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Залог на ПЭТ-бутылки и банки: что, когда и почем?
14 октября 2024
09:30
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С января 2026 года отношение чехов к пластиковым отходам должно существенно измениться. Вместо того чтобы отправляться на помойку, они будут сдавать ПЭТ-бутылки и банки обратно в магазины. Это предусмотрено поправкой к закону об упаковке, одобренной правительством в четверг. Она вводит систему возврата тары, аналогичную той, что действует для стеклянных бутылок. Вот основной обзор изменений, которые вносит предложение, которое теперь будет рассматриваться депутатами.
На какие бутылки будет распространяться депозит?
По данным Министерства охраны окружающей среды, ожидается, что схема будет охватывать более 2,5 миллиардов пластиковых бутылок и банок в год — безалкогольные напитки в пластиковых бутылках объемом от 0,1 литра до трех литров и банках объемом от 0,1 литра до одного литра.
Напитки с содержанием алкоголя до 15 процентов также попадают под действие закона. Молоко и молочные продукты исключены.
Каким будет размер залога?
В настоящее время предполагается, что залог составит 4 кроны за каждую пластиковую бутылку или банку. Однако точная цена будет установлена готовящимся постановлением, определяющим правила реализации и детали депозита.
Где будут сдавать пластик и банки?
Ритейлеры будут собирать бутылки и банки в магазинах площадью более 50 квадратных метров, а также на автозаправочных станциях. Интернет-магазины продуктов питания также будут обязаны принимать эту тару.
В муниципалитетах с населением более 300 человек, где нет ни обязательного, ни добровольного пункта сбора, его организует оператор системы.
Где и как я могу получить свои деньги обратно?
Непосредственно в магазине. Законопроект предусматривает, что торговец будет обязан обеспечить возврат залога деньгами, если клиент этого захочет.
По мнению министерства, это должно помешать магазинам возвращать залог только в виде скидочных купонов на покупки.
В каком состоянии должна быть упаковка, чтобы ритейлеры могли ее принять?
Упаковка должна быть возвращена с наклеенной этикеткой, без деформации и штампа. Это отличается от сегодняшнего дня, когда люди выбрасывают бутылки в желтые контейнеры для отсортированного мусора.
Будут использоваться существующие автоматы по приему стеклянных бутылок. При этом тару не нужно будет мыть.
Почему правительство настаивает на резервном варианте?
В министерстве говорят, что хотя чехи хорошо сортируют пластик, они хуже справляются с его переработкой. В лучшем случае они используются для изготовления автомобильных ковриков, говорит министр окружающей среды Петр Гладик (KDU-ČSL).
Благодаря резервному копированию Чехия также сможет выполнить требование Европейского союза о том, чтобы к 2029 году принимать обратно не менее 90 процентов от веса пластиковых бутылок для напитков.
Исчезнут ли желтые урны с улиц?
Нет. Люди по-прежнему смогут выбрасывать пластиковую упаковку от молока, йогурта или, например, крепких алкогольных напитков. Фольга, пластиковые пакеты, полиэтиленовые пакеты и упаковки от моющих и чистящих средств также будут попадать в урны.
Кто будет управлять системой и финансировать ее?
Закон предусматривает создание оператора, который будет отвечать за систему по всей стране. Оператор будет создан производителями и розничными торговцами.
Что будет происходить с бутылками после их сдачи?
ПЭТ-бутылки и банки будут сортироваться на сортировочных линиях. Затем оператор организует продажу материала производителям напитков, которые будут использовать его для создания новой упаковки для своей продукции.
Бутылки и банки, которые не будут выкуплены, будут предложены другим операторам.
Сделает ли сдача ПЭТ-бутылок и банок более дорогими напитки?
Мнения разнятся. Министерство уже давно заявляет, что единственной статьей расходов для потребителей будет вышеупомянутый залог в четыре кроны, который впоследствии также будет возвращен. Однако торговцы придерживаются иного мнения.
Например, согласно анализу, проведенному Ассоциацией торговли и туризма, одна бутылка напитка из ПЭТ может подорожать из-за депозита более чем на крону. Причина, как утверждается, заключается в повышении экологических сборов для производителей пластиковой упаковки
По данным Министерства охраны окружающей среды, ожидается, что схема будет охватывать более 2,5 миллиардов пластиковых бутылок и банок в год — безалкогольные напитки в пластиковых бутылках объемом от 0,1 литра до трех литров и банках объемом от 0,1 литра до одного литра.
Напитки с содержанием алкоголя до 15 процентов также попадают под действие закона. Молоко и молочные продукты исключены.
Каким будет размер залога?
В настоящее время предполагается, что залог составит 4 кроны за каждую пластиковую бутылку или банку. Однако точная цена будет установлена готовящимся постановлением, определяющим правила реализации и детали депозита.
Где будут сдавать пластик и банки?
Ритейлеры будут собирать бутылки и банки в магазинах площадью более 50 квадратных метров, а также на автозаправочных станциях. Интернет-магазины продуктов питания также будут обязаны принимать эту тару.
В муниципалитетах с населением более 300 человек, где нет ни обязательного, ни добровольного пункта сбора, его организует оператор системы.
Где и как я могу получить свои деньги обратно?
Непосредственно в магазине. Законопроект предусматривает, что торговец будет обязан обеспечить возврат залога деньгами, если клиент этого захочет.
По мнению министерства, это должно помешать магазинам возвращать залог только в виде скидочных купонов на покупки.
В каком состоянии должна быть упаковка, чтобы ритейлеры могли ее принять?
Упаковка должна быть возвращена с наклеенной этикеткой, без деформации и штампа. Это отличается от сегодняшнего дня, когда люди выбрасывают бутылки в желтые контейнеры для отсортированного мусора.
Будут использоваться существующие автоматы по приему стеклянных бутылок. При этом тару не нужно будет мыть.
Почему правительство настаивает на резервном варианте?
В министерстве говорят, что хотя чехи хорошо сортируют пластик, они хуже справляются с его переработкой. В лучшем случае они используются для изготовления автомобильных ковриков, говорит министр окружающей среды Петр Гладик (KDU-ČSL).
Благодаря резервному копированию Чехия также сможет выполнить требование Европейского союза о том, чтобы к 2029 году принимать обратно не менее 90 процентов от веса пластиковых бутылок для напитков.
Исчезнут ли желтые урны с улиц?
Нет. Люди по-прежнему смогут выбрасывать пластиковую упаковку от молока, йогурта или, например, крепких алкогольных напитков. Фольга, пластиковые пакеты, полиэтиленовые пакеты и упаковки от моющих и чистящих средств также будут попадать в урны.
Кто будет управлять системой и финансировать ее?
Закон предусматривает создание оператора, который будет отвечать за систему по всей стране. Оператор будет создан производителями и розничными торговцами.
Что будет происходить с бутылками после их сдачи?
ПЭТ-бутылки и банки будут сортироваться на сортировочных линиях. Затем оператор организует продажу материала производителям напитков, которые будут использовать его для создания новой упаковки для своей продукции.
Бутылки и банки, которые не будут выкуплены, будут предложены другим операторам.
Сделает ли сдача ПЭТ-бутылок и банок более дорогими напитки?
Мнения разнятся. Министерство уже давно заявляет, что единственной статьей расходов для потребителей будет вышеупомянутый залог в четыре кроны, который впоследствии также будет возвращен. Однако торговцы придерживаются иного мнения.
Например, согласно анализу, проведенному Ассоциацией торговли и туризма, одна бутылка напитка из ПЭТ может подорожать из-за депозита более чем на крону. Причина, как утверждается, заключается в повышении экологических сборов для производителей пластиковой упаковки
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