В октябре инфляция в Чехии в годовом исчислении ускорилась. Существенно выросли расходы на жилье

В годовом исчислении инфляция немного ускорилась, до 2,8% в октябре с 2,6% в сентябре. Больше всего выросли расходы на жилье, например, арендная плата выросла в среднем более чем на 6% в годовом исчислении.





Напротив, цены на топливо продолжали снижаться. Чешское статистическое управление (ČSÚ) опубликовало информацию в понедельник. В месячном исчислении потребительские цены в октябре выросли на 0,3%.





Текущий прогноз Чешского национального банка (ЧНБ) предполагал рост цен в октябре на 2,8% в годовом исчислении. В последующие месяцы года, по оценкам ЦБ, темпы роста цен должны ускориться до декабрьских 3,3%, в основном из-за влияния базы сравнения прошлого года.



Чехия боролась с двузначной инфляцией в 2022 и 2023 годах, в июне прошлого года она упала ниже 10%. В январе этого года инфляция снизилась до 2,3%, с тех пор она находится в верхней половине диапазона допуска Центробанка. ЧНБ ожидает, что в течение всего этого года средняя инфляция составит 2,5%.





«Потребительские цены в октябре продолжили ускорять рост в годовом исчислении. Однако, как и в сентябре, этому способствовали цены на топливо, которые падали уже три месяца подряд. В октябре дизельное топливо продавалось на заправочных станциях примерно по 34,20 кроны/л, а бензин Natural 95 примерно по 35,60 кроны/л. По дизелю это было самое низкое значение с июля прошлого года, а в случае с бензином Natural 95 — даже с октября 2021 года», — сказала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен ČSÚ.