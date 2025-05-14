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Прага и Брно входят в число самых счастливых городов мира
14 мая 2025
11:30
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Институт качества жизни, как и каждый год, опубликовал список самых счастливых городов мира, и в него вошли два представителя Чехии. Правда, они оказались в последней четверти рейтинга из 200 отобранных городов. Самым счастливым городом мира в этом году стал датский Копенгаген, а в первую десятку вошли семь городов из Европы.
Ежегодный список мегаполисов, жители которых являются самыми счастливыми в мире, был опубликован газетой Daily Mail. Рейтинг регулярно оценивает ряд факторов и учитывает потребности жителей всех возрастных групп.
Общее количество баллов, определяющее, насколько счастлив данный город, является суммой оценок его государственного управления, гражданской активности, экономики, здоровья, состояния окружающей среды и возможностей мобильности.
Самым счастливым городом в этом году стал Копенгаген, набравший в общей сложности 1 039 баллов. То, что город действительно заботится о счастье своих жителей, подтверждает и тот факт, что у него есть собственный Музей счастья. Город является центром культуры, государственного управления и экономики региона, а также стремится к экологической устойчивости: почти 70% его транспорта является экологически чистым.
Второе место занял Цюрих с 993 баллами счастья. Крупнейший город Швейцарии отличается экономической мощью, высоким качеством жизни и приверженностью принципам устойчивого развития. Он также славится возможностями экологичного транспорта и отличной системой здравоохранения.
Третье место в общем зачете и лучшее место среди городов за пределами Европы занял Сингапур. В общей сложности он набрал 979 баллов благодаря отличным университетам, значительной гражданской активности и минимальному уровню безработицы.
Четвертое место занял датский город Орхус, а пятое — бельгийский Антверпен. Шестое место досталось южнокорейскому Сеулу, седьмое — шведскому Стокгольму, а восьмое — тайваньскому Тайбэю. Девятое место занял немецкий Мюнхен, а десятое — нидерландский Роттердам.
И Прага, и Брно вошли в группу «бронзовых городов», заняв места с 101-е по 200-е в рейтинге. Прага занимает 153-е место с 620 баллами, из которых наилучшие оценки были получены в области государственного управления, здравоохранения и экологии. Брно заняло 176-е место с 582 баллами по причинам, очень похожим на Прагу. Хуже дела обстоят в области экономики и мобильности.
Общее количество баллов, определяющее, насколько счастлив данный город, является суммой оценок его государственного управления, гражданской активности, экономики, здоровья, состояния окружающей среды и возможностей мобильности.
Самым счастливым городом в этом году стал Копенгаген, набравший в общей сложности 1 039 баллов. То, что город действительно заботится о счастье своих жителей, подтверждает и тот факт, что у него есть собственный Музей счастья. Город является центром культуры, государственного управления и экономики региона, а также стремится к экологической устойчивости: почти 70% его транспорта является экологически чистым.
Второе место занял Цюрих с 993 баллами счастья. Крупнейший город Швейцарии отличается экономической мощью, высоким качеством жизни и приверженностью принципам устойчивого развития. Он также славится возможностями экологичного транспорта и отличной системой здравоохранения.
Третье место в общем зачете и лучшее место среди городов за пределами Европы занял Сингапур. В общей сложности он набрал 979 баллов благодаря отличным университетам, значительной гражданской активности и минимальному уровню безработицы.
Четвертое место занял датский город Орхус, а пятое — бельгийский Антверпен. Шестое место досталось южнокорейскому Сеулу, седьмое — шведскому Стокгольму, а восьмое — тайваньскому Тайбэю. Девятое место занял немецкий Мюнхен, а десятое — нидерландский Роттердам.
И Прага, и Брно вошли в группу «бронзовых городов», заняв места с 101-е по 200-е в рейтинге. Прага занимает 153-е место с 620 баллами, из которых наилучшие оценки были получены в области государственного управления, здравоохранения и экологии. Брно заняло 176-е место с 582 баллами по причинам, очень похожим на Прагу. Хуже дела обстоят в области экономики и мобильности.