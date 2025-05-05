Чешские власти открыли доступ к демографическим и экологическим данным

Новости и статьи 5 мая 2025 21:00 424

Чешское статистическое управление (ČSÚ) расширило свой Статистический геопортал, добавив раздел с открытыми данными. В настоящее время он содержит более ста наборов данных с географически-статистическим содержанием, и их количество будет увеличиваться. Пользователи могут просматривать данные на карте или работать с ними в своей собственной географической информационной системе (GIS).