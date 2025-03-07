С 2020 года в Чехии больше всего подорожала одежда. Цены на продукты выросли так же, как и в ЕС

Об этом говорится в анализе компании Cyrrus об инфляции в период с 2020 по 2025 год.





В период с января 2020 года по январь текущего года базовая инфляция в Чешской Республике, измеряемая европейским гармонизированным индексом, составила 39,8%. Рост цен был пятым по величине в ЕС, при этом средняя инфляция в ЕС за этот период составила 24,6%. Быстрее всего цены росли в Венгрии, где базовая инфляция достигла 53,5%.





Цены на одежду в Чешской Республике росли значительно быстрее, чем в среднем по Европе. Цены на нее выросли на 49,3%, что является самым высоким показателем в ЕС. В целом по Европе цены на одежду выросли на 11,4%. Аналогичная тенденция наблюдалась и в отношении домашнего текстиля, цены на который в Чехии выросли на 48,5%, в то время как в среднем по Европе — на 13,8%. В этой категории цены в Чехии также росли быстрее всего в ЕС.





Цены на услуги размещения в Чехии за отчетный период выросли на 58,3%, что также является самым сильным ростом среди стран ЕС, в то время как средний показатель по Европе составил 29,5%. Что касается фото- и аудиовизуального оборудования, то Чешская Республика вошла в число восьми стран ЕС, где цены выросли. В Чехии наблюдался самый быстрый рост — 20,1%, в то время как в среднем по ЕС цены на эти товары упали на 5,3%.





Цены на продукты питания, напротив, выросли в соответствии со среднеевропейским уровнем. С января 2020 года по текущий год они выросли в общей сложности на 33,6%. Быстрее всего цены на продукты питания росли в Словакии, где они достигли 47,9%, и в Польше, где они выросли на 46,6%. Стоимость бензина в Чехии также была ниже, чем в остальных странах ЕС: с января 2020 года она выросла на 13,4% по сравнению со среднеевропейским показателем в 21,7%.