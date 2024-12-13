Бедность угрожает миллиону человек в Чешской Республике. Основная проблема — платежи за энергию

Бедность по-прежнему остается одной из важных проблем Чешской Республики, влияющей на жизнь отдельных лиц и семей. В докладе Poverty Watch 2023-2024 подчеркивается необходимость быстрых действий по смягчению воздействия на уязвимые группы, такие как родители-одиночки, пожилые люди и семьи с низкими доходами.





Согласно докладу, жизнь в бедности отрицательно влияет не только на физическое и психическое здоровье, но и на школьную успеваемость детей, что впоследствии может ограничить их жизненные амбиции.





По данным Чешского статистического управления, в 2023 году бедность по доходам угрожала примерно одному миллиону жителей Чехии. Однако уровень угрозы несколько снизился по сравнению с предыдущим годом и достиг значения 9,8%, и это характерно для большинства типов домохозяйств.





Исключение составляют неполные семьи, где только один родитель проживает с одним или несколькими детьми. Для этой группы, напротив, произошло увеличение угрозы бедности по доходам с 30,8 до 33%.





Энергетическая бедность





Одной из самых больших проблем является так называемая энергетическая бедность, то есть состояние, когда домохозяйство не может обеспечить свои основные потребности в энергии, такие как отопление или нагрев воды. В докладе также предлагается альтернативное определение, согласно которому это ситуация, когда человек или домохозяйство не могут в достаточной степени отопить свой дом и покрыть другие необходимые потребности в энергии.





По данным Европейской сети по борьбе с бедностью и социальной изоляцией в Чешской Республике, наибольшему риску от последствий энергетической бедности подвергаются малообеспеченные семьи с детьми, инвалиды, одинокие пожилые люди и родители-одиночки.





В исследовании «Энергетическая бедность в Чешской Республике» говорится, что домохозяйства, подверженные риску возникновения этой проблемы, соответствуют некоторым из следующих критериев: они не могут позволить себе отапливать свою квартиру достаточно, у них есть долги за энергию, или они платят за энергию больше 20% своего чистого ежемесячного дохода, и в то же время они живут в бедности.





В Чешской Республике энергетическая бедность затрагивает примерно 15% населения. Наиболее распространенные причины этой проблемы связаны с низкими доходами и высокими затратами на электроэнергию. Эти факторы зависят не только от экономического положения домохозяйства, но и от уровня энергоэффективности его жилья.





Согласно отчету, в основном тревожит динамика роста энергетической бедности. В 2020 году таким образом пострадали 440 000 домохозяйств, что соответствует 770 000 человек. Однако в 2023 году это число уже выросло до 690 000 домохозяйств, то есть 1,3 миллиона человек, что составляет 13% населения.





Среди пострадавших около 300 000 детей в возрасте до 18 лет и 400 000 пожилых людей старше 65 лет. Из общего числа 690 000 затронутых домохозяйств 440 000 находятся в крайней энергетической бедности, а это означает, что после покрытия расходов на жилье, включая энергию, у этих людей меньше денег на жизнь, чем у 95% населения.





По последним данным Евростата, в Чехии одни из самых высоких цен на электроэнергию в Европейском союзе. Наряду с Нидерландами, здесь также произошел один из самых больших ростов цен на электроэнергию во всем ЕС. В Нидерландах цены выросли на 86%, а в Чехии рост составил 83,5%.





По данным Ассоциации международных проблем, до 25% чешских домохозяйств, то есть примерно 2,7 миллиона жителей, попадают в тот или иной тип энергетической бедности. Энергетический кризис и инфляция усугубили эту проблему.