Давайте начнем восстанавливать Украину прямо сейчас, призывает новый посол Украины в Чехии

Как сейчас выглядит жизнь украинского дипломата?



Нам пришлось перейти в режим полной войны. Так что сегодня я знаю технику не только нашей армии, все виды ракет, калибры боеприпасов, категории танков и другой военной техники, знаю, как работает военная логистика. Вся наша дипломатия работает прежде всего на военных, потому что мы понимаем, насколько важно обеспечить военных и солдат всем необходимым для защиты нашей страны. И не только наша страна — мы защищаем ценности, на которых стоит Европа и весь свободный мир.



Что конкретно это означает для посла в Чехии?



Я должен обеспечить бесперебойное снабжение наших вооруженных сил оружием и боеприпасами. Я ценю чешскую инициативу по боеприпасам, которая является прекрасным примером того, как мобилизовать весь мир, чтобы поддержать Украину тем, что ей нужно. И что нам сейчас больше всего нужно, так это боеприпасы. Инициатива, выдвинутая вашим президентом Петром Павлом в Европейском Союзе, работает хорошо. Мы ожидаем, что до конца этого года в Украину будет поставлено 500 тысяч единиц боеприпасов.



Но важно, чтобы это продолжалось. У нас уже есть некоторые обещания от других партнеров, которые поддержат эту инициативу и в следующем году. Это мой ключевой приоритет. При поддержке Чешской Республики, правительства Чехии и в сотрудничестве с предприятиями оборонной промышленности сделать все возможное для обеспечения функционирования наших вооруженных сил.



Но в Украине также раздаются голоса о том, что помощь приходит с опозданием и что ее недостаточно.

Крайне важно, чтобы мы вовремя получали поставки военной помощи. Это значит сейчас, сегодня, а не завтра. И это для меня сейчас крайне важно. Однако не менее важным является установление отношений между Украиной и Чехией на уровне реального стратегического партнерства, которое будет ориентировано не только на сегодня, но, главным образом, на будущее. На мой взгляд, здесь огромный потенциал, у нас много общих интересов, по которым мы можем сотрудничать не только в экономической сфере. Ряд чешских компаний уже пытаются принять участие в восстановлении нашей страны. И чешское правительство определило некоторые ключевые приоритеты в этой области, такие как инфраструктура, энергетика, здравоохранение.



Важно, чтобы чешские частные компании, которые хотят участвовать в восстановлении Украины, имели поддержку государства. Это начинает происходить и это работает. Представитель чешского правительства по восстановлению Украины г-н (Томаш) Копечный усердно работает над этим. Организуются торговые миссии, в ходе которых чешские компании посещают украинские города и потенциальных партнеров там.



Сейчас подходящее время для бизнеса?



Да. Сейчас важно, чтобы между двумя странами было установлено как можно больше торговых отношений и чтобы все это делалось при поддержке правительств. Взаимная встреча нашего премьер-министра и вашего премьер-министра по этой теме состоялась в июле прошлого года в Праге. Чешские компании должны чувствовать не только то, что им более чем рады в Украине, но и знать, что для них это безопасная среда — с учетом войны, конечно. Давайте не будем ждать конца войны. Нужно начать уже сейчас.



Можете ли вы защитить иностранные компании? Я сейчас говорю не о российских атаках, а, возможно, о коррупции. Это большая проблема в Украине.



Я не думаю, что коррупция является такой уж большой проблемой для бизнеса. Я бы сказал, что ее оценка преувеличена. И потом — наше государство пытается ее решить. Тот факт, что мы видим все больше случаев разоблачения коррупционеров в публичном пространстве, не означает, что коррупция растет. Наоборот, это показывает, что мы с этим боремся. Мы все должны вместе бороться с коррупцией. И в Украине у нас очень активное гражданское общество, которое очень в этом помогает. Но с точки зрения бизнеса следует подчеркнуть, что у нас есть целый ряд механизмов и гарантий, позволяющих бизнесу чувствовать себя в безопасности.



В этом году в Чехии будут парламентские выборы, и так называемая украинская карта сыграет свою негативную роль для популистов. Что вы хотите делать с этим настроением?



Я продолжу говорить, как ведь делаю с первых дней моего назначения в посольстве в Чехии, в основном о тех возможностях, которые у нас есть вместе. Да, проблемы есть, но мы над ними работаем и они, конечно, не настолько большие, чтобы прекращать сотрудничество и поддержку. Мы должны быть прагматичными, если хотим добиться так называемой беспроигрышной ситуации для обеих наших стран.



И нет причин, по которым взаимная поддержка и сотрудничество не могли бы быть выгодны обеим странам. Однако популисты этого не хотят это видеть. Как, например, сколько украинцев, которые сейчас живут в Чехии, работают здесь и сколько денег они уже внесли в государственный бюджет Чехии. Значительно больше, чем Чехия вложила в помощь военным беженцам из Украины.



В Чехии очень активна пророссийская пропаганда. Как вы хотите с ней бороться?



Я считаю, что чехи по большей части невосприимчивы к этому. Также с учетом вашего исторического опыта работы с Россией и Советским Союзом. Или давайте заглянем дальше в историю – в 1938 год, что случилось с вашей страной после Мюнхена. Сейчас мы слышим, что некоторые политики оказывают на нас давление, чтобы мы отказались от некоторых территорий Украины. И мы спрашиваем их, почему они так уверены, что это принесет мир? Некоторые великие державы тоже хотели добиться мира, пожертвовав Чехословакией, и это была просто большая война.



Так что же вы предлагаете?



Для того, чтобы люди начали воспринимать реальность, они не играли с Россией на руку, а играли с ней в ее игру по ее правилам. Ведь о безопасности жителей Чехии надо заботиться в первую очередь. Мы по собственному опыту знаем, что если подойти к игре с Россией, думая, что можно добиться чего-то позитивного, то в действительности произойдет обратное: вы подвергнете опасности собственное общество и народ и заплатите за это высокую цену.



Но, по мнению некоторых, именно поддержка Украины подвергает нас большему риску возмездия со стороны России. Какой у вас есть для них ответ?



Неужели эти люди действительно думают, что приближение России к вашим границам означает безопасность? Единственный способ остановить распространение войны – это поддерживать Украину всеми силами. Потому что Путин понимает только один язык – язык власти. Как только вы покажете ему свою слабость, он пойдет дальше. Это никогда не прекратится. Границы не будут иметь значения.



Вы сами можете убедиться, что оно уже здесь, у вас дома. Ведь в Чехии в последнее время вы столкнулись с сотнями кибератак, инициированных Россией. И это число будет расти. Вы видите, что делают русские в Румынии, например, с президентскими выборами. Единственное, что может улучшить ситуацию – это помочь Украине выиграть эту войну. Верните Путина туда, где ему место.



В Чехии сейчас проживают несколько сотен тысяч украинцев. Что бы вы хотели, чтобы мы знали о вас?



Что мы любим свободу так же, как и вы. И что мы никогда не сдадимся. Мы будем бороться с агрессором, потому что понимаем, что боремся за свою свободу и за ценности, которые являются основой нашего будущего и будущего наших детей. Вы находитесь с нами в одной лодке. Если вы объедините наши усилия, мы добьемся успеха. В противном случае мы потеряем и всю Европу вместе с нами.



Люди в Чехии устали от войны, в Украине, конечно, несравненно больше. Как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние украинского общества?



Это нормально чувствовать усталость, когда живешь под таким ужасным постоянным давлением. Но до сих пор никто не думает сдаваться. Потому что Путин забрал так много жизней, и никто не хочет, чтобы ими приносили напрасные жертвы. Так что, несмотря ни на что, устойчивость компании высока. Народ Украины устал, но он все еще держится и достаточно силен, чтобы показать Путину, что он никогда не достигнет своих целей.



Если бы вам пришлось поговорить с представителями России на международной арене, вы бы это сделали?



Мне не о чем с ними говорить, пока они делают то, что делают. Они должны прекратить нас убивать и уйти с территории Украины. Иными словами, сначала они должны остановить это варварское безумие, а потом можно будет говорить. В другом порядке это не работает. Мы никогда не отдадим им ни части нашей территории, ни нашей свободы и суверенитета.



Вы заняли свой пост прошлым летом, приехав из Польши. Вас что-нибудь удивило?



Признаюсь, меня приятно удивило количество украинских флагов на улицах и домах, причем не только государственных. И когда я начал общаться с людьми, их отзывчивость, открытость, солидарность и сопереживание. Я чувствовал себя здесь как дома. Хочу подчеркнуть свою благодарность чехам. Я благодарен за вашу решительную поддержку. Независимо от популизма, против попыток российской пропаганды, вы наш сильный союзник.



Я уже побывал в нескольких местах вашей республики и вижу, как вы нас поддерживаете, что бы ни случилось. Я вижу, вы понимаете, что, поддерживая Украину, вы также инвестируете в свою безопасность. Это основной принцип. А еще я хочу поблагодарить Чехию за то, что она помогла вернуть украинских детей, украденных россиянами. Чехия является частью международного альянса, который пытается вернуть наших детей домой. Официальные данные говорят о как минимум девятнадцати тысячах украинских детей, похищенных русскими во время войны. Но на самом деле их будет гораздо больше. Это еще одно преступление, которое совершает Россия. Они пытаются стереть наше будущее.



История повторяется. Россия пытается, как когда-то Советский Союз, полностью уничтожить Украину. Но Украина выстояла, остается, украинская нация живет, сильна и свободна.