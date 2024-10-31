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В Чехии одобрили пенсионную реформу с постепенным повышением пенсионного возраста до 67 лет
8 ноября 2024
19:00
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Палата депутатов Чехии одобрила пенсионную реформу. Согласно законопроекту, пенсионный возраст будет повышен до предельной отметки в 67 лет — постепенно, на один месяц в год. Право на досрочную пенсию без сокращений будет иметь лишь ограниченное число людей.
После бурных четырехдневных дебатов 103 депутата дали зеленый свет пенсионной реформе, в то время как вся оппозиция выступила против нее. Члены партии «Пираты», которые входили в состав правительства до сентября, покинули зал перед голосованием.
Депутаты голосовали по одному из самых важных законов, подготовленных правительством Петра Фиалы (ODS) в этом году, с полудня. Утверждение реформы не пропустил даже премьер-министр, который прервал свою зарубежную поездку и спешно вернулся в Чехию из Будапешта.
Депутаты также представили три десятка поправок к пенсионной реформе, в том числе из рядов коалиции. Наибольшие споры вызвало поспешно внесенное предложение депутатов Яна Якоба (TOP 09) и Марека Бенды (ODS). Они исключили более 100 000 человек, входящих в третью группу риска, из числа тех, кто имеет право на досрочный выход на пенсию без каких-либо сокращений. Таким образом, в самой рискованной, четвертой группе осталось всего 12 000-14 000 000 работников.
«Поверьте, эта реформа просуществует недолго. Мы отменим это злодеяние», — заявила после утверждения реформы председатель парламентского клуба ANO Алена Шиллерова, добавив, что обратится в Конституционный суд.
По мнению правительства, пенсионная реформа должна способствовать устойчивости и сокращению дефицита пенсионной системы. «Пенсионная реформа необходима для того, чтобы у страны было хорошее будущее и достойные пенсии для всех поколений. Большинство людей это понимают», — сказал министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).
Депутаты голосовали по одному из самых важных законов, подготовленных правительством Петра Фиалы (ODS) в этом году, с полудня. Утверждение реформы не пропустил даже премьер-министр, который прервал свою зарубежную поездку и спешно вернулся в Чехию из Будапешта.
Депутаты также представили три десятка поправок к пенсионной реформе, в том числе из рядов коалиции. Наибольшие споры вызвало поспешно внесенное предложение депутатов Яна Якоба (TOP 09) и Марека Бенды (ODS). Они исключили более 100 000 человек, входящих в третью группу риска, из числа тех, кто имеет право на досрочный выход на пенсию без каких-либо сокращений. Таким образом, в самой рискованной, четвертой группе осталось всего 12 000-14 000 000 работников.
«Поверьте, эта реформа просуществует недолго. Мы отменим это злодеяние», — заявила после утверждения реформы председатель парламентского клуба ANO Алена Шиллерова, добавив, что обратится в Конституционный суд.
По мнению правительства, пенсионная реформа должна способствовать устойчивости и сокращению дефицита пенсионной системы. «Пенсионная реформа необходима для того, чтобы у страны было хорошее будущее и достойные пенсии для всех поколений. Большинство людей это понимают», — сказал министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).
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