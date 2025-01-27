ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Где жить лучше всего в Чехии? Неожиданный лидер рейтинга
11 февраля 2025
15:30
928
Самые лучшие условия жизни в Чехии — в Турнове, за ним следуют Лугачовице и Нове-Место-на-Мораве. С другой стороны, самое низкое качество жизни — в Карловарском, Устецком и Моравскослезском краях, которые борются с оттоком образованных людей, изъятием квартир и снижением продолжительности жизни. Подборжаны в Устецком крае получили наихудшую оценку из 206 чешских микрорегионов, за ними следуют Билина и Карвина.
Таковы результаты Индекса процветания регионов.
По ряду показателей Прага занимала верхние строчки, но в итоге оказалась на 23-м месте. Ее рейтинг снизился из-за более высокого уровня преступности и худшей доступности школ. Индекс отслеживает семь ключевых областей, от экономики и демографии до образования, здравоохранения и благоустройства. Сюда входит, например, доступ к общественному транспорту, пунктам выдачи, магазинам и интернету.
Турнов показал высокие результаты во всех областях, кроме доступности здравоохранения. Наилучшие результаты он продемонстрировал в сфере досуга и удобств. Кроме того, город является одним из лучших районов по обеспеченности общественным транспортом и имеет покрытие дорожной сети выше среднего, а также относительно большое количество библиотек.
Данные также подтверждают давние различия между регионами, а также значительные различия между микрорегионами внутри.
Например, в одном только Пльзеньском крае Пльзень занимает 67-е место из 206 микрорегионов по всей стране. Здесь, например, хороший доступ к услугам, сильная экономика и образование. Однако в остальной части края дела обстоят значительно хуже. Например, Тахов занимает 177-е место, а Хоршовский Тын — 195-е.
Карловарскому краю не помогает тот факт, что это единственный регион в Чешской Республике, не имеющий собственного университета.
Почти половина студентов данного края отправляется на учебу в Прагу.
На Карловарский край приходится всего шесть процентов студентов, в то время как треть местных студентов учится в соседнем крае Усти-над-Лабем, показывает анализ.
Столица также страдает от оттока молодежи, вызванного в основном высокой стоимостью жилья. Поэтому молодые люди часто не селятся непосредственно в Праге, а отправляются в более доступные районы в ее окрестностях. В мегаполисе также самый высокий уровень преступности в стране — 25 преступлений на 1000 жителей.
За столицей по уровню преступности следует Мост. С другой стороны, самым безопасным городом является Валашске-Клобуки в регионе Злин.
Худшее качество жизни в Усти-над-Лабем, Карловых Варах и Моравско-Силезском крае обусловлено, в частности, более низкой продолжительностью жизни, согласно данным. Самым неблагополучным является Румбурк в Дечинском регионе, где люди живут в среднем до 75 лет, что на пять лет меньше, чем в Праге, и на шесть лет меньше, чем в Нове-Место-над-Метуйи, где самая высокая продолжительность жизни в Чешской Республике.
Другой проблемой является высокий уровень безработицы, особенно в регионе Усти-над-Лабем, и более низкий уровень образования. Например, в Румбурке 1,5 % населения не окончили даже первый класс начальной школы.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
11 ФЕВРАЛЯ 2025
1139
18:00
10 ФЕВРАЛЯ 2025
691
16:30
10 ФЕВРАЛЯ 2025
418
12:30
10 ФЕВРАЛЯ 2025
939
11:30
10 ФЕВРАЛЯ 2025
2138
22:00
5 ФЕВРАЛЯ 2025
15709
13:00
5 ФЕВРАЛЯ 2025
5092
08:00
5 ФЕВРАЛЯ 2025
825
14:00
4 ФЕВРАЛЯ 2025
2151
11:00
3 ФЕВРАЛЯ 2025
5256
13:00
1 ФЕВРАЛЯ 2025
1457
15:45
30 ЯНВАРЯ 2025
954
09:00
29 ЯНВАРЯ 2025
3627
08:46
27 ЯНВАРЯ 2025
1894