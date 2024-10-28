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Президент Чехии: Мир полон неопределенности, больше всего ему угрожает российская агрессия в отношении Украины
6 ноября 2024
14:00
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Мир полон нестабильности, неуверенности и хаоса, наибольшей угрозе которым угрожает неспровоцированная и разрушительная агрессия России против Украины. Об этом заявил сегодня президент Чехии Петр Павел, выступая в комитете по иностранным делам парламента Швейцарии в Берне. По его словам, в этом году Украине предоставили различную военную помощь более 50 стран. Глава государства ожидает продолжения чешской инициативы по боеприпасам и в следующем году. Украина до конца этого года должна получить 500 000 единиц артиллерийских боеприпасов.
В случае конфликта на Ближнем Востоке, по мнению чешского президента, существует риск того, что он выйдет из-под контроля. По его словам, в настоящее время нет перспективы устойчивого решения конфликта между Израилем и Палестиной.
По словам Павела, одним из районов, где в мире наблюдается большая напряженность, является район Южно-Китайского моря. Президент также упомянул конфликты в Судане, Мьянме и Демократической Республике Конго. По некоторым данным, сейчас насчитывается 59 конфликтов, это больше всего за последние 30 лет, добавил Павел.
В швейцарском парламенте он оценил, что законодатели решают вопрос реэкспорта оружия в третьи страны. Нейтральные страны сталкиваются с длительным давлением со стороны своих европейских соседей, требующих поддержать подвергшуюся нападению России Украину, разрешив реэкспорт оружия швейцарского производства. Павел также приветствовал присоединение Швейцарии к европейским санкциям против агрессора.
Глава государства призвал к сотрудничеству демократических стран. Маловероятно, что Швейцария подвергнется военному нападению, но она сталкивается с гибридными угрозами, как и ее европейские партнеры, считает чешский президент.
По мнению Павела, автократические государства не имеют общей идеологии, формально не организованы, но работают вместе. Соглашения Северной Кореи с Россией оказывают влияние на европейскую безопасность, сказал он. В последние годы Пхеньян укрепил военные связи с Москвой, и в этом году две страны подписали оборонное соглашение. В нем они обещали использовать все доступные военные средства для помощи партнеру в случае войны.
По данным США, КНДР поставляет в Россию оружие и боеприпасы, которые российская армия использует в боях на Украине. Американцы также заявляют, что около 8 000 северокорейских военнослужащих находятся на западе России, часть территории которой оккупирована Украиной. По данным украинской разведки, в России находятся около 12 000 северокорейских солдат, часть из которых уже вступила в контакт с украинской армией. Президент России Владимир Путин не отрицал, что солдаты КНДР находятся в России.
По мнению президента, исход войны в Украине будет иметь решающее значение для будущего международного порядка. «Наша слабость может побудить Китай повысить свои ставки в Индо-Тихоокеанском регионе. Другие страны, большие и малые, также могут быть склонны воспользоваться своими шансами», — добавил Павел.
По словам Павела, одним из районов, где в мире наблюдается большая напряженность, является район Южно-Китайского моря. Президент также упомянул конфликты в Судане, Мьянме и Демократической Республике Конго. По некоторым данным, сейчас насчитывается 59 конфликтов, это больше всего за последние 30 лет, добавил Павел.
В швейцарском парламенте он оценил, что законодатели решают вопрос реэкспорта оружия в третьи страны. Нейтральные страны сталкиваются с длительным давлением со стороны своих европейских соседей, требующих поддержать подвергшуюся нападению России Украину, разрешив реэкспорт оружия швейцарского производства. Павел также приветствовал присоединение Швейцарии к европейским санкциям против агрессора.
Глава государства призвал к сотрудничеству демократических стран. Маловероятно, что Швейцария подвергнется военному нападению, но она сталкивается с гибридными угрозами, как и ее европейские партнеры, считает чешский президент.
По мнению Павела, автократические государства не имеют общей идеологии, формально не организованы, но работают вместе. Соглашения Северной Кореи с Россией оказывают влияние на европейскую безопасность, сказал он. В последние годы Пхеньян укрепил военные связи с Москвой, и в этом году две страны подписали оборонное соглашение. В нем они обещали использовать все доступные военные средства для помощи партнеру в случае войны.
По данным США, КНДР поставляет в Россию оружие и боеприпасы, которые российская армия использует в боях на Украине. Американцы также заявляют, что около 8 000 северокорейских военнослужащих находятся на западе России, часть территории которой оккупирована Украиной. По данным украинской разведки, в России находятся около 12 000 северокорейских солдат, часть из которых уже вступила в контакт с украинской армией. Президент России Владимир Путин не отрицал, что солдаты КНДР находятся в России.
По мнению президента, исход войны в Украине будет иметь решающее значение для будущего международного порядка. «Наша слабость может побудить Китай повысить свои ставки в Индо-Тихоокеанском регионе. Другие страны, большие и малые, также могут быть склонны воспользоваться своими шансами», — добавил Павел.
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