремесленников.





«Предстоит пересмотр образовательных программ для общеобразовательных школ. Существует сотрудничество как со школами, так и с работодателями, в виде возможности реализации профессионального обучения на предприятиях. Практикующие могут участвовать в преподавании и принимать участие в выпускных экзаменах, на форму которых они могут существенно влиять. Сотрудничество с компаниями позволит ученикам получить практический опыт в реальной рабочей среде», — заявил представитель Министерства образования Патрик Кубас.





В недостатке также виноваты предрассудки

Проект магистратуры Министерства промышленности и торговли также был направлен на повышение престижа и веса в ремесленных отраслях.





«К сожалению, проект пока находится на периферии интересов профильных ведомств. Проект магистерского экзамена как высшей цели мастера, подтверждающей и гарантирующей настоящего мастера в своей области, уже несколько лет готовится, но не утверждается Министерством. Ремесленники должны получить должное общественное признание, что сейчас происходит очень медленно, скорее с учетом их критической нехватки», — добавила Свободова.





Есть и проблема с профессиональными преподавателями. Работая в полевых условиях, большинство людей чувствуют себя на порядок лучше в финансовом отношении, чем когда они начинают преподавать.





«Долгосрочное негативное и искаженное отношение общества к ручному труду, ученичеству и ремеслам также является причиной снижения интереса к ремеслам. Пока преобладает мнение, что руками работают только те, кто плохо учился в школе, ничего не изменится», — говорит Либор Соукуп, президент гильдии печников.





Зачастую верно обратное. Качественным мастерам нужны не только навыки для своей профессии. Например, мастер-трубочист также должен быть знаком с математикой, физикой и химией, уметь читать чертежи, иметь представление о маркетинге, рекламе, быть знакомым с отраслевым законодательством, а также быть немного дизайнером.