Прага и Брно входят в число самых счастливых городов мира

Новости 420on 14 мая 2025 11:30 681

Институт качества жизни, как и каждый год, опубликовал список самых счастливых городов мира, и в него вошли два представителя Чехии. Правда, они оказались в последней четверти рейтинга из 200 отобранных городов. Самым счастливым городом мира в этом году стал датский Копенгаген, а в первую десятку вошли семь городов из Европы.