ИЗМЕНЕНИЯ В 2025 ГОДУ: Кратом и HHC станут легальными

«Правительство расширило список вызывающих привыкание веществ, в который больше не будут входить HHC и его производные», — заявил в декабре министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09).



Запрет закончится в конце 2024 года. Однако торговцам придется подождать, пока они не получат разрешение Минздрава, чтобы начать продажи. Задержка может произойти из-за ожидания заключения Европейской комиссии по сопутствующим правилам.



«Согласно новому закону, производные будут либо включены в список психомодулирующих веществ, которые можно продавать, потому что их риски уже исследованы, типичным примером может быть кратом, либо их риски все еще исследуются и результаты не ясны. , что внесет их в список веществ, подлежащих контролю», — пояснил Валек.



Хотя кратом еще не запрещен или иным образом не регулируется, новые правила и ограничения на продажу детям также повлияют на него.



К 31 декабря 2024 года HHC, THCP и десятки их производных находятся в одном списке с кокаином и героином. Владение, продажа или использование наказываются штрафом или, в крайних случаях, тюремным заключением.



Это изменится. С января продажа каннабиноидов будет запрещена только лицам до 18 лет, при этом товары не должны напоминать игрушки или сладости. Закон также запрещает продажи через торговые автоматы и устанавливает ограничения для интернет-магазинов, в основном обязанность проверять возраст при продаже и доставке.



Реклама будет разрешена только в магазинах, предназначенных для продажи продукции. Получить товар в другом месте будет невозможно. Продавцам психомодулирующих веществ придется зарегистрироваться в Минздраве и тщательно фиксировать обращение с веществами.



«Продвигать это по телевидению будет невозможно. Никаких рекламных щитов, никакой рекламы на спортивных мероприятиях», — подчеркнула ранее депутат Микаэла Шебелова.



Помимо списка запрещенных наркотических веществ, будет еще два. В один войдут неизведанные психоактивные вещества, которые будут исследоваться экспертами в течение двух лет. Во второй список войдут психомодулирующие вещества с низким риском для здоровья.