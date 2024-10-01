Это была не скидка, а повышение цены. Billa получила больше всего штрафов

За третий квартал 2024 года инспекция наложила на Billa в общей сложности семь штрафов на общую сумму 940 000 чешских крон. Компания Lidl была оштрафована пять раз на общую сумму 867 000 чешских крон, а Penny Market — три раза на общую сумму 240 000 чешских крон. Компания Tesco заняла четвертое место с пятью штрафами на сумму 167 тыс. чешских крон. Инспекция также наложила более мелкие штрафы на десятки тысяч крон на сети Hruška, Coop и Albert.



«В третьем квартале не было принято окончательного решения о наложении санкций на Globus, Kaufland и Makro», — сказал Ян Штепанек, центральный директор инспекции.



Штрафы в основном касаются дел, возбужденных в ходе прошлогодних проверок. Например, Billa в марте прошлого года во время проверки магазина в Праге указала начальную цену кетчупа Heinz 44,90 чешских крон и объявила о 40-процентной скидке, заявив, что «до скидки» цена составляла 74,90 чешских крон. В то же время в сети была указана самая низкая цена за последние 30 дней — 39,90 чешских крон.



«Размер процентной скидки не был рассчитан из самой низкой цены, по которой продавец предлагал и продавал товар в течение 30 дней, предшествовавших скидке», — говорится в отчете инспекции. В данном конкретном случае правильным расчетом была бы не скидка вообще, а повышение цены. Аналогичная невыгодная скидка, по сути, увеличение цены, была применена к соусу Otma Bolognese.



Европейский суд встал на сторону инспекторов



В том же магазине отпускная цена на овощную смесь «Мораванка» была указана на уровне 35,90 чешских крон (ранее 58,90 чешских крон) с указанием, что скидка составляет 39 %. При этом самая низкая цена за последние 30 дней составляла 35,90 чешских крон. Таким образом, в соответствии с правилами, предполагаемая скидка была нулевой.



Действия компании Billy показывают, что, хотя она правильно указала последнюю самую низкую цену за 30 дней в соответствии с законом, она рассчитала скидку по другой «предыдущей» или «текущей цене».

Ранее в этом году подобную практику защищали другие сети, а именно чешский Albert и немецкая Aldi. Они утверждали, что закон не предусматривает буквального расчета цены в процентах, поэтому им не нужно смотреть на самую низкую цену за 30 дней, а предоставлять скидку от некой обычной цены.



Но в конце сентября ритейлеры споткнулись, когда Суд ЕС разрешил эти споры и отдал предпочтение интерпретации инспекторов.



Billa обещает исправиться



Однако компания Billa признала свою неправоту и обещает исправиться. «Компания Billa управляет своими магазинами таким образом, чтобы общение и обслуживание покупателей было прозрачным и соответствовало всем законодательным нормам. Поэтому мы уже приняли меры по исправлению ситуации, чтобы предотвратить описанные случаи в будущем», — сообщила пресс-секретарь компании Дана Братанкова.



Инспекторы нашли ошибки и за пределами Праги. В ходе проверки в Стржибро в прошлом году сеть магазинов Lidl вообще не информировала покупателя о самой низкой цене на несколько продуктов за последние 30 дней. А на орехи пекан, предлагаемые к продаже со скидкой по цене 79,90 чешских крон, была указана зачеркнутая цена 109 чешских крон, хотя согласно записям о ценах самая низкая цена на этот продукт составляла 79,90 чешских крон. Таким образом, скидка снова оказалась нулевой.



В магазине Lidl в Пльзене смородиновое варенье продавалось со скидкой по цене 44,90 чешских крон, тогда как раньше оно стоило на 5 крон дороже. Однако, как выяснилось, самая низкая цена в течение 30 дней составляла всего 29,90 чешских крон.



На рынке Пенни Маркет в Радоницах была допущена еще одна ошибка: цены были выше, чем в скидочных листовках. В обоих случаях покупатель приобретал помидоры и бананы по цене 59,90 чешских крон за килограмм вместо 19,90 чешских крон.



Максимальный штраф за недобросовестную коммерческую практику составляет пять миллионов крон. Некоторые политики и экономисты призывают сделать их как минимум на порядок выше. Однако Министерство промышленности и торговли, в подчинении которого находится Чешская торговая инспекция, не поддерживает изменения.



Компания Billa, например, в позапрошлом году получила в Чехии чистую прибыль в размере 459 миллионов чешских крон. Штраф в размере менее 1 миллиона чешских крон означает менее двух процентов от прибыли компании.



Однако инспекция не доходит до верхнего предела штрафов. Напротив, в этот раз она была более мягкой по сравнению со вторым кварталом, когда самые высокие штрафы для Penny Market во втором квартале составили 2 миллиона чешских крон.



«Многие компании думают следующим образом: Какова вероятность того, что меня оштрафуют, умноженная на сумму штрафа, по сравнению с прибылью, которую я могу получить от нарушения правил». Другими словами, компании хорошо просчитывают, когда им выгодно не соблюдать предписания«, — сказал ранее в интервью эксперт по маркетингу Роберт Ле Венер.