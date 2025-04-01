Чехия отстает по уровню минимальной заработной платы. В Польше и Литве этот показатель выше

Это следует из последнего сравнения, проведенного европейским статистическим ведомством Eurostat. Согласно ему, в январе Чехия заняла 17-е место из 22 стран ЕС, в которых установлена минимальная заработная плата. За ней следовали только Словакия, Румыния, Латвия, Венгрия и Болгария.



В последней минимальная зарплата составляла 13 875 чешских крон при пересчете по курсу, используемому Евростатом. Из европейских стран хуже обстоят дела только в Албании — 10 274 чешские кроны, но она не является членом ЕС.



В Словакии минимальная зарплата в начале года составляла 20 549 чешских крон, что близко к минимальной зарплате в Чехии.



Самой успешной страной оказался вышеупомянутый Люксембург, который также оказался лучше по другим параметрам. Например, по экономическим показателям на душу населения, выраженным в паритете покупательной способности. Здесь он составляет 241 процент от среднеевропейского показателя. Здесь расположено множество крупных банков, что приводит к росту зарплат и стоимости жизни. Это, конечно, также повышает минимальные доходы.



На втором месте — Ирландия, на третьем — Нидерланды, на четвертом — Германия. Для сравнения: минимальная зарплата в США в январе составляла 30 470 чешских крон, то есть находилась где-то между Словенией с 32 183 чешскими кронами и Польшей с 27 474 чешскими кронами брутто в месяц.



«При международных сравнениях, конечно, многое зависит от текущего курса евро по отношению к другим валютам, в том числе и к кроне. Поэтому между странами могут быть небольшие сдвиги», — говорит Петр Дуфек, главный экономист Banka Creditas.



Но эти сдвиги будут довольно минимальными.



«В целом, показатели нашей экономики по сравнению с Польшей — это немного позор. Она всегда была далеко позади нас, но ей удалось продвинуть свою экономику и улучшить инфраструктуру таким невероятным образом, о котором мы можем только мечтать», — заявил Дюфек.



По словам социолога Люции Трлифайовой с факультета социальных наук Карлова университета, доля людей, получающих минимальную зарплату, в Чехии не очень велика. Их число составляет около 120 000 человек, некоторые из которых получают дополнительные деньги на стороне. «Но от этого зависит зарплата других людей, занимающих более высокие позиции», — говорит Трлифайова.



Таким образом, по ее словам, общая реальная покупательная способность зарплат имеет большее отношение к бедности. «И в Чешской Республике в период с 2019 по 2024 год она упала больше всего во всем Европейском союзе», — сказала она.