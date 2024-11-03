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В октябре инфляция в Чехии в годовом исчислении ускорилась. Существенно выросли расходы на жилье
11 ноября 2024
11:30
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Потребительские цены в Чехии в октябре выросли на 2,8% в годовом исчислении. Таким образом, темпы инфляции несколько ускорились по сравнению с сентябрьским значением.
В годовом исчислении инфляция немного ускорилась, до 2,8% в октябре с 2,6% в сентябре. Больше всего выросли расходы на жилье, например, арендная плата выросла в среднем более чем на 6% в годовом исчислении.
Напротив, цены на топливо продолжали снижаться. Чешское статистическое управление (ČSÚ) опубликовало информацию в понедельник. В месячном исчислении потребительские цены в октябре выросли на 0,3%.
Текущий прогноз Чешского национального банка (ЧНБ) предполагал рост цен в октябре на 2,8% в годовом исчислении. В последующие месяцы года, по оценкам ЦБ, темпы роста цен должны ускориться до декабрьских 3,3%, в основном из-за влияния базы сравнения прошлого года.
Чехия боролась с двузначной инфляцией в 2022 и 2023 годах, в июне прошлого года она упала ниже 10%. В январе этого года инфляция снизилась до 2,3%, с тех пор она находится в верхней половине диапазона допуска Центробанка. ЧНБ ожидает, что в течение всего этого года средняя инфляция составит 2,5%.
«Потребительские цены в октябре продолжили ускорять рост в годовом исчислении. Однако, как и в сентябре, этому способствовали цены на топливо, которые падали уже три месяца подряд. В октябре дизельное топливо продавалось на заправочных станциях примерно по 34,20 кроны/л, а бензин Natural 95 примерно по 35,60 кроны/л. По дизелю это было самое низкое значение с июля прошлого года, а в случае с бензином Natural 95 — даже с октября 2021 года», — сказала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен ČSÚ.
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