Лучшие зарабатывают сотни тысяч крон в месяц. Инвестиции в инфлюенсеров растут

Новости 420on 13 мая 2025 12:00 598

Их часто ищут косметические компании и банки. Роль инфлюенсеров в маркетинге растет, но в Чехии они пока что являются каплей в море рекламных инвестиций.