В Чехии одобрили пенсионную реформу с постепенным повышением пенсионного возраста до 67 лет

После бурных четырехдневных дебатов 103 депутата дали зеленый свет пенсионной реформе, в то время как вся оппозиция выступила против нее. Члены партии «Пираты», которые входили в состав правительства до сентября, покинули зал перед голосованием.



Депутаты голосовали по одному из самых важных законов, подготовленных правительством Петра Фиалы (ODS) в этом году, с полудня. Утверждение реформы не пропустил даже премьер-министр, который прервал свою зарубежную поездку и спешно вернулся в Чехию из Будапешта.



Депутаты также представили три десятка поправок к пенсионной реформе, в том числе из рядов коалиции. Наибольшие споры вызвало поспешно внесенное предложение депутатов Яна Якоба (TOP 09) и Марека Бенды (ODS). Они исключили более 100 000 человек, входящих в третью группу риска, из числа тех, кто имеет право на досрочный выход на пенсию без каких-либо сокращений. Таким образом, в самой рискованной, четвертой группе осталось всего 12 000-14 000 000 работников.



«Поверьте, эта реформа просуществует недолго. Мы отменим это злодеяние», — заявила после утверждения реформы председатель парламентского клуба ANO Алена Шиллерова, добавив, что обратится в Конституционный суд.



По мнению правительства, пенсионная реформа должна способствовать устойчивости и сокращению дефицита пенсионной системы. «Пенсионная реформа необходима для того, чтобы у страны было хорошее будущее и достойные пенсии для всех поколений. Большинство людей это понимают», — сказал министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).