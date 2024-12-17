Итоги года. Экономисты хвалят и критикуют правительство Чехии

Правительство осмелилось инициировать запоздалые изменения в пенсиях, налогах, льготах и ​​субсидиях, хвалят кабинет экономисты NERV. Он также высоко оценивает «инвестиционный ажиотаж» в транспортную инфраструктуру. Но кабмину следовало более энергично укрощать государственные бюджеты.





Редакция SZ Byznys попросила экспертов Национального экономического совета при правительстве оценить работу Петра Фиалы в этом году. Какие из рекомендаций экономистов и бизнесменов легли на благодатную почву? По их мнению, три вещи, которые правительству удалось сделать в этом году, — это фундаментальные изменения в пенсионном обеспечении, регуляризация государственных финансов и вливание денег в транспортную инфраструктуру.





«Правительство делает больше, чем я ожидал, но меньше, чем мне хотелось бы. Но мне хотелось бы многого, поэтому я стараюсь смотреть на вещи позитивно», — резюмирует усилия кабинета Фиалы в этом году экономист Доминик Струкал.





Обидно, что правительство портит фундаментальные изменения мелкими или крупными ошибками, но экономист сожалеет об этом.





Пенсионная реформа





Правительство получает положительные оценки от членов Национального экономического совета за пенсионную реформу. Прошло двадцать лет с момента созыва первой пенсионной комиссии, но сейчас, по крайней мере, часть первоначальных предложений реализуется, говорит последний член пенсионной комиссии, экономист Хелена Горска.





"Повышение пенсионного возраста, более справедливая оценка, стирание необоснованных различий в пенсиях мужчин и женщин, единая база начисления супругов, ограничение досрочного выхода на пенсию или отмена пенсионного страхования для работающих пенсионеров по старости", - просчитывает ключевые изменения главный экономист Райффайзенбанка. .





«Это фундаментальный и позитивный шаг, который будущие правительства высоко оценят», - считает экономист Алеш Род, возглавляющий Центр экономического и рыночного анализа. Если все изменения удастся реализовать законодательно, это будет «маленькое чудо», считает Струкал.





Пакет изменений призван помочь обеспечить устойчивость пенсионной системы в будущем. Будет скорректирован пенсионный возраст, расчет новых пенсий, а также рискованные профессии, которые получат право на досрочный выход на пенсию.





Финансовое оздоровление





Эксперты положительно оценивают усилия правительства и признают, что Чехия была первой страной в регионе, принявшей пакет консолидации. «Она взяла на себя инициативу по консолидации бюджета. Самое позднее в следующем году дефицит государственного бюджета упадет ниже 3% ВВП, и Чехия станет первой страной в регионе, которая будет соответствовать одному из Маастрихтских критериев. Именно поэтому, в отличие от Польши, Венгрии или Словакии, Чехия не вошла в число восьми стран, с которыми Европейская комиссия в этом году начала судебное разбирательство по поводу чрезмерного дефицита, подчеркивает Хелена Горска.





Однако сдерживание дефицита могло быть более смелым, соглашается экономист со своим коллегой из NERV. «Структурный баланс упал примерно с трех процентов до двух процентов, и нам нужно достичь одного процента, поэтому мы выполнили половину нашей домашней работы по консолидации», - говорит Доминик Струкал.





Экономист Алеш Род отмечает, что замедление экономического роста не сильно повлияло на сбережения. «В первый год реализации пакета консолидации, когда показатели экономики ниже ожиданий не устранили последствия консолидации, как первоначально предполагалось, правительство держалось относительно хорошо».





Были и расходы, которые, наоборот, выросли, что в ряде случаев является поводом для похвалы. "В госбюджете удалось остановить относительно быстрое, продолжавшееся несколько лет, снижение интенсивности государственных расходов на образование и науку. Однако вопрос о том, как будет в ближайшие годы, пока висит в воздухе, ведь среднесрочный прогноз на 2026 и 2027 годы не рассчитан даже на покрытие 2%-й годовой инфляции, не говоря уже о повышении номинальной заработной платы в районе 5%. % в год», — беспокоится экономист Даниэль Мюних из аналитического центра IDEA в институте CERGE-EI.





Налоги





Но правительство Чехии по-прежнему многое должно в налоговой сфере. «Не хватило смелости существенно модернизировать системы, ввести налоги на вино или прогрессивный потребительский налог на сахар или другие пороки по образцу Великобритании или Польши», — подсчитывает Хелена Горска. Вместо увеличения минимальных сборов для самозанятых она бы скорректировала фиксированный налог и рекомендовала бы сократить разницу в налогообложении между наемными работниками и самозанятыми.