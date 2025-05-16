Дом, машина, двое детей и отпуск. «Чешская мечта» недостижима, говорит экономист

Новости 420on 16 мая 2025 09:00 139

Собственный дом, двое детей-студентов, машина и ежегодный отпуск — символы хорошей жизни, которые, на первый взгляд, доступны каждому, кто работает. У нас это не получается. Цена «американской мечты» по-чешски составляет 22 миллиона крон.