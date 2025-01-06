Андрей Бабиш хочет ввести 100% налог на недвижимость, приобретаемую иностранцами из стран, не входящих в ЕС

Он также заявил, что цель движения ANO — эффективный сбор налогов и их снижение, в то время как приоритет правительства Петра Фиалы (ODS) — плохой сбор налогов и их повышение. В Чешской Республике аналогичный налог будет применяться, например, к британцам, а также к украинцам, белорусам и россиянам.





Испания устами премьер-министра Педро Санчеса объявила о планах ввести налог в размере до 100% на покупку недвижимости лицами из-за пределов ЕС, которые не намерены проживать в Европейском союзе. Премьер-министр Санчес заявил, что в Европе «слишком много AirBnB и слишком мало жилой площади».





«Только в 2023 году нерезиденты из стран, не входящих в Европейский Союз, купили в Испании 27 000 домов и квартир. Не для того, чтобы жить в них, а в основном для того, чтобы спекулировать и зарабатывать деньги. «Это то, чего мы не можем себе позволить в условиях дефицита, в котором мы живем», — сказал Санчес, добавив, что этот шаг направлен на обеспечение доступного жилья для людей, которые действительно хотят жить в Испании.





Бывший премьер-министр Андрей Бабиш был воодушевлен и хочет предпринять аналогичный шаг в Чехии, если придет к власти после выборов. «Хотя я во многом не согласен с премьер-министром Испании, я думаю, что у него была хорошая идея, мне она очень нравится». Если мы будем в правительстве, я буду настаивать на том, чтобы мы приняли такие же меры здесь. Подчеркиваю, что это люди, которые не из Евросоюза, точнее, не живут в ЕС. «Но, по моему мнению, это должно касаться не только домов или квартир, но и земли, потому что эти люди здесь часто скупают участки земли, часто на сомнительный капитал», — сказал Бабиш в интервью Echo24.





В связи с приоритетами движения ANO Бабиш сообщил, что «целью движения ANO является правильный и эффективный сбор и снижение налогов». «В то время как это правительство повышает налоги и собирает их неэффективно», — заявил лидер движения. На вопрос, собирается ли он, например, вернуть пониженную ставку НДС на разливное пиво или как-то иначе помочь ресторанам, Бабиш ответил, что «мы обязательно поможем торговцам и ресторанам». «Конечно, мы их поддержим. Точно так же, как мы делали это раньше», — сказал Бабиш, добавив, что не хочет публиковать дальнейшие подробности программы, чтобы политические конкуренты не копировали приоритеты ANO.





В похожем ключе высказалась и председатель парламентской группы ANO Алена Шиллерова. «Наша главная задача — начать правильно собирать налоги и сократить растущую теневую экономику». «Затем, если бюджет позволит, мы также рассмотрим возможность снижения налогов, как мы делали на протяжении всего времени существования нашего правительства», — сказала Шиллерова.





Михал Скоржепа, председатель комитета по бюджетному прогнозированию и аналитик Česká spořitelna, сообщил Echo24, что по общему объему доходов от взносов, т. е. доходов от налогов и страховых взносов, Чешская Республика немного отстает от среднего показателя по Европе. По его словам, ситуацию можно описать следующим образом: в рамках ЕС Чехия относится к странам с относительно низкой налоговой нагрузкой на экономику.





«Сами ставки очень близки к средним по Европе по большинству важных видов налогов. Если чешские налоги мешают развитию местного бизнеса, то это происходит не столько из-за ставок, сколько из-за того, что налоговая система меняется очень часто и зачастую в последнюю минуту. Особенно это касается подоходного налога с населения, как одного из основных налогов, проблема носит фундаментальный характер: чешское государство собирает относительно мало от этого налога, поскольку заработные платы в Чехии относительно низкие. «Чешская Республика значительно отдаляется от среднеевропейского уровня по налогу на недвижимость, ставка и налоговая база которого в Чешской Республике низкие», — сказал Скоржепа.





По его словам, еще одной проблемой чешской налоговой системы является большое количество налоговых льгот. «Например, это касается существенного преимущества самозанятых лиц по сравнению с наемными работниками, непропорционально высокого лимита освобождения от уплаты НДС или неэффективной поддержки социально уязвимых слоев общества за счет снижения ставок НДС вместо более эффективного использования системы адресных социальных льгот. .» «Таким образом, у чешского государства есть возможность увеличить свои налоговые поступления именно за счет отмены налоговых льгот», — сказал Скоржепа, добавив, что, возможно, наиболее очевидным вариантом является отмена освобождения тихого вина от акциза.



«Доход составит всего несколько миллиардов крон в год, но это исключение имеет сильное негативное влияние с точки зрения справедливости чешской налоговой системы», — добавил Скоржепа.