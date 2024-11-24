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Средняя заработная плата в Чехии выросла до 45 412 крон, в реальном выражении рост составил 4,6%

Новости 420on
4 декабря 2024
10:00
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Средняя брутто-зарплата в Чешской Республике выросла на семь процентов в годовом исчислении — до 45 412 крон в третьем квартале этого года. По сравнению с третьим кварталом прошлого года зарплата работников выросла в среднем на 2 973 крон.
С учетом инфляции, которая составила 2,3 процента, заработная плата в реальном выражении выросла на 4,6 процента. Данные опубликовало сегодня Чешское статистическое управление (ČSÚ).

Медианная зарплата, то есть среднее значение заработка, также выросла. В третьем квартале этот показатель составил 40 482 крон, что на 6,6 процента больше, чем в прошлом году.

Реальная заработная плата в Чехии выросла в годовом исчислении даже в первом и втором кварталах этого года. Это произошло впервые после предыдущего более чем двухлетнего снижения.

Больше всего увеличилась зарплата работников в сфере недвижимости (+14,4%), научно-технической деятельности (+10,1%) и водоснабжения; а также в сфере деятельности, связанной со сточными водами, отходами и рекультивацией (+9,3%).

Напротив, меньше всего зарплаты растут у работников государственного управления и обороны, образования и социального обеспечения, где рост не превысил четырех процентов.

По данным аналитиков, 80% сотрудников в Чехии получали зарплату от 21 349 до 77 014 крон.

Самые высокие зарплаты в Праге, где они почти на 10,5 тысяч крон выше, чем в среднем по стране. Напротив, жители Карловарского края получают самую низкую среднюю заработную плату, а именно 39 165 крон.

Средняя заработная плата растет третий квартал подряд. Учитывая, что потребительские цены в третьем квартале выросли всего на 2,3 процента, реальный рост заработной платы довольно приличный, говорит аналитик Citfin Томаш Вольф.

«Хотя более умеренное повышение цен на первый взгляд является хорошим результатом, со временем цены снова наберут силу, и мы приближаемся к трем процентам», — отметил он.

В то же время он напомнил, что нынешний рост заработной платы сейчас закрывает разрыв, который был создан в предыдущие годы из-за высокой инфляции. Худшим в этом плане стал третий квартал 2022 года, когда зарплаты в реальном выражении упали на 11,6 процента.
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