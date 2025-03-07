Чехи сталкиваются с новыми мошенничествами на сайтах знакомств. Они входят в европейский «топ»

Это не заканчивается отказом. К сожалению, хочет сказать он, ведь речь идет не о реальном разговоре двух людей в Интернете, заинтересованных в знакомстве. А о практике мошенников, которые специализируются на так называемых романтических аферах.



Согласно статистике технологической компании Gen (бывшая Avast), Чехия входит в топ-5 стран, наиболее пострадавших от мошенничества на свиданиях.



Якуб Винчалек, представитель полицейского президиума, подтверждает, что полиция действительно зафиксировала множество случаев, когда люди теряли сотни тысяч крон из-за мошенничества на свиданиях. Хотя в этом нет ничего нового, за последний год методы мошенников изменились.



«Раньше мы привыкли, что мошенник пытается выманить у жертвы деньги, а если у него ничего не получается, то он просто сдается. Теперь же случается так, что если мошенник узнает, что у потенциальной жертвы нет денег или она не хочет их переводить, он не прекращает общение и вовлекает жертву в другие действия, связанные с отмыванием преступных доходов», — объясняет Винчалек.



Мы встречаемся уже полтора года, но я не видела своего парня



Что вы имеете в виду? Как правило, это предложение «лайкнуть» видео за деньги или мошенническое инвестирование. По словам Винчалека, люди не только теряют любовь, но и неосознанно совершают преступления. По чешским законам «отмывание денег» карается тюремным заключением сроком до четырех лет. Если человека «обманули» в самом начале, то мошенники прикладывают к своей деятельности много усилий.



«Нам позвонила женщина и спросила, можно ли позвонить на чешский номер в США. Потом она рассказала, что полтора года встречалась со своим парнем, но никогда его не видела, что он часто общался с ней через третьих лиц и теперь хочет денег. Я попытался объяснить ей, что она, скорее всего, стала жертвой мошенничества, но она уже была очень манипулируема и не хотела ничего слышать», — сказал представитель полиции.



Полиция регистрирует множество подобных историй. Например, в феврале женщина из Либереца стала жертвой кибермошенников после романтической переписки с якобы врачом из Сирии, который требовал от нее денег. Когда она засомневалась, стоит ли отдавать деньги, он пригрозил отправить ее в Ирак, где она, скорее всего, умрет. В итоге она потеряла более полумиллиона.



Похожий финал недавно пережила женщина из региона Йичин. Она соблазнилась 700 кронами, которые действительно оказались на ее счету. Однако это уловка мошенников, чтобы внушить доверие. Затем женщина перешла в якобы VIP-зону, где за рецензии на фильмы она должна была получить еще больше денег. Снова последовала сказка о выгодном вложении. Жертва потеряла 315 000 крон, после чего сообщила о мошенничестве в полицию.



Мы более одиноки, говорит эксперт



По мнению Якуба Вавры, исследователя онлайн-угроз из компании Gen, мы чаще чувствуем себя одинокими. Об этом свидетельствуют результаты опроса, в котором чехи отвечали на вопросы об онлайн-знакомствах.



«87 процентов чехов в какой-то момент чувствовали себя одинокими и поэтому, скорее всего, искали сайты знакомств. Молодые люди чаще всего отвечали именно так, и пандемия ковида определенно оказала на это влияние», — объясняет Вавра.



Почти пятая часть респондентов (18%) заявила, что все более популярные социальные сети способствуют чувству одиночества. Одиночество также заставляет некоторых чехов искать новые способы поиска социальных контактов. Шестая часть респондентов (16 %) призналась, что была бы готова избавиться от чувства одиночества, пообщавшись с чатботом с искусственным интеллектом. Однако желание общаться с людьми также заставляет некоторых чехов вести себя более рискованно при знакомствах в Интернете (16 %), что может сделать их легкой мишенью для мошенников.



«Злоумышленник пытается вызвать у вас доверие, он не пытается сразу перейти к делу, например, пообщавшись некоторое время, он упоминает, что у него есть друг, который уже несколько раз давал ему хорошие деньги, и предлагает связать вас. Часто они также пытаются незаметно узнать данные для входа в систему, потому что кража профиля может быть ценной для мошенников, поэтому им не нужно утруждать себя созданием подлинных поддельных профилей», — рассказывает Вавра.



Большинство жертв (65 %) среди нынешних и бывших пользователей потеряли деньги в результате мошенничества. Средний ущерб составил 47 245 чешских крон, а самый крупный — 600 000 чешских крон.

Романтическое мошенничество может принимать несколько форм. Одна из самых распространенных — это так называемый «катфишинг», то есть выдача себя за вымышленного человека с целью выманить у жертвы деньги или личную информацию уже после установления отношений, что может привести к краже личных данных.



«Также часто мошенники убеждают жертву отправить конфиденциальные фотографии или видео, которые затем могут быть использованы для шантажа, — добавляет Вавра.



Мы представляем в Интернете только часть себя



Кража личных данных — еще один серьезный риск, с которым люди могут столкнуться на сайтах знакомств. Опрос подтвердил и это. Более половины жертв потеряли свои личные данные в результате романтического мошенничества. Чаще всего похищались имя, номер телефона, электронная почта и возраст. Четверть жертв потеряли свои банковские реквизиты, а пятая часть — данные для входа в онлайн-сети.



До 54 % жертв потеряли свои личные данные в результате романтического мошенничества. Чаще всего терялись имя (52 %), номер телефона (49 %), возраст (45 %) и электронная почта (43 %). Четверть (25 %) потеряли свои банковские реквизиты. 35 % респондентов сообщили платформе о подозрительном человеке.



Но вернемся к феномену романтических афер. Это подтверждают и исследователи в области психологии и социологии. По словам Маркеты Шетины, психолога и социолога, специализирующейся на партнерских отношениях и основавшей терапевтический институт Modern Love, как ни парадоксально, онлайн-знакомства на самом деле не очень популярны, но люди обращаются к ним, потому что чувствуют, что у них нет другого выбора.



«С возрастом возможности уменьшаются, поэтому сайты знакомств имеют смысл, они более эффективны. В Чехии мы также наблюдаем рост онлайн-знакомств, согласно нашему исследованию, около четверти людей познакомились со своими вторыми половинками в Интернете», — говорит Шетинова.



По словам эксперта, молодое поколение, как правило, избегает сайтов знакомств вроде Tinder, а если и знакомится с кем-то в сети, то, скорее всего, в социальной сети или компьютерной игре. Проблема, по мнению Шетиновой, заключается в том, что без личного контакта гораздо сложнее узнать о намерениях собеседника.



«В онлайн-пространстве, где большая часть общения происходит в письменной форме, мы сознательно или бессознательно представляем лишь часть себя. Мы можем перевести дух, передумать и даже удалить несколько предложений. Настоящие отношения создаются снаружи — в оффлайне», — добавляет Шетинова.



Куда мы идем знакомиться



Чехи считают социальные сети более безопасным местом для знакомства, чем традиционные приложения для знакомств. 59 % чехов уверены в безопасности Instagram. На втором месте — LinkedIn, который 53 % чехов назвали безопасным.



Доверие к приложениям для знакомств варьируется. Наибольшим доверием пользуются Badoo, которому доверяют 46 % чехов, и Tinder, который считают безопасным местом около 44 % нынешних или прошлых пользователей приложений для знакомств.



По словам психотерапевта, одна из больших проблем в настоящее время заключается в том, что о «мошенничестве» не так много говорят среди людей, и те, кого обманули, часто стыдятся и боятся, что реакция окружающих будет смешной. «Нам не хватает большего внимания к образованию и критического подхода к онлайн-среде, в которой многие люди устанавливают контакты. Сейчас все труднее отличить, что в интернете реально, а что нет», — считает Шетинова.



По мнению экспертов, разницы в безопасности между платными версиями сайтов знакомств нет, они просто дают пользователю больше возможностей для знакомства — например, на Tinder пользователь платной версии может ставить больше лайков своим собеседникам или «обмениваться» без рекламы. Однако поддельные профили не являются неизбежностью, и Шетинова утверждает, что мошенников одинаково много как на любительских сайтах знакомств на одну ночь, так и на классических сайтах знакомств, таких как Tinder. Это подтверждает и эксперт по безопасности.



«С другой стороны, практически в любой момент может появиться ИИ с идеальными фотографиями, и вы просто не можете это контролировать», — заключает Якуб Вавра.