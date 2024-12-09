Повышение налогов приносит свои плоды. Государство получает больше с людей и компаний, говорит глава Финуправления Чехии

Налог на имущество увеличился на 80 процентов по сравнению с прошлым годом. И сбор налогов точно копирует повышение ставки, заявила в SZ Byznys Agenda генеральный директор Финансового управления Симона Горнохова.





Налоги на недвижимость выросли на 80 процентов. Это простая математика для количества объектов недвижимости, зарегистрированных в кадастре. Сбор инкассо увеличился на десять миллиардов крон по сравнению с прошлым годом, сказала она..





В прошлом году правительство собрало с граждан и компаний в общей сложности 1,39 триллиона крон. За две недели до конца года мы уже можем сказать, что министр финансов Збинек Станюра (ODS), вероятно, будет еще более удовлетворен в этом году. Уже в конце ноября в госказну поступило более 1,5 трлн.





Большая часть этого пакета поступила из карманов сотрудников и в этом году. Более высокие сборы подоходного налога с населения (+15,9 млрд крон по сравнению с прошлым годом) привели к росту заработной платы, но это также отразилось на снижении порога налогообложения богатых. «По мере увеличения заработной платы работников налог естественным образом увеличивается», — заявила Симона Горнохова.





В этом году сотрудники также ощутили на себе влияние недавно введенных взносов на страхование по болезни. Благодаря этому в бюджет поступило дополнительно 11 миллиардов крон. Правительство также получило больше от самозанятых на социальное страхование. Благодаря увеличению минимальной налоговой базы — это плюс 58 миллиардов.





Чрезвычайный налог также помог казне





Больше было также собрано с компаний, чьи доходы в этом году будут облагаться налогом по ставке 21 процент вместо прежних 19 процентов. «Налоговое бремя увеличилось вместе с налогом на прибыль предприятий, сбор налогов действительно увеличился», — подтвердила в интервью Горнохова.





По последним оценкам Министерства финансов, тщательно контролируемый чрезвычайный налог для банков, энергетических и нефтеперерабатывающих компаний, так называемый налог на непредвиденные доходы, должен был вдвое превысить запланированную в бюджете сумму, то есть 34 миллиарда крон. «Я не уверен, превысим ли мы вдвое, но по моему мнению, мы более или менее близки к этим оценкам», сказала глава Финуправления Чехии.





НДС уже принес 350 миллиардов крон. Но потенциальный отбор на десятки миллиардов выше. Европейская комиссия в Чехии измерила так называемый налоговый разрыв — то есть разницу между тем, сколько НДС теоретически должно быть собрано, и сколько фактически собрано — в семь процентов. Но «разрыв» сокращается, еще в 2013 году сбежало 20 процентов.





Введем ли мы электронные счета-фактуры?





Хорнохова объясняет этот сдвиг улучшением контроля отчетности, то есть обзором всех выставленных и полученных счетов. «Это спасло Чехию от сбора налога на добавленную стоимость. Система НДС уже уязвима для мошенничества».





Еще одним инструментом, который может сократить уклонение от уплаты налогов, является электронное выставление счетов. Преимущество электронного счета-фактуры заключается в том, что он отправляется не только клиенту, но и Финансовому управлению. Таким образом, государство в режиме реального времени знает, кто обязан платить НДС и кто с кем ведет бизнес. Лучше проверить, уплатила ли компания НДС, или он был неправомерно возмещен из государственной казны.





Система уже работает в Германии, Польше, Венгрии и Италии, словаки готовятся ее внедрить. Для Чехии электронные счета-фактуры могут стать обязательными с 2030 года для межгосударственных транзакций внутри ЕС, а для внутренних переводов — только с 2035 года.





Однако Горнохова опасается, что тем временем в стране могут сконцентрироваться мошенники с НДС.





Будущее сбора налогов — за электроникой, оцифровкой и аналитикой, для которой необходимы данные.





По данным исследования консалтинговой компании Kearney Czech Republic, ежегодно в теневой экономике Чехии скрывается около триллиона крон. По оценкам исследования, доля теневой экономики в Чехии составляет примерно 14 процентов, то есть седьмую часть ВВП. А за последние годы оно даже немного выросло. «Эти деньги спрятаны по всей экономике. Всегда будет определенная часть экономики, которая будет двигаться в серой зоне», — говорит глава Финансового управления.