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Лучшие зарабатывают сотни тысяч крон в месяц. Инвестиции в инфлюенсеров растут
13 мая 2025
12:00
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Их часто ищут косметические компании и банки. Роль инфлюенсеров в маркетинге растет, но в Чехии они пока что являются каплей в море рекламных инвестиций.
Česká spořitelna, XTB, Zoot, торговые площадки Trendyol и Temu, косметический бренд L'Oréal, гостиничные, гастрономические и развлекательные сети. Это лишь некоторые из многих компаний, которые привыкли использовать инфлюенсеров для продвижения.
От «элитных», таких как Леош Мареш с более чем миллионом подписчиков в Instagram или YouTube, до неизвестных имен. В Чехии их около 25 000, и лучшие из них зарабатывают сотни тысяч крон в месяц, публикуя видео с рекламой.
Этот вид маркетинга в Чехии приносит 1,5 миллиарда крон в год, и некоторые маркетологи ожидают, что в ближайшие годы в этой сфере будет оборачиваться в разы больше денег.
«В последние годы наблюдается очень значительный рост инвестиций в инфлюенсер-маркетинг. В 2023 году расходы на спонсорское партнерство с инфлюенсерами росли в три раза быстрее, чем обычные расходы на рекламу. Это ясно показывает, что компании перенаправляют значительную часть своих маркетинговых бюджетов в эту область», — говорит Вацлав Рамбоусек из агентства Ogilvy.
Среди всех типов медиа сегодня доминирует интернет-реклама, которая уже составляет более половины годовых медиа-инвестиций в размере 95 миллиардов крон (прогноз на 2024 год). Еще одним растущим и очень востребованным каналом является телевидение.
По данным Ассоциации интернет-развития, в 2024 году компании инвестировали в онлайн-рекламу 64 миллиарда крон. Таким образом, инфлюенсер-маркетинг пока занимает относительно незначительную долю рынка.
Петр Срна, владелец рекламного агентства World Of Online, которое сотрудничает с 1 200 инфлюенсерами и является одним из крупнейших в отрасли, считает, что через пять лет инфлюенсер-маркетинг может вырасти до 15-20 миллиардов крон в год. «Это означало бы десятикратный рост сегодняшних инвестиций. Это амбициозно, но с ростом доверия компаний к цифровым каналам это не является нереальным», — прогнозирует он.
По мнению Рамбушка, это также соответствовало бы глобальным тенденциям и динамике развития этой отрасли.
Однако это не означает, что не будут расти другие области онлайн-рекламы, например дисплейная реклама и реклама в поисковых системах, которые доминируют в интернете. За последние десять лет инвестиции в онлайн-рекламу в целом выросли в четыре раза, с 14,5 миллиарда крон до 63,9 миллиарда.
Однако по оценкам портала Statista.com, в ближайшие два года в мире не ожидается большого бума инфлюенсер-маркетинга. Наибольший рост ожидается в сфере поисковой рекламы, а также в аудиорекламе, вероятно, благодаря быстрому развитию подкаст-форматов.
«Инфлюенсер-маркетинг имеет большое будущее, но важно понимать, что инфлюенсер должен быть правдоподобным. Если он однажды рекламирует лимонад, во второй раз сигареты, а в третий — автомобиль Porsche, то он не является инфлюенсером», — говорит исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств Катерина Грубешова.
Инфлюенсеры помогают продавать косметику, электронику и финансовые продукты, но, по словам Петра Срны, помимо профессионалов в этой сфере работает много любителей, и среду необходимо урегулировать законодательно: «Если могут быть инфлюенсеры, которые утверждают, что вода лечит рак, и прочий абсурд, то, очевидно, не существует инструмента, который бы решал эти вопросы и преследовал инфлюенсеров». Он приветствовал бы более строгий контроль.
Проблемой также является то, что некоторые видео не помечены как рекламные сообщения. По его словам, это происходит даже с известными инфлюенсерами, такими как Йирка Крал, в чьем посте «случайно» пролетел фургон компании Zásilkovna.
По аналогичным причинам законодательство должно быть ужесточено, считает Срна. «В Чешской Республике подход довольно алибистский. Мы говорим: давайте что-нибудь сделаем, чтобы было видно, что что-то делается, но главное, ничего особо не меняйте. Что произойдет, если вы подадите заявление в Чешскую торговую инспекцию? Наложат штраф в 5 000 крон, а то и меньше», — описал он.
Из платформ инфлюенсеры чаще всего используют Instagram, Youtube и TikTok. «Facebook — это для бумеров», — говорит маркетолог Срна. Бумер — это термин, которым самые молодые люди, выросшие в среде интернета, обозначают поколение своих родителей, которые «не идут в ногу со временем».
TikTok популярен среди начинающих инфлюенсеров, его алгоритм позволяет умелым из них очень быстро выделиться. Однако европейские компании из-за его китайских корней однозначно отдают предпочтение Instagram.
«Крупнейшим инвестором в инфлюенсеров является компания L'Oréal, которая обслуживает Чехию, Венгрию и Словакию», — описывает Срна. По его словам, в сфере красоты большой спрос на так называемых «скин-инфлюенсеров», которые продвигают, например, макияж, и с которыми косметические компании любят заключать эксклюзивные контракты, поскольку их не хватает на рынке.
Инфлюенсеры также популярны у маркетплейсов. «Турецкий Trendyol в значительной степени построил свою экспансию на конверсионной кампании через инфлюенсеров и напрямую побуждал потребителей к покупкам и скачиванию приложения. Благодаря этому он быстро стал вторым игроком на рынке Германии», — сказал он. Китайские торговые площадки Shein и Temu вкладывают большие деньги в инфлюенсеров, чтобы люди скачивали их мобильные приложения, а они получали легкий доступ к данным о пользователях.
Еще одна отрасль, которая активно использует инфлюенсеров, — это сегмент «тех», куда входят финтех-платформы типа Revolut, XTB, а также банковские услуги.
От «элитных», таких как Леош Мареш с более чем миллионом подписчиков в Instagram или YouTube, до неизвестных имен. В Чехии их около 25 000, и лучшие из них зарабатывают сотни тысяч крон в месяц, публикуя видео с рекламой.
Этот вид маркетинга в Чехии приносит 1,5 миллиарда крон в год, и некоторые маркетологи ожидают, что в ближайшие годы в этой сфере будет оборачиваться в разы больше денег.
«В последние годы наблюдается очень значительный рост инвестиций в инфлюенсер-маркетинг. В 2023 году расходы на спонсорское партнерство с инфлюенсерами росли в три раза быстрее, чем обычные расходы на рекламу. Это ясно показывает, что компании перенаправляют значительную часть своих маркетинговых бюджетов в эту область», — говорит Вацлав Рамбоусек из агентства Ogilvy.
Среди всех типов медиа сегодня доминирует интернет-реклама, которая уже составляет более половины годовых медиа-инвестиций в размере 95 миллиардов крон (прогноз на 2024 год). Еще одним растущим и очень востребованным каналом является телевидение.
По данным Ассоциации интернет-развития, в 2024 году компании инвестировали в онлайн-рекламу 64 миллиарда крон. Таким образом, инфлюенсер-маркетинг пока занимает относительно незначительную долю рынка.
Петр Срна, владелец рекламного агентства World Of Online, которое сотрудничает с 1 200 инфлюенсерами и является одним из крупнейших в отрасли, считает, что через пять лет инфлюенсер-маркетинг может вырасти до 15-20 миллиардов крон в год. «Это означало бы десятикратный рост сегодняшних инвестиций. Это амбициозно, но с ростом доверия компаний к цифровым каналам это не является нереальным», — прогнозирует он.
По мнению Рамбушка, это также соответствовало бы глобальным тенденциям и динамике развития этой отрасли.
Однако это не означает, что не будут расти другие области онлайн-рекламы, например дисплейная реклама и реклама в поисковых системах, которые доминируют в интернете. За последние десять лет инвестиции в онлайн-рекламу в целом выросли в четыре раза, с 14,5 миллиарда крон до 63,9 миллиарда.
Однако по оценкам портала Statista.com, в ближайшие два года в мире не ожидается большого бума инфлюенсер-маркетинга. Наибольший рост ожидается в сфере поисковой рекламы, а также в аудиорекламе, вероятно, благодаря быстрому развитию подкаст-форматов.
«Инфлюенсер-маркетинг имеет большое будущее, но важно понимать, что инфлюенсер должен быть правдоподобным. Если он однажды рекламирует лимонад, во второй раз сигареты, а в третий — автомобиль Porsche, то он не является инфлюенсером», — говорит исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств Катерина Грубешова.
Инфлюенсеры помогают продавать косметику, электронику и финансовые продукты, но, по словам Петра Срны, помимо профессионалов в этой сфере работает много любителей, и среду необходимо урегулировать законодательно: «Если могут быть инфлюенсеры, которые утверждают, что вода лечит рак, и прочий абсурд, то, очевидно, не существует инструмента, который бы решал эти вопросы и преследовал инфлюенсеров». Он приветствовал бы более строгий контроль.
Проблемой также является то, что некоторые видео не помечены как рекламные сообщения. По его словам, это происходит даже с известными инфлюенсерами, такими как Йирка Крал, в чьем посте «случайно» пролетел фургон компании Zásilkovna.
По аналогичным причинам законодательство должно быть ужесточено, считает Срна. «В Чешской Республике подход довольно алибистский. Мы говорим: давайте что-нибудь сделаем, чтобы было видно, что что-то делается, но главное, ничего особо не меняйте. Что произойдет, если вы подадите заявление в Чешскую торговую инспекцию? Наложат штраф в 5 000 крон, а то и меньше», — описал он.
Из платформ инфлюенсеры чаще всего используют Instagram, Youtube и TikTok. «Facebook — это для бумеров», — говорит маркетолог Срна. Бумер — это термин, которым самые молодые люди, выросшие в среде интернета, обозначают поколение своих родителей, которые «не идут в ногу со временем».
TikTok популярен среди начинающих инфлюенсеров, его алгоритм позволяет умелым из них очень быстро выделиться. Однако европейские компании из-за его китайских корней однозначно отдают предпочтение Instagram.
«Крупнейшим инвестором в инфлюенсеров является компания L'Oréal, которая обслуживает Чехию, Венгрию и Словакию», — описывает Срна. По его словам, в сфере красоты большой спрос на так называемых «скин-инфлюенсеров», которые продвигают, например, макияж, и с которыми косметические компании любят заключать эксклюзивные контракты, поскольку их не хватает на рынке.
Инфлюенсеры также популярны у маркетплейсов. «Турецкий Trendyol в значительной степени построил свою экспансию на конверсионной кампании через инфлюенсеров и напрямую побуждал потребителей к покупкам и скачиванию приложения. Благодаря этому он быстро стал вторым игроком на рынке Германии», — сказал он. Китайские торговые площадки Shein и Temu вкладывают большие деньги в инфлюенсеров, чтобы люди скачивали их мобильные приложения, а они получали легкий доступ к данным о пользователях.
Еще одна отрасль, которая активно использует инфлюенсеров, — это сегмент «тех», куда входят финтех-платформы типа Revolut, XTB, а также банковские услуги.