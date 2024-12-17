Ни дня без скидки. Есть товары, которые чехи вообще не стали бы покупать без скидок

За последние два года цены на товары в магазинах выросли в среднем на 26 процентов, что полностью открыло шлюзы дисконтной мании. Восстановление экономики в этом году остановило быстрый рост.





«Доля продаж, подкрепленных акциями, в первом квартале еще росла, но со второго квартала эта тенденция начала меняться. Третий квартал подтвердил эту тенденцию», — сказал Карел Тыра, директор аналитической компании NIQ.





Во втором и третьем кварталах доля скидок снизилась в среднем на 0,7 процента. В то же время потребительский спрос на товары в третьем квартале вырос. В этом году зафиксировано снижение инфляции, и ей удалось удержать ее на уровне ниже трех процентных пунктов.





Однако скидочные мероприятия не исчезли, они по-прежнему являются чешским явлением, определяющим состав меню для части населения. Две трети товаров продаются со скидкой. В то же время ни одна страна в Европе не достигает даже пятидесятипроцентной доли скидок при продажах.





«Некоторые товары настолько часто рекламируются в рекламных буклетах, что их вообще не стоит покупать по обычной цене. В их число входят, помимо ряда популярных лимонадов и пива, стиральные и стиральные порошки, шоколадные кондитерские изделия и растворимый кофе», — говорит Моника Копчилова, аналитик данных портала покупок Kupi.cz.





Kupi.cz отмечает, что в этом году с января по ноябрь наибольшей популярностью пользовались определенные напитки, в частности Coca-Cola, Pepsi Cola, пиво Pilsner Urquell и лимонад Fanta. Еще был гель для стирки Persil, посуда Jar na, Kofola, Bohemia Chips и с десяток пивных марок Braník и Gambrinus.





Самые высокие скидки составляли от 70 до 80 процентов. Среди продуктов были, например, шоколад, стиральные порошки или некоторые масла. Однако более высокая скидка не обязательно означает более выгодную покупку. Это может быть индикатором того, что на товар завышена обычная цена.





Возможно, именно поэтому некоторые товары вне скидок практически не продаются. Например, по данным NIQ, 77 процентов растворимого кофе продается со скидкой, 80 процентов игристого вина и 81 процент молока длительного хранения.





«Покупатели таких продуктов могут легко считать цены после скидок нормальными, потому что они вряд ли покупают эти продукты по обычным ценам», — объясняет Тайра из NIQ. Алкогольные напитки, горькие травяные настойки, ром или пиво также имеют высокую долю скидочных мероприятий — около восьмидесяти процентов.





Частные торговые марки становятся сильнее





Еще одна тенденция последних лет — усиление частных брендов в предложении торговых сетей. То есть бренды, изготавливаемые торговцами на заказ и продаваемые под их брендом. Товар дешевле не только за счет экономии затрат на маркетинг и большого объема производства, но и за счет индивидуального подхода к рецептуре.





В отличие от «частных» скидок, они не идут на спад, а продолжают укрепляться, и Чехия по ним догоняет Запад. По состоянию на 2019 год их доля выросла с 21 до 27 процентов.





Среди наиболее известных частных торговых марок продуктов питания можно назвать, например, Pilos и Milbona (Lidl), K-Classic (Kaufland), Tesco Value или Finest, Boni (Penny Market), Vocílka, Clever, Premium (Billa), Basic (Albert) и многое другое.





Частные торговые марки также широко распространены за пределами пищевого сектора. Они есть почти у всех розничных торговцев, включая сети для хобби, сети спортивных товаров, такие как Decathlon, или магазины электроники, такие как Alza.cz. Благодаря им торговцы не только лучше конкурируют по цене, но также могут дифференцироваться и предлагать товары, которых, по-видимому, больше нигде не существует. Однако это может быть не так, у того же продукта может быть конкурент под другим названием.





Однако клиенты часто не покупают эти бренды целенаправленно. В некоторых случаях они обращаются к ним, потому что это более дешевая альтернатива брендовым товарам. Однако частная торговая марка уже не воспринимается как нечто более низкого качества. В последние годы также увеличивается представительство «частных домов» более высокого или премиального качества.