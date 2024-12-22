Изменение заработной платы в 2025 году: что ждет госсектор и частный сектор

По оценкам Минфина, средняя зарплата в Чехии должна вырасти до 49 233 крон в месяц. Это представляет собой увеличение примерно на 3 500 крон по сравнению с этим годом.



Частный сектор на подъеме



Рост заработной платы в частном секторе в 2025 году будет обусловлен преимущественно ситуацией на рынке труда, где по-прежнему ощущается нехватка квалифицированных работников.



Отрасль с наибольшим ожидаемым ростом



• ИТ и технологии: Заработная плата в секторе ИТ может вырасти до 8%, в основном из-за высокого спроса на профессионалов в таких областях, как кибербезопасность, анализ данных и разработка программного обеспечения.



• Строительство: При продолжении инвестиций в инфраструктуру и жилье заработная плата строителей может увеличиться на 6%.



• Производство и промышленность: Учитывая ожидаемый рост экспорта и внутреннего спроса, заработная плата в промышленности должна вырасти на 5-6%.



Согласно анализу Ассоциации Comp&Ben, которая объединяет ключевых работодателей на чешском рынке и занимается анализом заработной платы и системами вознаграждения, заработная плата в коммерческом секторе в следующем году вырастет в среднем на 4,5%, а седьмая часть компаний хотят увеличить его более чем на 6%.



Напротив, менее динамичный рост заработной платы ожидается в секторах с более низкой добавленной стоимостью, таких как розничная торговля, гостиничный бизнес или услуги, где рост составляет около 3-4%.



Госслужащие с небольшим увеличением



Согласно решению правительства, с января шкала заработной платы для большинства работников государственных и общественных служб будет повышена на 1 400 крон. Заработная плата в государственном секторе определяется пятью таблицами тарифов в зависимости от квалификации и стажа. Первый — для чиновников, работников культуры, технических работников или непедагогических сил образования. Второй регулирует оплату труда в социальных службах, третий используется для работников здравоохранения и медсестер, четвертый для врачей и стоматологов и пятый для учителей.



Согласно проекту госбюджета, в следующем году на заработную плату будет потрачено примерно на 20 миллиардов крон больше, чем в этом году. В среднем госслужащие должны улучшиться примерно на 3 000. Повышение заработной платы затронет 846 300 сотрудников.



При этом количество мест в бюджетной сфере увеличится примерно на 1 400 и составит почти 489 000. Примерно каждый второй государственный служащий работает в сфере образования.



Семь процентов для учителей



По сравнению с январем число работников педагогических профессий улучшится на 7%. Повышение должно варьироваться в зависимости от квалификации — от 1 000 до 4 000 крон, это будет зависеть от образования или, например, стажа практики.



В прошлом году учителя детских садов, начальных и средних школ с учетом всех надбавок и премий заработали в среднем 49 058 крон, в результате чего их брутто-месячная зарплата выросла по сравнению с прошлым годом на 1 327 крон, то есть на 2,8%. Однако если принять во внимание инфляцию, заработная плата упала на 7,1% в реальном выражении. Об этом свидетельствуют данные Чешского статистического управления (ČSÚ).



Полицейские или пожарные



Зарплаты силы безопасности, то есть сотрудники полиции, пожарные, таможенники, сотрудники Пенитенциарной службы, Управления иностранных дел и информации и Службы информации безопасности, увеличатся на полторы тысячи крон. Полицейские и пожарные также получат 1 000 крон в качестве дополнительной премии.



Согласно новой тарифной сетке, например, работник со стажем работы от трех до шести лет в третьем тарифном классе будет получать базовую зарплату в размере 27 730 крон. В пятом тарифном классе она составит 31 940 крон. Если работник имеет стаж от 12 до 15 лет, то в третьем тарифном классе он будет иметь 30 510 крон, в пятом — 35 210 крон. Члены, работающие посменно, получат зарплату на 10% выше.



С января зарплата военных также увеличится на 1 500 крон.



Доплату получат и сотрудники судов. Средняя предусмотренная в бюджете зарплата служащих районных судов с Нового года составит 41 170 крон, что на 1 200 крон меньше, чем у служащих окружных судов. Они получат зарплату в размере 42 370 крон.



Работники здравоохранения



Даже работники здравоохранения увидят в своих платежных ведомостях на 1 400 больше. К этим средствам следует добавить январское повышение зарплат для врачей больниц в пределах от 5 000 до 15 000 крон в зависимости от достигнутой квалификации, а также дополнительные 5% для других сотрудников больниц.



Минимальная зарплата



Гарантированная минимальная заработная плата будет предназначена для людей без образования или с базовым образованием в первом и втором классе заработной платы. Уборщики и носильщики в следующем году должны получать не менее 20 800 крон. С третьего по пятую категорию будут платить в 1,2 минимальной зарплаты.



От 24 960 крон будут получать помощники повара или повара. В 1,4 раза будет гарантирована оплата труда работникам со средним и высшим профессиональным образованием с шестого по девятый класс заработной платы. Таким образом, помощники учителей и воспитатели, работники выездных служб, сиделки, фельдшеры, медсестры, полицейские и лаборанты здравоохранения должны иметь гарантированные 29 120 крон.



Региональные различия в оплате труда



Заработная плата в Чехии по-прежнему будет варьироваться в зависимости от региона. Самые высокие зарплаты остаются в Праге, где в 2025 году средняя зарплата может превысить 60 000 крон. И наоборот, в таких регионах, как Карловы Вары или Злин, средняя зарплата останется ниже 40 000 крон. Эти различия отражают разную экономическую активность и структуру рынка труда в отдельных регионах.