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Дом, машина, двое детей и отпуск. «Чешская мечта» недостижима, говорит экономист
16 мая 2025
09:00
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Собственный дом, двое детей-студентов, машина и ежегодный отпуск — символы хорошей жизни, которые, на первый взгляд, доступны каждому, кто работает. У нас это не получается. Цена «американской мечты» по-чешски составляет 22 миллиона крон.
Жизнь успешного американца имеет несколько вех: свадьба, собственный дом, двое детей, обучающихся в вузах, автомобиль, один отпуск в год и сбережения на пенсию. Американский сайт Investopedia подсчитал, что такой «американский сон» обойдется домохозяйству в 4,4 миллиона долларов, что в пересчете составляет 100 миллионов крон.
Что понимают под избитым термином «американская мечта»? Первоначально термин «американская мечта» относился к таким ценностям, как свобода и равенство. Однако уже во время Великой депрессии американская мечта в значительной степени материализовалась. Ее символами стали собственный дом, двое детей в университете, автомобиль и сбережения на старость, которых человек добился только благодаря своему труду и таланту, независимо от того, из какой социальной группы он происходит.
«Неважно, с чего ты начинаешь, но если ты хочешь, ты способен достичь большего. Или даже самого верха. Ты можешь стать самым богатым человеком в Америке, если будешь много работать», — так описывает суть этого феномена экономист из Метрополитенского университета в Праге Доминик Строукал.
Американцы не могут достичь «хорошей» жизни
Американский инвестиционный сайт Investopedia.com подсчитал, во сколько обойдется приобретение такого американского сна. Итоговая сумма составляет 4,4 миллиона долларов. Жилье, автомобиль, свадьба, двое детей, домашнее животное, ежегодный отпуск и похороны обойдутся в сумму, равную почти ста миллионам чешских крон.
«Средняя зарплата в Соединенных Штатах в четыре раза выше, чем у нас, так что это не такая уж высокая цифра», — считает экономист Строукал, но вслед за этим добавляет, что даже при этом для большинства американцев такой стандарт недостижим. «Купить дом в Нью-Йорке сложнее и дороже, чем где-нибудь на Среднем Западе, но зато там и доходы выше. Но если посмотреть на среднего американца, то практически никто не может себе этого позволить. Для среднего класса эта мечта сейчас недостижима, но для высшего среднего класса она уже становится реальностью».
Условия для реализации американской мечты меняются в зависимости от развития экономики. Иногда мечта становится более достижимой, иногда отдаляется. Однако серьезный удар ему нанес ипотечный кризис 2007 года. Видение и цель остаются, но их реализация затрудняется. Тем не менее, это «термин технический», значение которого знает каждый американец.
На старость мало копят, на дом у американцев есть
Самой дорогой статьей расходов в Америке является обеспечение старости. Сбережения на 20 лет пенсии для человека со средним доходом составляют 1,6 миллиона долларов (35,5 миллиона крон).
«Большинство американцев откладывают на пенсию, четверть накопила крайне мало, а еще примерно четверть не имеет никаких пенсионных сбережений. Они живут от зарплаты до зарплаты. Эти цифры очень похожи на наши», — говорит Строукал. Типичный американец имеет на пенсию всего 1,5 миллиона в пересчете на кроны.
Третьим по величине пунктом в списке являются «расходы» на детей и их образование в государственных университетах. На двоих детей такая «веселая» сумма составляет 18,5 миллиона крон. За океаном распространены студенческие ссуды, которые погашаются только после того, как студенты находят работу. Средний студенческий долг там составляет полмиллиона. Однако, согласно свежим данным, каждый десятый выпускник имеет проблемы с началом погашения своих студенческих долгов.
Покупка дома (ипотека на 30 лет плюс 20 процентов от стоимости недвижимости наличными) обойдется в США примерно в 20 миллионов крон. Собственный дом в США смогли приобрести две трети домохозяйств.
Во сколько обойдется нам ребенок?
Термин «чешская мечта» для достижения описанного уровня жизни у нас не прижился. Однако, если перенести пункты из американского списка в чешскую реальность, мы получим сумму, превышающую 20 миллионов крон, грубо подсчитал Доминик Строукал.
На жилье уходит — включая проценты по ипотеке и возможные ремонты — гораздо больше всего, восемь миллионов крон. На содержание одного ребенка до 18 лет уходит 1,5 миллиона крон, цитирует расчеты экономист. Если родители оплачивают основные расходы своих детей даже во время пятилетнего обучения в вузе, нужно рассчитывать на еще один миллион на каждого из них.
Сбережения на пенсию для человека со средним доходом должны составлять около шести миллионов. А ежегодная поездка в Хорватию в течение 40 лет обойдется в два миллиона крон. Расходы на приобретение и ремонт автомобилей можно, по грубым подсчетам, оценить в миллион крон. Свадьбу, похороны и домашних животных в наших грубых расчетах мы не учитываем.
Даже без учета этих расходов «чешская мечта» обойдется в 22 миллиона крон. И это мы еще не начали есть и пить. Если мы будем тратить на «обычную жизнь» 25 тысяч крон в месяц, то за 40 лет эти расходы составят еще 12 миллионов крон.
Для одного мечта недостижима, для двоих — едва достижима
Из цифр следует, что «чешская мечта» недостижима даже для модельного господина Йозефа, который зарабатывает 35 тысяч чистых, чего, впрочем, большинство чехов не зарабатывает. За 40 лет Йозеф накопил бы «всего» 16,8 миллиона крон. «Ему хватает едва на проживание и на несколько дополнительных вещей, на воспитание детей и, возможно, на подержанные автомобили, но на американскую мечту даже у нас с одним доходом не хватает. С двумя доходами это уже становится возможным. Но с трудом», — констатирует Строукал.
Идеал американской мечты, когда каждый, кто честно работает, может приобрести собственный дом и получить университетское образование, у нас не работает. Напротив, шансы пробиться и жить лучше, чем родители, у нас низкие, отмечает Строукал. «У нас недвижимость часто передается по наследству. Недвижимость принадлежит тем, кто родился в семье, где она есть». То же самое касается образования. Высшее образование получают значительно чаще те, чьи родители также закончили высший учебный заведение.
Что понимают под избитым термином «американская мечта»? Первоначально термин «американская мечта» относился к таким ценностям, как свобода и равенство. Однако уже во время Великой депрессии американская мечта в значительной степени материализовалась. Ее символами стали собственный дом, двое детей в университете, автомобиль и сбережения на старость, которых человек добился только благодаря своему труду и таланту, независимо от того, из какой социальной группы он происходит.
«Неважно, с чего ты начинаешь, но если ты хочешь, ты способен достичь большего. Или даже самого верха. Ты можешь стать самым богатым человеком в Америке, если будешь много работать», — так описывает суть этого феномена экономист из Метрополитенского университета в Праге Доминик Строукал.
Американцы не могут достичь «хорошей» жизни
Американский инвестиционный сайт Investopedia.com подсчитал, во сколько обойдется приобретение такого американского сна. Итоговая сумма составляет 4,4 миллиона долларов. Жилье, автомобиль, свадьба, двое детей, домашнее животное, ежегодный отпуск и похороны обойдутся в сумму, равную почти ста миллионам чешских крон.
«Средняя зарплата в Соединенных Штатах в четыре раза выше, чем у нас, так что это не такая уж высокая цифра», — считает экономист Строукал, но вслед за этим добавляет, что даже при этом для большинства американцев такой стандарт недостижим. «Купить дом в Нью-Йорке сложнее и дороже, чем где-нибудь на Среднем Западе, но зато там и доходы выше. Но если посмотреть на среднего американца, то практически никто не может себе этого позволить. Для среднего класса эта мечта сейчас недостижима, но для высшего среднего класса она уже становится реальностью».
Условия для реализации американской мечты меняются в зависимости от развития экономики. Иногда мечта становится более достижимой, иногда отдаляется. Однако серьезный удар ему нанес ипотечный кризис 2007 года. Видение и цель остаются, но их реализация затрудняется. Тем не менее, это «термин технический», значение которого знает каждый американец.
На старость мало копят, на дом у американцев есть
Самой дорогой статьей расходов в Америке является обеспечение старости. Сбережения на 20 лет пенсии для человека со средним доходом составляют 1,6 миллиона долларов (35,5 миллиона крон).
«Большинство американцев откладывают на пенсию, четверть накопила крайне мало, а еще примерно четверть не имеет никаких пенсионных сбережений. Они живут от зарплаты до зарплаты. Эти цифры очень похожи на наши», — говорит Строукал. Типичный американец имеет на пенсию всего 1,5 миллиона в пересчете на кроны.
Третьим по величине пунктом в списке являются «расходы» на детей и их образование в государственных университетах. На двоих детей такая «веселая» сумма составляет 18,5 миллиона крон. За океаном распространены студенческие ссуды, которые погашаются только после того, как студенты находят работу. Средний студенческий долг там составляет полмиллиона. Однако, согласно свежим данным, каждый десятый выпускник имеет проблемы с началом погашения своих студенческих долгов.
Покупка дома (ипотека на 30 лет плюс 20 процентов от стоимости недвижимости наличными) обойдется в США примерно в 20 миллионов крон. Собственный дом в США смогли приобрести две трети домохозяйств.
Во сколько обойдется нам ребенок?
Термин «чешская мечта» для достижения описанного уровня жизни у нас не прижился. Однако, если перенести пункты из американского списка в чешскую реальность, мы получим сумму, превышающую 20 миллионов крон, грубо подсчитал Доминик Строукал.
На жилье уходит — включая проценты по ипотеке и возможные ремонты — гораздо больше всего, восемь миллионов крон. На содержание одного ребенка до 18 лет уходит 1,5 миллиона крон, цитирует расчеты экономист. Если родители оплачивают основные расходы своих детей даже во время пятилетнего обучения в вузе, нужно рассчитывать на еще один миллион на каждого из них.
Сбережения на пенсию для человека со средним доходом должны составлять около шести миллионов. А ежегодная поездка в Хорватию в течение 40 лет обойдется в два миллиона крон. Расходы на приобретение и ремонт автомобилей можно, по грубым подсчетам, оценить в миллион крон. Свадьбу, похороны и домашних животных в наших грубых расчетах мы не учитываем.
Даже без учета этих расходов «чешская мечта» обойдется в 22 миллиона крон. И это мы еще не начали есть и пить. Если мы будем тратить на «обычную жизнь» 25 тысяч крон в месяц, то за 40 лет эти расходы составят еще 12 миллионов крон.
Для одного мечта недостижима, для двоих — едва достижима
Из цифр следует, что «чешская мечта» недостижима даже для модельного господина Йозефа, который зарабатывает 35 тысяч чистых, чего, впрочем, большинство чехов не зарабатывает. За 40 лет Йозеф накопил бы «всего» 16,8 миллиона крон. «Ему хватает едва на проживание и на несколько дополнительных вещей, на воспитание детей и, возможно, на подержанные автомобили, но на американскую мечту даже у нас с одним доходом не хватает. С двумя доходами это уже становится возможным. Но с трудом», — констатирует Строукал.
Идеал американской мечты, когда каждый, кто честно работает, может приобрести собственный дом и получить университетское образование, у нас не работает. Напротив, шансы пробиться и жить лучше, чем родители, у нас низкие, отмечает Строукал. «У нас недвижимость часто передается по наследству. Недвижимость принадлежит тем, кто родился в семье, где она есть». То же самое касается образования. Высшее образование получают значительно чаще те, чьи родители также закончили высший учебный заведение.