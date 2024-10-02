Залог на ПЭТ-бутылки и банки: что, когда и почем?

На какие бутылки будет распространяться депозит?



По данным Министерства охраны окружающей среды, ожидается, что схема будет охватывать более 2,5 миллиардов пластиковых бутылок и банок в год — безалкогольные напитки в пластиковых бутылках объемом от 0,1 литра до трех литров и банках объемом от 0,1 литра до одного литра.



Напитки с содержанием алкоголя до 15 процентов также попадают под действие закона. Молоко и молочные продукты исключены.



Каким будет размер залога?



В настоящее время предполагается, что залог составит 4 кроны за каждую пластиковую бутылку или банку. Однако точная цена будет установлена готовящимся постановлением, определяющим правила реализации и детали депозита.



Где будут сдавать пластик и банки?



Ритейлеры будут собирать бутылки и банки в магазинах площадью более 50 квадратных метров, а также на автозаправочных станциях. Интернет-магазины продуктов питания также будут обязаны принимать эту тару.



В муниципалитетах с населением более 300 человек, где нет ни обязательного, ни добровольного пункта сбора, его организует оператор системы.



Где и как я могу получить свои деньги обратно?



Непосредственно в магазине. Законопроект предусматривает, что торговец будет обязан обеспечить возврат залога деньгами, если клиент этого захочет.



По мнению министерства, это должно помешать магазинам возвращать залог только в виде скидочных купонов на покупки.



В каком состоянии должна быть упаковка, чтобы ритейлеры могли ее принять?



Упаковка должна быть возвращена с наклеенной этикеткой, без деформации и штампа. Это отличается от сегодняшнего дня, когда люди выбрасывают бутылки в желтые контейнеры для отсортированного мусора.

Будут использоваться существующие автоматы по приему стеклянных бутылок. При этом тару не нужно будет мыть.



Почему правительство настаивает на резервном варианте?



В министерстве говорят, что хотя чехи хорошо сортируют пластик, они хуже справляются с его переработкой. В лучшем случае они используются для изготовления автомобильных ковриков, говорит министр окружающей среды Петр Гладик (KDU-ČSL).



Благодаря резервному копированию Чехия также сможет выполнить требование Европейского союза о том, чтобы к 2029 году принимать обратно не менее 90 процентов от веса пластиковых бутылок для напитков.



Исчезнут ли желтые урны с улиц?



Нет. Люди по-прежнему смогут выбрасывать пластиковую упаковку от молока, йогурта или, например, крепких алкогольных напитков. Фольга, пластиковые пакеты, полиэтиленовые пакеты и упаковки от моющих и чистящих средств также будут попадать в урны.



Кто будет управлять системой и финансировать ее?



Закон предусматривает создание оператора, который будет отвечать за систему по всей стране. Оператор будет создан производителями и розничными торговцами.



Что будет происходить с бутылками после их сдачи?



ПЭТ-бутылки и банки будут сортироваться на сортировочных линиях. Затем оператор организует продажу материала производителям напитков, которые будут использовать его для создания новой упаковки для своей продукции.



Бутылки и банки, которые не будут выкуплены, будут предложены другим операторам.



Сделает ли сдача ПЭТ-бутылок и банок более дорогими напитки?



Мнения разнятся. Министерство уже давно заявляет, что единственной статьей расходов для потребителей будет вышеупомянутый залог в четыре кроны, который впоследствии также будет возвращен. Однако торговцы придерживаются иного мнения.



Например, согласно анализу, проведенному Ассоциацией торговли и туризма, одна бутылка напитка из ПЭТ может подорожать из-за депозита более чем на крону. Причина, как утверждается, заключается в повышении экологических сборов для производителей пластиковой упаковки