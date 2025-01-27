Где жить лучше всего в Чехии? Неожиданный лидер рейтинга

Таковы результаты Индекса процветания регионов.



По ряду показателей Прага занимала верхние строчки, но в итоге оказалась на 23-м месте. Ее рейтинг снизился из-за более высокого уровня преступности и худшей доступности школ. Индекс отслеживает семь ключевых областей, от экономики и демографии до образования, здравоохранения и благоустройства. Сюда входит, например, доступ к общественному транспорту, пунктам выдачи, магазинам и интернету.



Турнов показал высокие результаты во всех областях, кроме доступности здравоохранения. Наилучшие результаты он продемонстрировал в сфере досуга и удобств. Кроме того, город является одним из лучших районов по обеспеченности общественным транспортом и имеет покрытие дорожной сети выше среднего, а также относительно большое количество библиотек.



Данные также подтверждают давние различия между регионами, а также значительные различия между микрорегионами внутри.



Например, в одном только Пльзеньском крае Пльзень занимает 67-е место из 206 микрорегионов по всей стране. Здесь, например, хороший доступ к услугам, сильная экономика и образование. Однако в остальной части края дела обстоят значительно хуже. Например, Тахов занимает 177-е место, а Хоршовский Тын — 195-е.



Карловарскому краю не помогает тот факт, что это единственный регион в Чешской Республике, не имеющий собственного университета.



Почти половина студентов данного края отправляется на учебу в Прагу.



На Карловарский край приходится всего шесть процентов студентов, в то время как треть местных студентов учится в соседнем крае Усти-над-Лабем, показывает анализ.



Столица также страдает от оттока молодежи, вызванного в основном высокой стоимостью жилья. Поэтому молодые люди часто не селятся непосредственно в Праге, а отправляются в более доступные районы в ее окрестностях. В мегаполисе также самый высокий уровень преступности в стране — 25 преступлений на 1000 жителей.



За столицей по уровню преступности следует Мост. С другой стороны, самым безопасным городом является Валашске-Клобуки в регионе Злин.



Худшее качество жизни в Усти-над-Лабем, Карловых Варах и Моравско-Силезском крае обусловлено, в частности, более низкой продолжительностью жизни, согласно данным. Самым неблагополучным является Румбурк в Дечинском регионе, где люди живут в среднем до 75 лет, что на пять лет меньше, чем в Праге, и на шесть лет меньше, чем в Нове-Место-над-Метуйи, где самая высокая продолжительность жизни в Чешской Республике.



Другой проблемой является высокий уровень безработицы, особенно в регионе Усти-над-Лабем, и более низкий уровень образования. Например, в Румбурке 1,5 % населения не окончили даже первый класс начальной школы.