Не хотеть детей — это ненормально, пишут жители Чехии по поводу снижения рождаемости

Ян-Матей Рак: В целом чем богаче люди, тем меньше у них детей. Это доказано и на животных, это просто биологический факт. Сегодняшние люди имеют возможности, о которых предыдущие поколения даже не могли мечтать. Но давайте не будем понимать неправильно: это не значит, что у всех дела идут отлично, что улучшать нечего и что некоторое разочарование полностью исчезло. С фрустрацией дело обстоит даже в некоторой степени наоборот: именно потому, что люди осознают эти возможности и есть с чем их сравнивать. После такого сравнения с теми, кто более успешен или счастливее, они чувствуют неудовлетворенность гораздо сильнее, чем это соответствует их реальному качеству жизни.





Петр Габат: Несмотря на множество проблем, мы живем в прекрасное время и в великой стране. Мы входим в число богатых стран, у нас исторически самый высокий уровень жизни, у нас также самое высокое соотношение пенсий к зарплатам. Тем не менее в публичном пространстве, в сетях и в обсуждениях на Seznam люди по-прежнему жалуются, ругают условия и пишут только негативные посты. Этот негативизм тогда преобладает в головах людей, и они думают, что мы здесь живем, как в Сомали и на Гаити. Большая часть политиков его подпитывает, чтобы попасть во власть благодаря гневу избирателей. Тогда не стоит удивляться тому, что молодые люди не хотят заводить детей до наступления «негативного» времени.





Мирослав Палоунек: Это не бином Ньютона. Жилье стоит дорого, поэтому молодым людям приходится обременять себя невероятно дорогой ипотекой. Даже если у них хороший доход, после выплаты ипотеки и основных расходов на жизнь у них остается немного, поэтому они решают, что вместо того, чтобы иметь дело с еще одним чрезвычайно возросшим расходом на ребенка, они оставят это на потом, когда будут зарабатывать больше. Добавьте к этому «плохой мир», полный насилия и неопределенности, так зачем же приводить ребенка в такой мир?





Вашек Тала: Я не сторонник этого правительства, скорее наоборот. Но ее нельзя винить в постоянно снижающемся уровне рождаемости, как и любое другое правительство до этого. Все очень просто: с ростом уровня жизни приоритеты молодежи изменились. Раньше, например после войны, экономическая ситуация была намного сложнее, в том числе и с жильем, и все же дети рождались. Сегодня просто нет желания смиряться ради ребенка, а это нужно было делать всегда в любой экономической ситуации и, конечно же, во власти в том числе.





Антонин Поржижек: Люди не живут в вакууме, я думаю, они прекрасно видят, что происходит, когда, наоборот, рождается столько детей, сколько хочет государство. Жилье практически недоступно, педиатры, стоматологов нет, нет мест в садиках и школах, сейчас то же самое происходит со средними школами. А потом отвратительное поведение пожилых людей по отношению к детям и родителям с детьми. Кроме того, многие люди уже находятся на должностях неформальных опекунов своих родителей, поэтому будут серьезно задумываться о том, покупать ли еще одного ребенка, тем более что и здесь помощь государства минимальна.





Алена Чехова: Печальная истина заключается в том, что родительство непривлекательно, особенно в нашем материалистическом обществе. Женщина, у которой есть дети и которая фактически проработала в две смены большую часть своей жизни, на пенсии все еще находится в нищете. Они выходят на пенсию так же, как бездетные женщины и мужчины, но в подавляющем большинстве имеют гораздо меньшую пенсию и имущество. А про разведенных я даже не пишу, их в нашей стране, к сожалению, около половины. Не иметь детей — это весьма прагматичное решение в этом обществе.





Саски Хайкова: Хотя мне не нравится это правительство, я бы не стала винить в нем экономику. Дети рождались всегда, даже во время войн. Но дело в установке общества — в том, что сегодня модно говорить, что не иметь детей в смысле не хотеть их — это нормально. Нет, это не так.





Лукаш Кмент: Надо признать, что за последние пять лет стоимость жизни выросла практически вдвое. Если сравнить затраты до ковида и сегодня, это ясно видно. А зарплаты в этой стране не растут такими же темпами. Так что уровень жизни молодежи не совсем идеален. Кроме того, ребенок означает потерю доходов и увеличение расходов. С другой стороны, жизнь без ребенка означает возможность продолжать строить карьеру и увеличивать зарплату, путешествовать, развлекаться и не ограничивать себя, как с ребенком. Сегодня существует множество подобных развлечений для молодежи.





И надо сказать, что государство никак не реагирует на эту реальность. Они не пытаются создать условия, чтобы женщины могли раньше вернуться на работу, чтобы они могли лучше работать неполный рабочий день, чтобы компании были мотивированы, например, открывать свои собственные ясли. Это государство как раз и думает о том, как и дальше выжимать из людей деньги на дополнительные налоги или за счет повышения существующих налогов. Итак, попробуйте сказать мне, что на самом деле должно мотивировать сегодняшнюю молодежь участвовать и заниматься детьми? Так что на данный момент я не вижу там много мотивационных элементов.





Эник Бауэр: Мысль о том, что с появлением ребенка я буду продолжать свой нынешний образ жизни, наивна. Просто люди привыкли жить в комфорте и не собираются идти на компромисс. Судя по тому, что я вижу вокруг себя, большинство людей могут жить «на класс выше», чем обычно, но на грани своих возможностей дохода. И рождение ребенка, конечно, означало бы нисходящую спираль. Если бы они с самого начала не смотрели сквозь щель в заборе на более богатых соседей и не пытались во что бы то ни стало соответствовать им, ребенок не оказал бы на них существенного влияния. Но богатство манит...





Петр Выборный: Абсолютно нормально. Здесь еще ищут какие-то экономические причины, но я думаю, что достаточно людей, которые просто не любят детей, не понимают их или просто не хотят делить с ними один дом. Такие люди были всегда, но сегодня просто появилось больше смелости и возможности признать это и прожить жизнь по-своему.





Лукаш Крайичек: Основная причина низкой рождаемости — некачественные межличностные отношения. Клиенты, друзья и знакомые часто имеют схожую характеристику: они относительно функциональные люди (умные, надежные), но у них нет партнера из-за эмоциональных ран, возникших в результате нестабильных отношений (плохой семейный пример, малый опыт, дорогой образ жизни). На самом деле есть много одиноких людей в возрасте от 30 до 40 лет, которые в основном сдались. Сегодня не проблема найти женщину лет тридцати, которая даже ни с кем не жила.





Яна Янаскова: Причина низкой рождаемости ясна — контрацепция с 14 лет. Конечно, это ответственно, когда мы все развлекаемся свободно, но мы также злоупотребляем этим. Мы облегчим эти годы, и женщины, пока им не исполнится 40 лет, не поймут, что им вообще не удастся зачать ребенка. И это тоже очень сложно. Просто сегодня правит комфорт — разве это называется качественной жизнью? И это сказывается на молодежи.





Павел Трояк: Снижение рождаемости является фундаментальной проблемой, но это не только вопрос финансов или поддержки семей. Это гораздо глубже. Сегодня люди больше осознают, что значит быть родителем — ответственность, трудоемкость, а главное — изменение образа жизни. Если мы хотим вернуться к более высокому уровню рождаемости, мы не можем просто тратить деньги на решение этой проблемы. Нам нужны социальные изменения, которые признают и поддерживают родительство как естественную часть жизненного пути, а не как обязанность. Общество должно больше ценить родительство не только в финансовом отношении, но и через ценности и уважение.