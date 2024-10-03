Чехи разочарованы. Треть из них оценивает нынешнюю ситуацию в стране хуже, чем при коммунистическом режиме

«Мне никогда не приходило в голову, что я захочу вернуться назад. Думаю, нормальному, здравомыслящему человеку такое и в голову не придет», — цитируют авторы опроса мнение 72-летнего мужчины. Однако новые данные показывают, что люди, пережившие коммунистический режим, гораздо критичнее относятся к современности, чем поколение до 30 лет.



Однако исследование, проведенное в конце августа/сентябре этого года и озаглавленное «35 лет демократии», отрицает, что это ностальгия по «старым добрым временам». В нем негативная оценка объясняется нынешним гневом, разочарованием и неопределенностью в обществе.



По данным нынешнего опроса, пожилые люди испытывают в основном желание большей стабильности и безопасности, которые обеспечивал прежний режим, а не возвращения недемократической системы.



«Разочарование может сыграть свою роль, поскольку они могли совсем по-другому представить себе развитие событий после революции. Кроме того, их ответы в большей степени отражают степень нынешней неудовлетворенности, так что это не просто сравнение режимов», — говорит Йитка Угрова, главный аналитик STEM.



Согласно результатам опроса, молодое поколение гораздо больше ценит открытые возможности новой эпохи. По словам Угровой, молодежь в целом смотрит на вещи более оптимистично. Она значительно более позитивно оценивает, например, мораль в обществе, значение НАТО и ЕС или безопасность государства. Этот контраст, согласно исследованию, создает более глубокий разрыв между поколениями и социальными классами.



По мнению Угровой, причины разных оценок можно найти в практических вопросах жизни. «Молодые люди смотрят на мир через призму тех возможностей, которые предоставляет нынешний режим. Для пожилых людей играет роль другой тип потребностей, например, достаточная защищенность в старости. Если они чувствуют себя незащищенными в этих сферах, то за этим следует негативная оценка», — говорит она.



В долгосрочной перспективе люди скорее недовольны функционированием демократии в Чешской Республике. «Критика была и в предыдущие периоды, и особенно она усиливалась во время политических кризисов. Сейчас уровень недовольства также высок и достигает 60%», — сказала Угрова.

По ее словам, недовольство может быть связано с инфляционным кризисом, а также с войной в Украине, из-за которой люди чувствуют угрозу.



Исследование также было посвящено ценности свободы и ее практическому опыту. Опрос показал, что демократические идеалы, такие как независимость судебной власти, находятся скорее на втором плане. С другой стороны, возможность свободно путешествовать, работать и учиться ассоциируется со свободой почти у половины людей, а свобода слова следует за ней вплотную.



В последние годы растет число людей, которые критически оценивают развитие чешской демократии. Причина этого, согласно исследованию, заключается в том, что люди сталкиваются с ее практическими недостатками и поэтому склонны оценивать режим, существовавший до 1989 года, как лучший. Тем не менее данные показывают, что люди не испытывают недостатка в доверии к общим демократическим принципам.



В исследовании приняли участие 1 000 респондентов, некоторые из которых заполняли анкеты лично, а другие — онлайн.