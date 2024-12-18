100 км в день на велосипеде. Молодые курьеры Wolt рассказали о своей работе, зарплате и чаевых

Многим студентам очень сложно найти подработку, которая не мешала бы их учебным планам и обязанностям. Большинство предлагаемых вакансий имеют фиксированный график работы, что зачастую мешает студентам совмещать работу с учебой и личной жизнью. К счастью, есть и другие варианты. Благодаря работе курьера они могут быть хозяевами своего времени.



У Гонзы, ученика гастрономической школы в Праге, и Якуба, изучающего компьютерную графику в Брандисе-над-Лабем, есть общий знаменатель: они оба являются курьерскими партнерами Wolt и оба хвалят эту работу именно за ее гибкость. Гонза, имеющий опыт работы на кухне, где он был связан фиксированными сменами, теперь может выбирать сам, когда ему доставлять заказы: «Мне нужна была работа для школы, где я мог бы управлять сменами более или менее так, как мне нужно, и а не работодатель. До сих пор у меня был опыт работы только на кухне, где, к сожалению, гибкость невозможна, и назначенное время меня не очень устраивало. С Wolt все по-другому. Там я могу каждую минуту принимать решение и таким образом подстроить работу под свое время».



Якуб придерживается аналогичного мнения. Его учебный план разделен на четные и нечетные недели, где чередуется практика с теорией. Благодаря этому он может более интенсивно работать курьером, когда у него меньше учебы, и, наоборот, больше отдыхать в течение недель с более требовательной теорией.



Гибкость курьерской работы дает студентам большую свободу, но требует и определенной ответственности. Как справедливо заметил Гонза, сама эта свобода может стать испытанием, а зачастую даже недостатком, поскольку предъявляет более высокие требования к личной самодисциплине. Это как двусторонняя монета: свобода с одной стороны, ответственность с другой.



Хотя у Гонзы и Якуба разные специальности, а также разные хобби — один страстный мотоциклист, другой любит езду на велосипеде — оба находят в работе курьером не только финансовое вознаграждение, но и возможность наслаждаться своим хобби. Гонза любит кататься на скутере, что позволяет ему расслабиться, а Якуб предпочитает активное передвижение на велосипеде. Однако оба удивляют результатами: Гонза проезжал на скутере за день до 160 километров, а Якуб даже более 100 километров на велосипеде.



Интересные различия проявились не только в количестве заказов, но и в готовности клиентов давать чаевые. Например, Якуб поставил перед собой личную цель доставить 20 заказов за один день. «Для Праги это пустяки, но здесь, в Брандисе, максимум, что я получал до сих пор, — это 15 заказов в день», — рассказал он. Благодаря постоянным клиентам ему удавалось чаще получать чаевые либо наличными, либо посредством оплаты картой. Однако чаевые, как правило, очень различаются и зависят от многих факторов, включая способ оплаты. «Иногда я получаю чаевые по одному из десяти заказов, иногда за шесть из десяти», — говорит Гонза, у которого есть опыт работы с наличными деньгами, благодаря которому он раньше мог получать больше чаевых. Сегодня оно зависит только от безналичной оплаты, поэтому размер чаевых полностью определяется клиентом уже при заказе в приложении.



Работа курьера — это не только доставка еды. Это дает студентам ряд других впечатлений, которые могут быть ценными для их будущей карьеры. «Мне определенно пригодится такой опыт общения с людьми, потому что часто попадаешь в ситуации, которые могут быть не совсем позитивными, и тебе нужно сохранять хладнокровие», — признался Гонза. И чем работа курьером могла помочь ему в гастрономии? «Я рассмотрю различные направления бизнеса, и, поскольку я уже знаю там некоторых людей, я мог бы использовать эти контакты в будущем», — продолжил он.



Многие студенты ищут подработку с частичной занятостью, которая предлагает им гибкий график и хороший заработок. В этом отношении Wolt кажется интересным вариантом. При этом процедура отбора совершенно не сложна. Вам нужно лишь подать заявку, предоставить информацию о способах доставки заказов, а затем изучить необходимые материалы, касающиеся способа получения заказов и работы приложения.



Гарантированная почасовая оплата в некоторых небольших городах, таких как Брандис-над-Лабем, а также положительный опыт других курьеров способствовали тому, что Якуб и Гонза также начали работать в Wolt.



Какой совет они дают новичкам? Якуб рекомендует при возникновении любых проблем пользоваться поддержкой Wolt, поскольку сотрудники службы достаточно быстро реагируют. Гонза подчеркивает, что если вы хотите стать курьером в Праге, важно быть готовым к езде в оживленном центре города. Однако оба сходятся во мнении, что залогом успеха является дружелюбный подход к клиентам, а дальше работа пойдет сама собой.