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Чешские власти открыли доступ к демографическим и экологическим данным
5 мая 2025
21:00
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Чешское статистическое управление (ČSÚ) расширило свой Статистический геопортал, добавив раздел с открытыми данными. В настоящее время он содержит более ста наборов данных с географически-статистическим содержанием, и их количество будет увеличиваться. Пользователи могут просматривать данные на карте или работать с ними в своей собственной географической информационной системе (GIS).
Портал GIS работал с января по апрель в пилотном режиме. Изначально на нем было опубликовано 18 наборов данных в стандартизированных форматах. Затем он был дополнен другими данными из Реестра переписных участков и зданий, а также избранными данными переписи населения, домов и квартир 2021 года.
«Мы будем и в дальнейшем пополнять портал базами данных с результатами выборов, статистикой населения, сельского хозяйства, окружающей среды, туризма, строительства и другими. Все наборы данных одновременно публикуются в Национальном каталоге открытых данных», — сообщил руководитель отдела статистических территориальных единиц ČSÚ Петр Клауда.
Связь статистических и пространственных данных можно использовать, например, для кризисного управления, развития территории или социально-экономического и демографического анализа. С помощью географических информационных систем данные можно представлять в современной и понятной форме.